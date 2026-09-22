Когда вы трудитесь ради блага сограждан – и получаете в ответ несправедливую ругань, трудно сохранять усердие и любовь к людям. Нужна какая-то внутренняя опора.0 комментариев
В МИД высмеяли нежные объятия Зеленского и Макрона
МИД иронично прокомментировал встречу Зеленского и Макрона
Российское дипломатическое ведомство с иронией отреагировало на встречу Владимира Зеленского и Эмманюэля Макрона в преддверии мероприятий Генеральной Ассамблеи ООН.
Посол по особым поручениям МИД России по вопросам преступлений киевского режима Родион Мирошник прокомментировал фотографии встречи в своем Telegram-канале, передает ТАСС.
«В Нью-Йорке они встретились! Нескрываемое наслаждение», – написал дипломат, сопроводив публикацию снимками, на которых политики с улыбками крепко пожимают друг другу руки и обнимаются.
Общеполитическая дискуссия 81-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН стартует в Нью-Йорке во вторник. В течение ближайшей недели около 130 мировых лидеров соберутся в штаб-квартире организации. Участники изложат позиции своих стран по ключевым международным проблемам на фоне конфликтов на Ближнем Востоке и на Украине, а также дискуссий об искусственном интеллекте. Общие прения продлятся до 26 сентября и завершатся 28 сентября.
Как писала газета ВЗГЛЯД, президент Франции Эммануэль Макрон запланировал откровенную беседу с Дональдом Трампом в Нью-Йорке. Владимир Зеленский также анонсировал встречу с американским лидером на полях Генеральной Ассамблеи ООН. Ранее французский политик при личной встрече пожаловался главе киевского режима на трудности в диалоге с главой Соединенных Штатов.