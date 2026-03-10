Трамп всеми силами пытается сменить руководителя Федеральной резервной системы (ФРС) США – и, скорее всего, этого добьется. Разберемся, как ФРС влияет на мировые финансы и как влияет на ФРС личность его председателя.0 комментариев
Удары США и Израиля по жилому дому в иранском Эраке унесли жизни пяти человек
В иранском городе Эрак при ударе США и Израиля по жилому дому погибли как минимум пять человек, еще один ранен и доставлен в больницу.
Жертвами бомбардировки города Эрак стали минимум пять граждан, еще один пострадавший доставлен в больницу, передает ТАСС со ссылкой на агентство Tasnim.
Вашингтон и Тель-Авив начали военную операцию против исламской республики 28 февраля. В Белом доме объяснили атаку якобы исходящими от Тегерана ракетной и ядерной угрозами.
Корпус стражей исламской революции заявил о масштабном ответе и атаковал цели в Израиле. Ударам также подверглись американские объекты в Бахрейне, Иордании, Катаре, Кувейте, ОАЭ и Саудовской Аравии.
В результате бомбардировок погибли ключевые представители руководства страны. Среди убитых оказался верховный лидер аятолла Али Хаменеи.
Как писала газета ВЗГЛЯД, вооруженные силы США и Израиля атаковали более 2 тыс. целей на территории Ирана. Массированные обстрелы повредили по меньшей мере 504 объекта инфраструктуры.