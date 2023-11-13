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Финляндия объяснила запрет на въезд из России на велосипедах
Представитель погранслужбы Финляндии Луккари объяснил запрет на въезд из России на велосипедах борьбой с нелегалами
Нелегальные мигранты все чаще пытаются въехать в Финляндию на велосипедах, заявил замкомандующего пограничной службой Юго-Восточной Финляндии Юкка Луккари, комментируя запрет на въезд в страну из России на велосипедах.
Луккари сообщил, что «за последнюю неделю таких случаев было около 30». Как заявил представитель погранслужбы, наблюдается «явно растущее явление», в связи с чем с четверга въезд на велосипедах оказался под запретом, передает РИА «Новости» со ссылкой на Yle.
Напомним, в пресс-службе российского Северо-Западного таможенного управления подтвердили запрет Финляндии на въезд в страну на велосипедах. Финляндия заявила, что готова к возросшему числу лиц третьих стран, которые прибывают на финскую границу без документов со стороны России. Сообщается, с августа из России въехал 91 гражданин третьих стран, запросивший в Финляндии убежище.