Без российского леса Финляндию накрыл «древесный кризис»

Tекст: Станислав Лещенко

До текущего геополитического кризиса Россия активно поставляла свою лесную продукцию в страны, объявившие позже нашему государству гибридную войну. По данным Федеральной таможенной службы, экспорт этих лесоматериалов в ныне недружественные страны в 2021 году составил около 504 млн евро. Из них 374,5 млн евро – экспорт древесины и лесоматериалов в Финляндию, тогда еще нейтральную.

Торговля лесом составляла значительную часть экономического сотрудничества двух стран и даже служила поводом для переговоров на высшем уровне. По данным самих финнов, от 10 до 15% их потребления приходилось на российских производителей этих материалов.



С начала 2022 года все изменилось – Россия прекратила поставки в государство, в одночасье сделавшееся враждебным. Да, у финнов есть своя древесина, лесом занято 26 млн га. Однако свои леса финны берегли. И именно Россия все прошлые годы предоставляла возможность финнам оттапливать свои жилища недорогими березовыми дровами и древесными гранулами.

Иного выхода, как начать тратить свои лесные богатства, у финнов не осталось: дровами в стране отапливаются 67% частных домов. Многие жители страны Суоми последовали примеру поляков и отправились собирать валежник в лес, но для предприятий такой подход не годится.

Еще в начале прошлого года руководитель Центрального союза сельскохозяйственных производителей и лесного хозяйства в Лапландии Анна-Кайса Хейконен предупреждала, что для отрасли настают трудные времена – и вот теперь эти предсказания оправдались. Издание Helsingin Sanomat пишет, что топить собственной древесиной приходится по той причине, что поставок из России нет, а тепловые электростанции отказались от торфа и угля.

Издание Metsälehti жалуется, что сейчас в Финляндии сжигается много древесины, диаметр которой подходит для заводов по производству биопродуктов или лесопилок. «На энергетических установках, в небольших домах и на фермах сейчас ежегодно используется до 10 млн куб. метров балансовой (балансовой называют древесину небольшого диаметра, получаемую, например, при прореживании леса, из которой можно сделать целлюлозу – прим. ВЗГЛЯД) древесины. Это больше, чем использует за год завод по производству биопродуктов», – отмечают в Metsälehti.

В Helsingin Sanomat беспокоятся о том, что «похоже, большая часть потенциального сырья для отрасли (деревообработки – прим. ВЗГЛЯД) сжигается для обеспечения теплом сетей централизованного теплоснабжения, небольших домов и ферм». Раньше в Финляндии считали, что для сжигания предпочтительно использовать только опилки и побочные продукты лесной промышленности, а также древесину настолько малого диаметра, что ее нельзя отправлять на целлюлозный завод. Теперь ситуация изменилась.

Специалисты отрасли подтверждают, что теперь сжигается много именно балансовой древесины и даже строевого леса. Спрос на нее увеличивается за счет отказа тепловых электростанций от торфа и ископаемого топлива.

В итоге цены на древесину в Финляндии резко поднялись. На исходе прошлого года финское издание Kauppalehti сообщило, что местный рынок кругляка пришел в тяжелое состояние. Российская древесина была заменена в основном местной, финской, и лишь частично – импортируемой из Швеции и стран Прибалтики.

Но за эту древесину финским деревообработчикам приходится жестко конкурировать – именно потому, что ее все чаще используют для энергопотребления. Главный экономист финского лесопромышленного концерна Metsä Group Маарит Линдстрем жалуется, что «сейчас сжигается столько, сколько перерабатывает средний целлюлозный завод».

При этом в стране планируется создать новые производства, которые в будущем тоже потребуют для себя необработанную древесину, так что ее доступность вскоре станет еще более серьезной проблемой. Уже сейчас некоторые предприятия вынуждены закрываться из-за ее недостатка.

Так, финские специалисты назвали большим ударом по лесной промышленности решение концерна Stora Enso закрыть целлюлозный завод «Сунила» в Котке, где ежегодно использовалось около 2 млн куб. м древесины хвойных пород. Предприятие больше не могло обеспечить себе поставки сырья необходимых объемов. Есть риск закрытия и новых мощностей. «В Прибалтике предприятий не так много, так что заводы размером с «Сунилу» могут оказаться в списке на закрытие уже в ближайшее время», – предупреждает Kauppalehti.

В феврале 2024 года финский лесопильный концерн Metsä Group решил закрыть свой крупный лесопильный завод, находящийся в городе Мерикарвиа (провинция Западная Финляндия). Производство мощностью около 220 тыс. куб. м пиломатериалов в год остановили к концу июня.

Еще несколько лет назад концерн Metsä Group широчайше присутствовал в России и никаких проблем с сырьем не имел. Metsä Group, как и другие финские компании, прекратил свою деятельность в России после начала специальной военной операции на Украине. Теперь у Metsä Group больше нет активов в России, как нет и доступа к российскому лесу.

По мнению исследователя Университета Восточной Финляндии Якоба Доннера-Амнелла, экономика Суоми проживает переломный момент. «Вероятно, цены останутся высокими еще на какое-то время, и это может иметь множество последствий», – заявил Доннер-Амнелл. Специалисты предупреждают, что в конечном итоге финской древесины может просто не хватить на всех потребителей. «Сама лесная отрасль, да и общество в целом не готовы признать, что у нас сейчас явно иная ситуация с обеспеченностью древесиной (чем раньше – прим. ВЗГЛЯД)», – говорит Доннер-Амнелл.

Пока что финны, для того, чтобы сократить количество сжигаемой в топках древесины, идут на разного рода полумеры. В частности, тепловые электростанции теперь в большом количестве используют в качестве топлива мусор и бытовые отходы.

Недостаток и удорожание древесины бьет и по другим отраслям финской экономики. Так, логистический терминал в финском городе Коувола, построенный в 2023 году за 36 млн евро, оказался невостребованным спустя всего полгода работы. Этот объект, построенный у железнодорожной станции Коувола, называли первым «сухим портом» Финляндии: к его краю для разгрузки или погрузки могут подъехать товарные составы длиной до километра.

Гигантский терминал площадью около 30 га, рассчитанный на грузопоток из Европы в Китай через Россию, сейчас не имеет даже финских клиентов. Он создавался в том числе для транспортировки древесины. А в целом только за январь-март текущего года грузоперевозки по финским железным дорогам снизились на 20% по сравнению с прошлым годом.