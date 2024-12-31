Во всеми нами любимой комедии про Ивана Васильевича, который меняет профессию, есть песенка со словами «все на свете было не зря, не напрасно было». Для наших предков это было не поэтической метафорой – а ясной, непоколебимой верой в промысел Божий.2 комментария
Путин поручил принять меры для повышения рождаемости в России
Президент России Владимир Путин дал поручение правительству и регионам России принять меры, направленные на повышение рождаемости и улучшение демографической ситуации в стране в следующем году.
Эти меры будут частью реализации новых национальных проектов, которые должны обеспечить преодоление негативных демографических тенденций, передает ТАСС. Доклад по этой теме Путин ожидает до 1 июня 2025 года.
Президент также поручил правительству и Российской академии наук обеспечить включение в национальные проекты мероприятий, направленных на достижение технологического превосходства российских технологий и продукции над зарубежными аналогами в приоритетных отраслях экономики. Исполнение поручения ожидается до 1 июля 2025 года.
Путин ранее подчеркивал, что улучшение демографии и поддержка многодетных семей остаются важнейшими задачами, которые должны укреплять общественный авторитет и высокий статус семьи в стране.
Минздрав рекомендовал женщинам рожать детей в возрасте от 18 до 35 лет.