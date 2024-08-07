Отказ от российской древесины дорого обходится Финляндии

Tекст: Ольга Самофалова

Финляндия испытывает огромные трудности из-за отказа от импорта древесины из России, признал глава Ассоциации лесопильной промышленности Тино Аалто. Соотношение между ценами на бревна и пиломатериалы достигло самого высокого уровня более чем за 15 лет, что делает экономическую ситуацию очень сложной, добавил он.

Еще в 2021 году отрасль производила около 12 млн кубометров пиломатериалов в год, сейчас этот показатель снизился до 10,5 млн.

По прогнозу исследователя Якоба Доннер-Амнелла из университета Восточной Финляндии, цены на древесину будут держаться высокими в стране «еще некоторое время» и способны вызвать тяжелые экономические последствия.

Финляндия импортировала из России главным образом необработанные и распиленные лесоматериалы, а также топливную древесину. «Финляндия сильно зависела от этих поставок из России. Доля России в каждой из товарных групп составляла около двух третей. И если найти новых поставщиков топливной древесины Финляндия смогла (ими стали страны Прибалтики, Швеция и Дания), то с импортом лесоматериалов возникли проблемы. Ввоз необработанных лесоматериалов в страну сократился на треть с 2021 по 2023 года: с 339 до 220 млн долларов, а распиленных лесоматериалов – втрое за тот же период: со 130 до 39 млн долларов. Причиной может быть не только более высокая цена, но и нехватка предложения на мировом рынке», – говорит Анастасия Прикладова, доцент кафедры международного бизнеса РЭУ им. Плеханова.

За два года с момента введения Евросоюзом запрета на импорт российский древесины,Финляндия так и не смогла найти ей замены. Причем ранее сообщалось, что финны даже вынуждены были сжигать для отопления не как обычно опилки, побочные продукты лесной промышленности и древесину малого диаметра, но также балансовую и строительную древесину, которой так не хватает заводам.

Эмбарго на древесины и изделия из нее ЕС ввел в пятом пакете санкций летом 2022 года. До этого Россия была вторым по величине поставщиком древесины в ЕС после Китая: импорт в 2021 году оценивался в 4,6 млн долларов.

«Другие европейские страны тоже пострадали, но в меньшей степени, так как они были менее зависимы от российской древесины. Например, Швеция имеет собственную лесозаготовительную промышленность и смогла заменить российскую древесину собственным сырьем. Финляндия же не смогла полностью заменить российскую древесину другими поставщиками», – говорит Артем Деев, руководитель аналитического департамента AMarkets.

В теории Финляндия могла бы начать закупать лесоматериалы в Китае, который нарастил закупки этого товара у России. «Но, во-первых, лесоматериалы стали бы тогда «золотыми» из-за дорогой логистики, а во-вторых, самому Китаю гораздо выгоднее произвести и реализовать готовую продукцию, а не заниматься перепродажей материалов», – считает Прикладова. Поставки Китая не в полной мере удовлетворяют потребности Финляндии по качеству и объему древесины, добавляет Деев.

Несмотря на дефицит и рост цен, Финляндия не просит ЕС отменить эмбарго, наоборот, требует сделать запрет глобальным, чтобы все страны G7 отказались от импорта продукции из древесины и пиломатериалов из России. Япония и США, например, не прекратили импорт российской древесины, хотя и сократили объемы.

«Желание Финляндии заставить все страны G7 присоединиться к запрету в отношении импорта российской древесины связано с тем, что из-за более высоких цен на закупку древесины конкурентоспособность финских компаний упала. Получается, что сейчас в ногу стреляют себе только европейские страны», – говорит Прикладова.

Еще одна проблема Финляндии в том, что она столкнулась с конкуренцией на экспортных рынках с российской продукцией, которую ранее сами закупали.

Дело в том, что финны большую часть из произведенных 10,5 млн кубометров пиломатериалов экспортируют – 8,5 млрд млн кубов, и только 2 млн кубов остаются в стране. Российские лесопромышленности нашли новые рынки сбыта: вместо Европы поставляют пиломатериалы в Северную Африку, Японию и Китай. Проблема в том, что эти страны являются важными рынками сбыта и для финских компаний.

В итоге Финляндии приходится закрывать свои лесопильные заводы. В апреле был закрыт завод в Мерикарвиа мощностью около 220 тыс. кубометров пиломатериалов в год, а сейчас идет сокращение персонала на целлюлозном заводе в Йоутсено, расположенного в 9 км от границы с Россией близ Лаппенранты. Здесь выпускают хвойную целлюлозу высокого выхода, используемую в качестве сырья для производства картона, санитарно-гигиенической и печатной бумаги.

Гигантский сухой порт в финском Коуволе стоимостью десятки миллионов евро оказался просто невостребованным без связи с Россией. Он успел проработать всего несколько месяцев после строительства.

А вот российский компании справились с эмбарго менее чем за год. Россия в отличие от Финляндии смогла найти новые рынки сбыта для своей древесины. Первый год после введения эмбарго летом 2022 года, конечно, возникли логистические проблемы, так как до половины экспорта пиломатериалов приходилось на Европу.

Экспорт пиломатериалов в 2022 года, когда ввели санкции, упал на 22% до 23,4 млн кубометров. В первом квартале 2023 года – на 21% (данные «Рослесинфорг»). Российские компании отчитывались о падении финансовых показателей в первом полугодие 2023 года. Например, у лесопромышленной компании Segezha Group в первом квартале 2023 года выручка упала на 42%, рентабельность с 37% до 6%.

Однако уже к лету были найдены и налажены новые логистические цепочки и рынки сбыта.

Во втором полугодии прошлого года экспорт из России был восстановлен, только теперь в другом направлении – восточном. Более того, она не только заместила выпавшие объемы экспорта, перенаправив их в другие страны, но и нарастила объемы поставок.

В 2023 году Россия увеличила экспорт древесины и изделий из нее в дружественные страны на треть по сравнению с досанкционным 2021 годом - до 4 млрд долларов.

Крупнейшим покупателем российских пиломатериалов остается Китай, на втором месте – Узбекистан и Казахстан. Сильнее всего экспорт продукции в прошлом году вырос с Турцию – в 2,3 раза, а также в Киргизию, Южную Корею, Египте, Казахстан, Гонгонк и ОАЭ.

В 2024 году экспортные поставки растут с каждым месяцем: в апреле экспорт вырос в полтора раза по сравнению с январем того же года. В этом году выросли продажи в Ливан, Иран, Ирак, а также начались поставки в Сирию, Израиль и Афганистан. Но все же более 85% от общего объема экспорта древесины поставляется в Китай.