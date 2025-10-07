Меркель спровоцировала скандал между Польшей и Германией

Tекст: Алексей Дегтярев

Дипломатический скандал между Варшавой и Берлином начался после слов Меркель о том, что Польша и страны Прибалтики косвенно спровоцировали начало спецоперации на Украине, передает РИА «Новости» со ссылкой на Telegraph.

В публикации отмечается, что в Польше подобные слова встретили резко негативно. Один из бывших польских премьер-министров Матеуш Моравецкий заявил, что политика Меркель в отношении России нанесла ущерб безопасности Европы.

Напряженность между Польшей и Германией возникла не только на почве заявлений бывшего канцлера, но и из-за разногласий по вопросам безопасности границы, связанных с миграционным кризисом. Польская сторона также выражает разочарование позицией Германии к России как при Меркель, так и при ее нынешнем канцлере Олафе Шольце.

Напомним, Меркель заявила, что Польша и Прибалтика сопротивлялись попыткам наладить диалог с Россией. По ее словам, именно это косвенно стало одной из причин начала спецоперации на Украине.

Также бывший канцлер Германии указывала, что пандемия коронавируса также стала одной из причин украинского кризиса.