Таможня России подтвердила запрет Финляндии на въезд в страну на велосипедах

Tекст: Валентина Григоренко

Как указал представитель пресс-службы, Северо-Западное таможенное управление подтверждает, что противоположная сторона больше не пускает россиян на велосипедах. Он уточнил, что подробностей пока нет, поскольку официальной бумаги от Финляндии о соответствующем запрете к ним не поступало, передает ТАСС.

На одном из пропускных пунктов на границе с Финляндией в Ленинградской области подтвердили, что за выходные зарубежные пограничники не пропустили через границу несколько человек на велосипедах. Источник рассказал, что одного человека с двойным гражданством пустили, а следующего также с двойным гражданством – нет. По его словам, непонятно, по какому принципу идет отбор.

В субботу дежурный сотрудник пограничной охраны КПП «Ваалимаа» сообщил, что КПП юго-восточной Финляндии запретили въезд из России на велосипедах.