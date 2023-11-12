Наши немногословные старики – живые свидетели важнейших событий – нам в наследство оставляют квартиры и дачи, но уносят с собой в небытие нечто более ценное: свою историю, историю рода, семьи, историю страны.16 комментариев
Таможня России подтвердила запрет Финляндии на въезд в страну на велосипедах
Пограничная служба Финляндии начала ограничивать въезд в страну с территории России на велосипедах, сообщили в пресс-службе российского Северо-Западного таможенного управления.
Как указал представитель пресс-службы, Северо-Западное таможенное управление подтверждает, что противоположная сторона больше не пускает россиян на велосипедах. Он уточнил, что подробностей пока нет, поскольку официальной бумаги от Финляндии о соответствующем запрете к ним не поступало, передает ТАСС.
На одном из пропускных пунктов на границе с Финляндией в Ленинградской области подтвердили, что за выходные зарубежные пограничники не пропустили через границу несколько человек на велосипедах. Источник рассказал, что одного человека с двойным гражданством пустили, а следующего также с двойным гражданством – нет. По его словам, непонятно, по какому принципу идет отбор.
В субботу дежурный сотрудник пограничной охраны КПП «Ваалимаа» сообщил, что КПП юго-восточной Финляндии запретили въезд из России на велосипедах.