Посольство в Финляндии напомнило о запрете въезда на велосипедах из России

Tекст: Валентина Григоренко

Как указали в посольстве, по данным полученного уведомления от властей Финляндии, с 00:00 15 ноября 2023 года страна вводит запрет на пересечение границы со стороны России на велосипедах на неопределенный срок, передает ТАСС.

Напомним, в пресс-службе российского Северо-Западного таможенного управления подтвердили запрет Финляндии на въезд в страну на велосипедах. Финляндия заявила, что готова к возросшему числу лиц третьих стран, которые прибывают на финскую границу без документов со стороны России.

Позже представитель погранслужбы Финляндии Юкка Луккари объяснил запрет на въезд из России на велосипедах борьбой с нелегалами.