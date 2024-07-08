В глобализме были не только минусы, но порой и плюсы. Но архитекторы глобализма чем дальше, тем больше наглели. Постоянная смена ими правил игры не могла кончиться ничем, кроме разрыва. Есть стойкое ощущение, что именно уход России запустил цепную реакцию саморазрушения глобалистской системы.7 комментариев
Без российского леса Финляндию накрыл «древесный кризис»
Финляндия внезапно оказалась в «древесном кризисе»: собственных лесов в этой стране и даже импорта не хватает на всех желающих. Лесоперерабатывающие предприятия закрываются. Более того, финны вынуждены пускать строевой лес не на обработку, а на отопление. Такими оказались результаты геополитической ссоры с Россией.
До текущего геополитического кризиса Россия активно поставляла свою лесную продукцию в страны, объявившие позже нашему государству гибридную войну. По данным Федеральной таможенной службы, экспорт этих лесоматериалов в ныне недружественные страны в 2021 году составил около 504 млн евро. Из них 374,5 млн евро – экспорт древесины и лесоматериалов в Финляндию, тогда еще нейтральную.
Торговля лесом составляла значительную часть экономического сотрудничества двух стран и даже служила поводом для переговоров на высшем уровне. По данным самих финнов, от 10 до 15% их потребления приходилось на российских производителей этих материалов.
С начала 2022 года все изменилось – Россия прекратила поставки в государство, в одночасье сделавшееся враждебным. Да, у финнов есть своя древесина, лесом занято 26 млн га. Однако свои леса финны берегли. И именно Россия все прошлые годы предоставляла возможность финнам оттапливать свои жилища недорогими березовыми дровами и древесными гранулами.
Иного выхода, как начать тратить свои лесные богатства, у финнов не осталось: дровами в стране отапливаются 67% частных домов. Многие жители страны Суоми последовали примеру поляков и отправились собирать валежник в лес, но для предприятий такой подход не годится.
Еще в начале прошлого года руководитель Центрального союза сельскохозяйственных производителей и лесного хозяйства в Лапландии Анна-Кайса Хейконен предупреждала, что для отрасли настают трудные времена – и вот теперь эти предсказания оправдались. Издание Helsingin Sanomat пишет, что топить собственной древесиной приходится по той причине, что поставок из России нет, а тепловые электростанции отказались от торфа и угля.
Издание Metsälehti жалуется, что сейчас в Финляндии сжигается много древесины, диаметр которой подходит для заводов по производству биопродуктов или лесопилок. «На энергетических установках, в небольших домах и на фермах сейчас ежегодно используется до 10 млн куб. метров балансовой (балансовой называют древесину небольшого диаметра, получаемую, например, при прореживании леса, из которой можно сделать целлюлозу – прим. ВЗГЛЯД) древесины. Это больше, чем использует за год завод по производству биопродуктов», – отмечают в Metsälehti.
В Helsingin Sanomat беспокоятся о том, что «похоже, большая часть потенциального сырья для отрасли (деревообработки – прим. ВЗГЛЯД) сжигается для обеспечения теплом сетей централизованного теплоснабжения, небольших домов и ферм». Раньше в Финляндии считали, что для сжигания предпочтительно использовать только опилки и побочные продукты лесной промышленности, а также древесину настолько малого диаметра, что ее нельзя отправлять на целлюлозный завод. Теперь ситуация изменилась.
Специалисты отрасли подтверждают, что теперь сжигается много именно балансовой древесины и даже строевого леса. Спрос на нее увеличивается за счет отказа тепловых электростанций от торфа и ископаемого топлива.
В итоге цены на древесину в Финляндии резко поднялись. На исходе прошлого года финское издание Kauppalehti сообщило, что местный рынок кругляка пришел в тяжелое состояние. Российская древесина была заменена в основном местной, финской, и лишь частично – импортируемой из Швеции и стран Прибалтики.
Но за эту древесину финским деревообработчикам приходится жестко конкурировать – именно потому, что ее все чаще используют для энергопотребления. Главный экономист финского лесопромышленного концерна Metsä Group Маарит Линдстрем жалуется, что «сейчас сжигается столько, сколько перерабатывает средний целлюлозный завод».
При этом в стране планируется создать новые производства, которые в будущем тоже потребуют для себя необработанную древесину, так что ее доступность вскоре станет еще более серьезной проблемой. Уже сейчас некоторые предприятия вынуждены закрываться из-за ее недостатка.
Так, финские специалисты назвали большим ударом по лесной промышленности решение концерна Stora Enso закрыть целлюлозный завод «Сунила» в Котке, где ежегодно использовалось около 2 млн куб. м древесины хвойных пород. Предприятие больше не могло обеспечить себе поставки сырья необходимых объемов. Есть риск закрытия и новых мощностей. «В Прибалтике предприятий не так много, так что заводы размером с «Сунилу» могут оказаться в списке на закрытие уже в ближайшее время», – предупреждает Kauppalehti.
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В феврале 2024 года финский лесопильный концерн Metsä Group решил закрыть свой крупный лесопильный завод, находящийся в городе Мерикарвиа (провинция Западная Финляндия). Производство мощностью около 220 тыс. куб. м пиломатериалов в год остановили к концу июня.
Еще несколько лет назад концерн Metsä Group широчайше присутствовал в России и никаких проблем с сырьем не имел. Metsä Group, как и другие финские компании, прекратил свою деятельность в России после начала специальной военной операции на Украине. Теперь у Metsä Group больше нет активов в России, как нет и доступа к российскому лесу.
По мнению исследователя Университета Восточной Финляндии Якоба Доннера-Амнелла, экономика Суоми проживает переломный момент. «Вероятно, цены останутся высокими еще на какое-то время, и это может иметь множество последствий», – заявил Доннер-Амнелл. Специалисты предупреждают, что в конечном итоге финской древесины может просто не хватить на всех потребителей. «Сама лесная отрасль, да и общество в целом не готовы признать, что у нас сейчас явно иная ситуация с обеспеченностью древесиной (чем раньше – прим. ВЗГЛЯД)», – говорит Доннер-Амнелл.
Пока что финны, для того, чтобы сократить количество сжигаемой в топках древесины, идут на разного рода полумеры. В частности, тепловые электростанции теперь в большом количестве используют в качестве топлива мусор и бытовые отходы.
Недостаток и удорожание древесины бьет и по другим отраслям финской экономики. Так, логистический терминал в финском городе Коувола, построенный в 2023 году за 36 млн евро, оказался невостребованным спустя всего полгода работы. Этот объект, построенный у железнодорожной станции Коувола, называли первым «сухим портом» Финляндии: к его краю для разгрузки или погрузки могут подъехать товарные составы длиной до километра.
Гигантский терминал площадью около 30 га, рассчитанный на грузопоток из Европы в Китай через Россию, сейчас не имеет даже финских клиентов. Он создавался в том числе для транспортировки древесины. А в целом только за январь-март текущего года грузоперевозки по финским железным дорогам снизились на 20% по сравнению с прошлым годом.