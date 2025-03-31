WSJ: Антироссийские советники Трампа набирают влияние в США

WSJ сообщил о росте влияния антироссийских советников Трампа в США из-за стагнации переговоров по Украине

Tекст: Вера Басилая

Советники президента США Дональда Трампа, критически настроенные по отношению к России, усиливают свое влияние. Это связано с тем, что переговоры по урегулированию конфликта на Украине не достигают ощутимых результатов, пишет The Wall Street Journal.

Глава аналитического центра Saratoga Foundation Глен Ховард заявил, что антироссийские настроения в Белом доме становятся все более популярными. В качестве примера он привел последнее высказывание президента США в социальной сети Truth Social, где он упомянул «российскую агрессию», обосновывая притязания на Гренландию.

Эксперты считают, что это заявление является необычным выпадом в адрес Кремля. Ховард отметил, что такие высказывания главы государства отражают растущий настрой против России среди его советников.

Американист Рафаэль Ордуханян объяснил обещание Трампа защитить Гренландию от «российской агрессии».

Ранее американский лидер заявил, что он был «очень зол» и «взбешен», когда президент России Владимир Путин раскритиковал Владимира Зеленского.

Президент США также пригрозил введением санкций против российской нефти, если не удастся достичь соглашения о прекращении огня.

Политолог Алексей Чеснаков объяснил «злость» Трампа после заявлений Путина о Зеленском.

