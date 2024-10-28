Tекст: Мария Иванова

Финляндия выручила более 30 тыс. евро от продажи велосипедов, оставленных просителями убежища, передает РИА «Новости» со ссылкой на Yle. Эти велосипеды беженцы использовали для пересечения границы, поскольку на пункты пропуска можно было въезжать только на транспортных средствах. Таможня конфисковала сотни велосипедов у беженцев, прибывших без надлежащих документов.

В ноябре 2023 года финские власти ввели запрет на въезд на велосипедах, а вскоре и вовсе закрыли границу.

С начала 2024 года Финляндия организовывает аукционы для продажи оставленных велосипедов. Один из последних аукционов прошел на границе в пункте «Ниирала». Граница временно открывалась для покупателей, чье передвижение строго контролировалось.

На аукционе, который посетили более ста человек, велосипеды продавались по ценам от пяти до ста евро. Закрытие границы и аукционы связаны с ограничениями, введенными на фоне неконтролируемого потока беженцев, якобы направляемых Россией.

Представитель МИД Мария Захарова отвергла обвинения в причастности России к кризису, назвав их двойными стандартами. Представитель Кремля Дмитрий Песков выразил сожаление по поводу русофобской позиции Финляндии и подчеркнул, что российские пограничники действуют в рамках закона.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Финляндия с 15 ноября прошлого года на неопределенный срок запретила пересекать свою границу со стороны России на велосипедах, что стало ответом на учащающиеся случаи, когда нелегальные мигранты пытались въехать в Финляндию на велосипедах, заявил замкомандующего пограничной службой Юго-Восточной Финляндии Юкка Луккари.

В прошом году заявлялось, что несколько сотен велосипедов, брошенных после закрытия пограничных переходов на российско-финской границе, будут розданы детям по поручению губернатора Мурманской области Андрея Чибиса.