Кажется, что это пустяк – знает ли человек, где на карте находится самая большая страна. Но как же меняется масштаб проблемы, когда этот самый человек понимает, что справиться с Россией невозможно. Когда он понимает, что все эти попытки со стороны Макрона и прочей политической мелочи воевать с Россией – опасны прежде всего для наших врагов.0 комментариев
Дугин: При Трампе США и Россия нашли общие интересы
Дугин заявил о нахождении точек соприкосновения Россией и США при Трампе
Российский философ Александр Дугин отметил, что при президенте США Дональде Трампе Россия и США нашли много точек соприкосновения, особенно в сфере традиционных ценностей и суверенитета.
По его словам, сторонники Трампа лучше понимают политику России и мотивы президента Владимира Путина, что позволило обеим странам прийти к согласию по ряду вопросов, передает РИА «Новости».
Дугин пояснил, что основными точками соприкосновения стали реализм в международных отношениях, защита традиционных ценностей, суверенитета, патриотизма и религии. Эти аспекты помогли укрепить взаимопонимание между странами в этот период.
Философ также выразил мнение, что у Украины был реальный шанс создать собственную государственность после распада СССР, если бы она смогла стать мостом между западной и евразийской цивилизациями. Однако, по мнению Дугина, этот шанс был упущен из-за критических решений, принятых Владимиром Зеленским.
Ранее сообщалось, что вокруг Трампа выстраивается культ личности, несмотря на то, что он почти ничего не успел сделать. Также сообщалось, что от Трампа в 2025 году ожидают более агрессивную внешнюю политику и значительные изменения в экономике.