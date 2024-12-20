Путин заявил о необходимости переломить тенденцию снижения рождаемости в России

Tекст: Валерия Городецкая

Путин на заседании Государственного совета по вопросам поддержки семей заявил о необходимости переломить негативные тенденции, связанные со снижением рождаемости и откладыванием вступления в брак в России, передает ТАСС.

«Сохраняется общая тенденция снижения рождаемости, откладывания времени вступления в брак и рождения детей. Эту негативную ситуацию мы обязаны переломить», – сказал глава государства.

Ранее Путин на заседании Госсовета заявил о необходимости уравнять социальные гарантии для женщин, имеющих почетное звание «Мать-героиня».

В пятницу пресс-секретарь президента Дмитрий Песков анонсировал заседание Государственного совета, на котором Путин подведет итоги Года семьи и будут обсуждены дальнейшие шаги по поддержке семей в России.