Минздрав назвал оптимальный возраст для рождения детей

Минздрав рекомендовал женщинам рожать детей в возрасте от 18 до 35 лет

Tекст: Вера Басилая

В письме министерства сказано, что женщине лучше всего планировать беременность в возрасте от 18 до 35 лет, это время считается наиболее благоприятным для зачатия и рождения ребенка, передает РИА «Новости».

В Минздраве сообщили, что некоторые факторы могут негативно влиять на фертильность. Курение увеличивает риск бесплодия в 1,6 раза, а потребление более 20 граммов этанола в день – на 60%. Также в письме указано, что высокий уровень потребления кофеина, более пяти чашек в день, снижает шансы наступления беременности в 1,45 раза.

Что касается мужчин, то они способны зачать ребенка в более зрелом возрасте, однако с каждым годом вероятность успешного зачатия уменьшается, следует из документа Минздрава. В письме подчеркивается, что шанс родить живого ребенка при возрасте отца старше 35 лет в два раза ниже по сравнению с молодыми отцами, даже с использованием экстракорпорального оплодотворения.

Кроме того, дети от старших отцов могут иметь худшие показатели здоровья. Исследования указывают, что возраст отца связан с повышенной вероятностью развития у ребенка серьезных заболеваний, таких как шизофрения, аутизм, острый лимфобластный лейкоз и врожденные аномалии развития.

Ранее президент России Владимир Путин подчеркнул необходимость изменения негативных тенденций в стране, связанных с рождаемостью и браками.

Путин также отметил проблему числа женщин детородного возраста, заявив, что «девочки нужны».

Между тем, с 2016 года в России увеличивается число рождений третьих и последующих детей, и в результате сейчас зарегистрировано 2,5 млн многодетных семей.