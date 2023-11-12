В Финляндии заявили о готовности к росту числа людей из третьих стран на границе с Россией

Tекст: Ольга Иванова

По словам Рантанен, погрнслужба Финляндии указывается, что «это явление нелегального въезда, при котором в Финляндию сознательно проникают лица через Россию без необходимых для въезда документов», передает РИА «Новости».

По данным пограничников Юго-Восточной Финляндии, с августа из России прибыл 91 гражданин третьих стран, запросивший в Финляндии убежище, 23 из них прибыли за первую неделю ноября.

В субботу дежурный сотрудник пограничной охраны КПП «Ваалимаа» сообщил, что КПП юго-восточной Финляндии запретили въезд из России на велосипедах.