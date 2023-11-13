В советские времена на территории УССР располагалось три военных округа, причем западная часть страны была выделена в отдельный Прикарпатский военный округ. Поэтому Галичина в НАТО для Москвы неприемлема почти в той же степени, что и Слобожанщина, Бессарабия, Подолье или Волынь.3 комментария
Посольство в Финляндии напомнило о запрете въезда на велосипедах из России
Финляндия с 15 ноября на неопределенный срок запретила пересекать свою границу со стороны России на велосипедах, сообщили в пресс-службе посольства России в Хельсинки.
Как указали в посольстве, по данным полученного уведомления от властей Финляндии, с 00:00 15 ноября 2023 года страна вводит запрет на пересечение границы со стороны России на велосипедах на неопределенный срок, передает ТАСС.
Напомним, в пресс-службе российского Северо-Западного таможенного управления подтвердили запрет Финляндии на въезд в страну на велосипедах. Финляндия заявила, что готова к возросшему числу лиц третьих стран, которые прибывают на финскую границу без документов со стороны России.
Позже представитель погранслужбы Финляндии Юкка Луккари объяснил запрет на въезд из России на велосипедах борьбой с нелегалами.