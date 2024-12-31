Путин поручил принять меры для повышения рождаемости в России

Tекст: Валерия Городецкая

Эти меры будут частью реализации новых национальных проектов, которые должны обеспечить преодоление негативных демографических тенденций, передает ТАСС. Доклад по этой теме Путин ожидает до 1 июня 2025 года.

Президент также поручил правительству и Российской академии наук обеспечить включение в национальные проекты мероприятий, направленных на достижение технологического превосходства российских технологий и продукции над зарубежными аналогами в приоритетных отраслях экономики. Исполнение поручения ожидается до 1 июля 2025 года.

Путин ранее подчеркивал, что улучшение демографии и поддержка многодетных семей остаются важнейшими задачами, которые должны укреплять общественный авторитет и высокий статус семьи в стране.

Минздрав рекомендовал женщинам рожать детей в возрасте от 18 до 35 лет.