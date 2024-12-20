Важнейшая вещь, которую выделил президент в ходе «Итогов года»: России не нужно перемирие, России нужен прочный и устойчивый мир. В стране много дел, после заключения мира нам предстоит решать свои текущие вопросы. «О доме надо думать!» – вот ключевая фраза, которая многим запомнилась больше всего.0 комментариев
Путин заявил о необходимости переломить тенденцию снижения рождаемости в России
Президент России Владимир Путин подчеркнул необходимость изменения текущих негативных тенденций в стране, связанных с рождаемостью и браками.
Путин на заседании Государственного совета по вопросам поддержки семей заявил о необходимости переломить негативные тенденции, связанные со снижением рождаемости и откладыванием вступления в брак в России, передает ТАСС.
«Сохраняется общая тенденция снижения рождаемости, откладывания времени вступления в брак и рождения детей. Эту негативную ситуацию мы обязаны переломить», – сказал глава государства.
Ранее Путин на заседании Госсовета заявил о необходимости уравнять социальные гарантии для женщин, имеющих почетное звание «Мать-героиня».
В пятницу пресс-секретарь президента Дмитрий Песков анонсировал заседание Государственного совета, на котором Путин подведет итоги Года семьи и будут обсуждены дальнейшие шаги по поддержке семей в России.