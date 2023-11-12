Наши немногословные старики – живые свидетели важнейших событий – нам в наследство оставляют квартиры и дачи, но уносят с собой в небытие нечто более ценное: свою историю, историю рода, семьи, историю страны.18 комментариев
В Финляндии заявили о готовности к росту числа людей из третьих стран на границе с Россией
Финляндия готова к возросшему числу лиц третьих стран, которые прибывают на финскую границу без документов со стороны России, пограничники будут действовать по мере развития ситуации, сообщила министр внутренних дел Финляндии Мари Рантанен.
По словам Рантанен, погрнслужба Финляндии указывается, что «это явление нелегального въезда, при котором в Финляндию сознательно проникают лица через Россию без необходимых для въезда документов», передает РИА «Новости».
По данным пограничников Юго-Восточной Финляндии, с августа из России прибыл 91 гражданин третьих стран, запросивший в Финляндии убежище, 23 из них прибыли за первую неделю ноября.
В субботу дежурный сотрудник пограничной охраны КПП «Ваалимаа» сообщил, что КПП юго-восточной Финляндии запретили въезд из России на велосипедах.