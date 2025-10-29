Ленинградская область представила лучшие социнициативы на форуме ВАРМСУ

Tекст: Елизавета Шишкова

На форуме III Всероссийского муниципального форума «Малая Родина – сила России» в городе Тосно Ленинградской области центральной темой стал обмен опытом по внедрению инноваций в социальную политику, говорится в сообщении, поступившем в газету ВЗГЛЯД.

В мероприятии участвовали заместитель полномочного представителя президента РФ в Северо-Западном федеральном округе Роман Балашов, губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко, представители федеральных ведомств и ВАРМСУ.

Заместитель начальника управления президента по внутренней политике Евгений Грачев в своем выступлении подчеркнул, что задачи форума – не только решить насущные вопросы, но и выработать долгосрочные стратегии, заявив: «Президент нашей страны Владимир Путин, давая поручение об организации форума «Малая Родина – сила России», закладывал в это самый главный смысл: представители муниципальной власти находятся ближе всего к людям... В основе любых изменений – потребности людей». Также он отметил, что муниципальные власти должны вести открытый диалог и искать новые точки роста.

В рамках форума рассматривались достижения Ленинградской области в сфере поддержки населения. Александр Дрозденко рассказал о программе «Социальное такси», позволяющей бесплатно ездить нуждающимся в медучреждения, театры и к близким, и подчеркнул важность принятия единого Социального кодекса – так называемого «Закона Робин Гуда», направленного на адресную поддержку.

В мастер-лекциях и панельных сессиях обсуждались актуальные социальные вопросы, среди которых сохранение молодежи, демографическая политика, цифровизация и персонализация услуг, поддержка рождаемости и гармонизация семейной среды. На площадках были представлены эффективные муниципальные кейсы, например создание жилья для инвалидов и участников СВО и программы по поддержке многодетных семей.

Параллельные секции позволили экспертам и чиновникам включиться в профессиональные обсуждения по образованию, спорту, демографии, развитию инфраструктуры. Во второй день форума запланированы выездные мероприятия с посещением ключевых социальных объектов региона.