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    ПВО Киева оказалась не готова к дуэли с «Орешником»
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    Макаревич лишился имущества в России
    Путин предложил расширить семейную ипотеку на вторичное жилье в ряде регионов
    Путин поручил решить проблему доступности авиаперелетов для многодетных семей
    Генералу Кириллову посмертно присвоено звание Героя России
    Орбан назвал расходы Европы и США на Украину «кошмарной суммой»
    Путин предоставил гражданство режиссеру Джанкарло дель Монако
    Мнения
    Игорь Караулов Игорь Караулов Путин заглянул на следующую страницу истории 

    Важнейшая вещь, которую выделил президент в ходе «Итогов года»: России не нужно перемирие, России нужен прочный и устойчивый мир. В стране много дел, после заключения мира нам предстоит решать свои текущие вопросы. «О доме надо думать!» – вот ключевая фраза, которая многим запомнилась больше всего.

    0 комментариев
    Юрий Мавашев Юрий Мавашев Подводные камни успеха Турции в Сирии

    Любую победу надо еще уметь переварить. Об этом было бы полезно помнить туркам, которые всерьез решили, что судьба им улыбнулась. Обычно за головокружениями от успехов следует иллюзия, что «прокатит» теперь везде. Но можно не сомневаться – арабские страны еще обязательно скажут свое слово.

    16 комментариев
    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Европа «играет в бисер» от безысходности

    Интеллектуальное и моральное оцепенение – важнейший признак современной Европы, где Россия исторически находила источники вдохновения и на противопоставлении которой строила свою внешнюю политику.

    19 комментариев
    20 декабря 2024, 17:28 • Новости дня

    Путин заявил о необходимости переломить тенденцию снижения рождаемости в России

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин подчеркнул необходимость изменения текущих негативных тенденций в стране, связанных с рождаемостью и браками.

    Путин на заседании Государственного совета по вопросам поддержки семей заявил о необходимости переломить негативные тенденции, связанные со снижением рождаемости и откладыванием вступления в брак в России, передает ТАСС.

    «Сохраняется общая тенденция снижения рождаемости, откладывания времени вступления в брак и рождения детей. Эту негативную ситуацию мы обязаны переломить», – сказал глава государства.

    Ранее Путин на заседании Госсовета заявил о необходимости уравнять социальные гарантии для женщин, имеющих почетное звание «Мать-героиня».

    В пятницу пресс-секретарь президента Дмитрий Песков анонсировал заседание Государственного совета, на котором Путин подведет итоги Года семьи и будут обсуждены дальнейшие шаги по поддержке семей в России.

    19 декабря 2024, 21:52 • Новости дня
    Немецкий политолог рассказал об осознании Западом поражения Украины

    Политолог Харли Шлангер сообщил о признании Западом поражения Украины в конфликте с Россией

    Немецкий политолог рассказал об осознании Западом поражения Украины
    @ REUTERS/Viacheslav Ratynskyi

    Tекст: Евгения Караваева

    Западные страны все больше осознают, что Украина проиграла в конфликте с Россией, считает немецкий политолог Харли Шлангер, указывая на негативные экономические последствия для Европы.

    Западные страны начинают осознавать, что Украина проиграла в конфликте с Россией, пишут «Известия» со ссылкой на немецкого политолога Харли Шлангера. По его словам, главным вопросом теперь является, как достичь мирного соглашения без потери лица, учитывая, что ранее Запад утверждал о своей неизбежной победе и поражении России.

    Шлангер отметил, что конфликт на Украине вызвал экономический спад в западных странах, особенно в Германии. Экономика, по его словам, фактически демонтируется. Санкции привели к росту цен на энергоносители и стоимости жизни, что усугубляет положение. Он также указал на увольнения и сокращения в ключевых автомобильных компаниях, таких как Volkswagen.

    Немецкий политолог подчеркнул, что российская экономика, напротив, укрепилась под давлением санкций. Президент России Владимир Путин и его команда использовали санкции как стимул для инвестирования в стратегически важные сектора экономики, создавая реальное богатство, добавил эксперт.

    На ваш взгляд
    В какую страну сбежит Зеленский с Украины после поражения Киева в конфликте с Россией?








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    Как писала газета ВЗГЛЯД, Порошенко заметил в речи Зеленского «риторику поражения», российские войска за последние сутки улучшили тактическое положение у Лозовой в Харьковской области, создав угрозу окружения для украинской группировки, а президент Владимир Путин предложил провести «высокотехнологичную дуэль XXI века» в Киеве для проверки эффективности нового российского комплекса «Орешник».

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    19 декабря 2024, 18:41 • Новости дня
    Украина атаковала комбинат в Ростовской области ракетами ATACMS и Storm Shadow

    Минобороны: Украина атаковала предприятие в Ростовской области ракетами ATACMS и Storm Shadow

    Tекст: Валерия Городецкая

    Предприятие «Комбинат Каменский» в Ростовской области подверглось ракетному удару с украинской стороны с использованием шести ракет ATACMS и четырех Storm Shadow, сообщило Минобороны.

    По информации из Telegram-канала ведомства, 18 декабря с территории Украины был нанесен ракетный удар по предприятию «Комбинат Каменский» в Ростовской области. В Минобороны уточнили, что были применены шесть оперативно-тактических ракет ATACMS американского производства и четыре крылатые ракеты воздушного базирования Storm Shadow.

    «Данные действия киевского режима, поддерживаемого западными кураторами, не останутся без ответа», – сообщили в оборонном ведомстве.

    Там добавили, что российские военнослужащие смогли сбить все ракеты ATACMS, направленные на объект, а также три из четырех ракет Storm Shadow. Оставшаяся ракета была отклонена от объекта атаки, в результате чего повреждения получило техническое строение на территории комбината.

    Накануне сообщалось, что в Ростовской области силы противовоздушной обороны (ПВО) отразили атаку из 10 ракет, выпущенных вооруженными силами Украины, и обошлось без жертв. В четверг стало известно, что в результате ночной атаки на Ростовскую область более 30 беспилотников и три ракеты повредили объекты, вызвав пожар на Новошахтинском заводе нефтепродуктов.

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    19 декабря 2024, 12:15 • Видео
    Прямая линия с Владимиром Путиным

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    19 декабря 2024, 20:10 • Новости дня
    Страны G7 обсудили снижение потолка на российскую нефть до 40 долларов
    Страны G7 обсудили снижение потолка на российскую нефть до 40 долларов
    @ Егор Алеев/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Страны «Группы семи» (G7) рассматривают снижение ценового порога на российскую нефть до 40 долларов за баррель или полный запрет на ее транспортировку и страхование, пишет Bloomberg.

    По данным Bloomberg, страны «Группы семи» обсуждают возможность усиления санкций на российскую нефть, передает ТАСС. По информации издания, среди рассматриваемых мер значится снижение текущего ценового ограничения с 60 до 40 долларов за баррель.

    Также рассматривается полный запрет на транспортировку и страхование российской нефти. Источники агентства подчеркивают, что обсуждения продолжаются, а окончательное решение по данному вопросу пока не принято.

    Напомним, министр финансов США Джанет Йеллен заявила, что Вашингтон и его союзники продолжат усилия по ограничению доходов России от продажи нефти.

    Bloomberg ранее сообщало, что администрация США рассматривает возможность введения новых санкций против российского экспорта нефти, что может затронуть покупателей из Индии и Китая.

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    20 декабря 2024, 08:57 • Новости дня
    Зеленский на саммите ЕС заявил о полном отказе от транзита газа через Украину
    Зеленский на саммите ЕС заявил о полном отказе от транзита газа через Украину
    @ Ukraine Presidency/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Александра Юдина

    Президент Украины Владимир Зеленский на саммите Евросоюза заявил о полном отказе от дальнейшего транзита газа через территорию страны, рассказал премьер-министр Словакии Роберт Фицо.

    По его словам, после саммита ЕС Зеленский выступил с предложениями, которые показались Фицо неразумными, передает ТАСС.

    В частности, одно из таких предложений заключалось в том, чтобы транзит газа продолжался только при условии, что поставщики не будут получать оплату до окончания войны. «Какой дурак нам предоставит газ бесплатно?» – отметил Фицо.

    Также он подчеркнул, что Украина, блокируя транзит газа, наносит ущерб национальным экономическим интересам Словакии и может отрицательно сказаться на Европейском союзе в целом.

    Кроме того, Фицо выразил опасения, что прекращение транзита газа через украинскую территорию вызовет удорожание газа, что станет болезненным для всего ЕС.

    Накануне президент России Владимир Путин заявил, что Украина отказалась от продления контракта по поставкам газа. Российский лидер заявил о намерении России наращивать свою долю сжиженного природного газа (СПГ) на мировом рынке.

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    19 декабря 2024, 18:33 • Новости дня
    Минфин решил убрать лимиты по семейной ипотеке

    Минфин решил изменить правила семейной ипотеки по поручению Путина

    Минфин решил убрать лимиты по семейной ипотеке
    @ Михаил Терещенко/ТАСС

    Tекст: Дарья Григоренко

    Минфин России, следуя поручению президента России Владимира Путина, разработает изменения в программе семейной ипотеки, убрав механизм лимитов, что станет важным шагом для улучшения доступности жилья для семей.

    Минфин России намерен внести изменения в правила семейной ипотеки. Эти меры будут приняты в соответствии с поручением президента России Владимира Путина, которое он дал по итогам недавней прямой линии, передает RT.

    Основное изменение, которое планируется внедрить, касается исключения механизма лимитов в программе семейной ипотеки. Это позволит сделать программу более доступной для семей, стремящихся улучшить свои жилищные условия.

    Ранее Путин в ходе прямой линии и большой пресс-конференции отметил, что никаких лимитов по семейной ипотеке больше не будет. Кроме того, российский лидер заявил, что в России число женщин детородного возраста сократилось на 30%. Он подчеркнул важность поддержки семей и отметил, что свыше 10 млн детей и 320 тыс. беременных уже получают пособия.

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    20 декабря 2024, 13:28 • Новости дня
    Захарова осудила реакцию Запада на предложение Путина о «технологичной дуэли»

    Спикер МИД Захарова призвала Запад оценить условия, которые предлагает другим странам

    Tекст: Александра Юдина

    Официальный представитель МИД Мария Захарова ответила на реакцию Запада на предложение президента Владимира Путина о проведении «высокотехнологичной дуэли» с использованием системы «Орешник», напомнив о западной риторике ударов «вглубь России».

    В своем Telegram-канале дипломат выступила с критикой реакции западных стран на предложение Путина провести так называемую высокотехнологичную дуэль.

    Захарова, комментируя данное предложение, обратила внимание на то, что риторика западных лидеров часто включает обсуждение ударов «вглубь России», и что это не вызывает у них шока или возмущения.

    «Каждый день западные лидеры рассуждают об ударах «вглубь России». И ведь никто не падает в обморок от подобных заявлений», – отметила она.

    Также спикер МИД подчеркнула, что такая риторика о «нанесении России стратегического поражения» уже укоренилась в менталитете НАТО и выделяются миллиарды на ее реализацию.

    В связи с этим Захарова предложила западным лидерам задуматься, каково жить в тех же условиях, которые они готовы предложить другим.

    Накануне в ходе пресс-конференции Путин предложил Западу провести «высокотехнологичную дуэль», выбрав объект в Киеве для удара «Орешником». Зарубежные СМИ обратили внимание на это предложение Путина, считая его ответом на скептицизм относительно возможностей «Орешника».

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    19 декабря 2024, 19:18 • Новости дня
    Путин заявил о готовности провести дуэль «Орешника» против ПВО НАТО «прямо сейчас»
    Путин заявил о готовности провести дуэль «Орешника» против ПВО НАТО «прямо сейчас»
    @ Shatokhina Natalia/news.ru/Global Look Press

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Президент Владимир Путин заявил о готовности России к «технологической дуэли» комплекса «Орешник» с западными системами ПВО в любой момент – «прямо сейчас».

    Об этом президент рассказал в интервью журналисту Павлу Зарубину, которое он опубликовал в своем Telegram-канале. «Мы готовы прямо сейчас, прямо сегодня», – сказал глава государства.

    На вопрос о выборе места для возможной дуэли, президент отметил, что это может быть не только Киев. «Можно в другом месте. Просто в Киеве, по моему мнению, в соответствии с тем, что я знаю, и так организована западными странами достаточно серьезная система ПВО», – сказал Путин.

    В ходе пресс-конференции Путин предложил Западу провести «высокотехнологичную дуэль», выбрав объект в Киеве для удара «Орешником». Зарубежные СМИ обратили внимание на это предложение Путина, считая его ответом на скептицизм относительно возможностей «Орешника».

    Глава Чечни Рамзан Кадыров предложил свою помощь в выборе объекта для эксперимента с комплексом «Орешник» в Киеве.

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    20 декабря 2024, 14:41 • Новости дня
    Украинский TikTok-блогер Артур Бабич переехал в Россию

    Украинский блогер Артур Бабич с 14 млн подписчиками в TikTok переехал в Россию

    Tекст: Валерия Городецкая

    Украинский блогер Артур Бабич, имеющий 14 млн подписчиков в TikTok, решил навсегда остаться в России и планирует получить российский паспорт.

    Бабич заявил, что не планирует больше покидать страну и рассчитывает получить российский паспорт, передает «Газета.Ru» со ссылкой на Telegram-канал Mash. По словам блогера, Россия привлекает его наличием аудитории и возможностью легче создавать контент.

    После начала специальной военной операции Бабич покинул Россию и некоторое время жил в США, но столкнулся с финансовыми трудностями. Затем он переехал в Армению, однако и там ему не понравилось.

    Артур Бабич родился в Кривом Роге. Его юмористические видеоролики обрели популярность в интернете, после чего его пригласили в тиктокерский дом Dream Team House.

    В ноябре 2022 года Бабич и Даня Милохин, покинувшие Россию, исполнили гимн Украины во время прямой трансляции в соцсети.

    Ранее певец Даня Милохин признал, что исполнение гимна Украины стало причиной его ненависти в России, и он согласился, что это могло «звучать так себе».

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    19 декабря 2024, 20:59 • Новости дня
    Список документов для приема в российские школы детей мигрантов будет изменен

    Минпросвещения решило изменить список документов для приема в школы детей мигрантов

    Список документов для приема в российские школы детей мигрантов будет изменен
    @ Сергей Фадеичев/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Минпросвещения рассматривает изменения в порядке приема детей мигрантов в школы в части определения необходимых для этого документов, сообщили в ведомстве.

    Ведомство рассматривает изменение перечня документов, необходимых для зачисления детей мигрантов в школы, передает ТАСС.

    В Минпросвещения также сообщили, что дети мигрантов смогут пройти тестирование на знание русского языка на бесплатной основе. Тестирование будет проводиться в государственной или муниципальной общеобразовательной организации.

    Ранее комитет Совета Федерации одобрил законопроект, запрещающий зачислять в школы детей мигрантов без знания русского языка и рекомендовал принять его на пленарном заседании 20 декабря.

    Президент Владимир Путин в ходе прямой линии в четверг заявил о необходимости ужесточать требования к мигрантам в России и подчеркнул, что правоохранительные органы должны следить за их уважением российских традиций.

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    20 декабря 2024, 16:10 • Новости дня
    Путин предоставил гражданство режиссеру Джанкарло дель Монако

    Путин предоставил гражданство России итальянскому режиссеру Джанкарло дель Монако

    Путин предоставил гражданство режиссеру Джанкарло дель Монако
    @ Владимир Вяткин/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин подписал указ о предоставлении гражданства Джанкарло дель Монако, итальянскому оперному режиссеру и сыну знаменитого тенора Марио дель Монако.

    Джанкарло дель Монако, родившийся в 1943 году в Венеции, дебютировал в 1991 году в Метрополитен-опере с постановкой оперы «Девушка с Запада» Джакомо Пуччини, передает ТАСС.

    За свою карьеру он осуществил более ста постановок в наиболее известных театрах мира. Среди его работ – опера Джузеппе Верди «Риголетто», премьера которой состоялась в ноябре этого года в Большом театре. Дель Монако также известен как режиссер-постановщик и сценограф данной оперы.

    В октябре Владимир Путин предоставил гражданство России финскому правозащитнику Йохану Бекману.

    Ранее итальянский журналист Андреа Лучиди, освещающий события специальной военной операции на Украине, обратился к президенту России с просьбой предоставить российское гражданство из-за преследований на родине.

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    20 декабря 2024, 09:55 • Новости дня
    Еврокомиссар призвал ЕС изучить конфискацию российских активов на Западе
    Еврокомиссар призвал ЕС изучить конфискацию российских активов на Западе
    @ Nicolas Landemard/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Александра Юдина

    Еврокомиссар по экономике Валдис Домбровскис заявил агентству Bloomberg о необходимости проработки юридических аспектов конфискации замороженных российских активов, чтобы минимизировать риски для финансовой стабильности.

    По его словам, Евросоюзу следует внимательно изучить возможность конфискации замороженных на Западе российских активов, передает РИА «Новости».

    Домбровскис подчеркнул, что любые действия в этом направлении должны быть юридически обоснованными, чтобы они могли выдержать потенциальное судебное рассмотрение.

    Он также отметил важность минимизации рисков для финансовой стабильности Европы.

    «Мы уже сделали важный шаг, когда заморозили эти активы», – заявил Домбровскис, добавив, что изначально были опасения касательно влияния этой меры на финансовую стабильность и евро, но эти риски не материализовались.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Евросоюз заморозил российские активы до завершения конфликта на Украине и выплаты компенсаций Киеву, что юридически обязывает все страны ЕС следовать этому постановлению.

    Известно, что ЕС рассматривал два варианта конфискации замороженных активов России, одним из которых были судебные решения, которые могли бы стать основой для изъятия активов, а также обсуждал возможность обходиться без судебных процедур по расчету ущерба.

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    20 декабря 2024, 00:46 • Новости дня
    Путин перечислил основные направления работы спецслужб России

    Путин призвал спецслужбы России серьезно повысить качество работы по всем основным направлениям

    Путин перечислил основные направления работы спецслужб России
    @ kremlin.ru

    Tекст: Антон Антонов

    Поскольку Россия сталкивается с целым рядом серьезных вызовов, спецслужбы должны серьезно повысить качество работы по всем основным направлениям, заявил президент России Владимир Путин в поздравлении сотрудников спецслужб России с Днем работника органов безопасности.

    Путин, слова которого приводятся на сайте Кремля, отметил, что борьба с терроризмом по-прежнему является «ключевой задачей», требующей «работать предельно собранно и жестко». Также он указал, что необходимо уделять особое внимание «защите стратегических военных и гражданских объектов»

    «Ответственные задачи стоят перед органами контрразведки, в первую очередь военной», – сказал глава государства. Он указал на необходимость «четких и системных» действий в войсках, «особенно в частях, участвующих в специальной военной операции».

    Путин заявил, что нужно «оперативно пресекать работу иностранных спецслужб, активно бороться с теми, кто организует диверсии и теракты, выявлять шпионов и предателей».

    Кроме того, он обратил внимание на особые требования к Пограничной службе ФСБ, которая должна продолжить наращивание «технической оснащенности и мобильности погранорганов», а также укреплять «взаимодействие с армейскими частями» и другими силовиками.

    Путин подчеркнул зависимость безопасности общества от борьбы с экстремизмом и недопустимость разжигания национальной розни и религиозной нетерпимости. Также он призвал «более активно и наступательно бороться с преступлениями в сфере экономики».

    Президент указал на необходимость обеспечить «бесперебойную работу систем государственного и военного управления», а также «надежное контрразведывательное прикрытие предприятий ОПК и всего процесса работы над нашими перспективными системами вооружений».

    Напомним, Путин поздравил сотрудников спецслужб России с Днем работника органов безопасности, отметив тех, кто работает в Донбассе и в Новороссии, приграничных регионах, а также «по линии наших разведывательных структур, добывающих ценную информацию».

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    19 декабря 2024, 18:02 • Новости дня
    Белгородскую экс-чиновницу приговорили к 21 году колонии за терроризм

    Суд приговорил экс-сотрудницу администрации Белгородской области к 21 году колонии за содействие терроризму

    Tекст: Евгения Караваева

    Суд приговорил бывшую сотрудницу администрации Белгородской области к 21 году лишения свободы за оказание содействия террористической деятельности.

    Второй Западный окружной военный суд приговорил к 21 годам колонии общего режима бывшую сотрудницу администрации Белгородской области Викторию Шинкарук, передает ТАСС.

    Женщину признали виновной в оказании содействия террористической деятельности в интересах кураторов с Украины. «Признать виновной и окончательно назначить ей наказание в виде лишения свободы сроком на 21 год со штрафом в размере 1,5 млн рублей и ограничением свободы на один год и восемь месяцев», – сказали в суде.

    Сообщника преступницы Холодкова суд приговорил к 21 году заключения со штрафом в размере 1,5 млн рублей. Первые пять лет он проведет в тюрьме, оставшийся срок – в колонии особого режима.

    Как писала газета ВЗГЛЯД в четверг, также в Белгородской области житель приговорен к 20 годам лишения свободы за попытку сотрудничества с СБУ и планируемую диверсию против российской армии.

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    19 декабря 2024, 21:20 • Новости дня
    Мирзиеев осудил убийство генерала Кириллова, в котором обвинен гражданин Узбекистана

    Путин провел телефонный разговор с Мирзиеевым

    Tекст: Дарья Григоренко

    Президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев в ходе телефонного разговора с президентом России Владимиром Путиным выразил соболезнования из-за гибели начальника войск химической, радиационной и биологической защиты ВС РФ генерал-лейтенанта Игоря Кириллова и его помощника Ильи Поликарпова.

    В сообщении, опубликованном на сайте Кремля, говорится, что по инициативе узбекистанской стороны состоялся телефонный разговор между Путиным и Мирзиеевым.

    Как сообщила пресс-служба Кремля, президент Узбекистана подчеркнул, что его страна решительно осуждает этот подлый террористический акт, и выразил намерение продолжать тесное сотрудничество между спецслужбами Узбекистана и России в области противодействия терроризму.

    В ходе разговора Мирзиеев также поздравил Путина с успешным проведением прямой линии и большой пресс-конференции по итогам года. Оба лидера подтвердили стремление развивать взаимовыгодные российско-узбекистанские связи по всем направлениям, уточняется в сообщении.

    Ранее сообщалось, что выходцу из Узбекистана Ахмаду Курбонову, который подозревается в убийстве Кириллова, предъявлено обвинение. Позже стало известно, что Басманный суд Москвы арестовал Курбонова по обвинению в убийстве Кириллова и его адъютанта.

    Напомним, гражданина Узбекистана, подозреваемого в теракте, который привел к гибели Кириллова, задержали накануне. Следователи начали выяснять, как вероятный исполнитель теракта попал в Россию и законно ли он находился на территории страны. В четверг подозреваемого в убийстве генерала Игоря Кириллова привезли на место теракта для проверки его показаний.

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    20 декабря 2024, 14:36 • Новости дня
    Группировка «Север» уничтожила 340 солдат ВСУ и технику на Курском направлении
    Группировка «Север» уничтожила 340 солдат ВСУ и технику на Курском направлении
    @ Сергей Бобылев/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Подразделения группировки «Север» за прошедшие сутки нанесли значительное поражение украинским формированиям на Курском направлении, уничтожив до 340 военнослужащих и технику ВСУ, сообщило Минобороны.

    Бойцы группировки войск «Север» в ходе наступательных действий нанесли поражение украинским формированиям в районах населенных пунктов Александрия, Горналь, Куриловка и других, сообщается в Telegram-канале Минобороны. Были отражены четыре контратаки штурмовых групп противника.

    Ударами оперативно-тактической и армейской авиации, а также огнем артиллерии поражены живая сила и техника противника в районах населенных пунктов Гуево, Марьевка, Михайловка и других в Сумской области. В результате за сутки потери ВСУ составили до 340 военнослужащих. Были уничтожены три танка, бронетранспортер, 13 боевых бронированных машин и другая техника.

    Всего за время боевых действий на Курском направлении ВСУ потеряли более 42 тыс. 440 военнослужащих. Также уничтожены 248 танков, 187 боевых машин пехоты, 128 бронетранспортеров и 1301 боевая бронированная машина. В числе потерь значатся 1158 автомобилей, 323 артиллерийских орудия, 42 пусковые установки РСЗО, включая 11 HIMARS и шесть MLRS производства США.

    Президент России Владимир Путин в ходе прямой линии в четверг заявил, что не будет называть дату, когда выбьют Вооруженные силы Украины из Курской области, но сомнений в этом нет, а после освобождения региона будет произведена оценка ущерба и все восстановительные работы будут проведены.

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    Вашингтон обнаружил угрозу Америке в экспорте своего газа в Европу

    Рост поставок сжиженного газа в ЕC может отрицательно сказаться на экономике США, считают в Вашингтоне. Там опасаются, что наращивание экспорта СПГ приведет к росту внутренних цен на газ. Проблемы видят и в увеличении объемов добычи газа, и в строительстве мощностей по его сжижению. При этом ранее Белый дом осознанно переводил ЕС на потребление американских энергоресурсов вместо российских. Чем грозят опасения Вашингтона Евросоюзу? Подробности

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    ПВО Киева оказалась не готова к дуэли с «Орешником»

    ВС России нанесли высокоточный групповой удар по военным объектам в Киеве в ответ на атаку западными ракетами по Ростовской области. По данным Минобороны, цели удара достигнуты, все объекты поражены. Как отмечают эксперты, киевская ПВО не смогла справиться с российскими «Кинжалами» и «Калибрами», таким образом исход возможной «высокотехнологичной дуэли XXI века» против «Орешника», предложенной НАТО Путиным, очевиден уже сейчас. Подробности

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    Как Великая Новоселка становится ключом к изменению конфигурации фронта

    В последние дни все больше внимания приковывает к себе крупный поселок Великая (Большая) Новоселка, расположенный в ДНР, на южном участке линии соприкосновения в зоне спецоперации. Как российские войска формируют здесь очередной котел для ВСУ и почему этот небольшой населенный пункт является ключом для дальнейшего продвижения ВС РФ в Днепропетровскую область? Подробности

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    Зачем Трамп пугает поглощением Канады

    Избранный президент США начал заниматься настоящим троллингом и хамством в адрес Канады и лично канадского премьера Джастина Трюдо. Сложно иначе воспринимать тот факт, что Трамп называет страну «великим штатом», Трюдо – его «губернатором» и призывает присоединить Канаду к США. Зачем Трамп это делает, если учесть, что его реальная цель – вовсе не территориальное поглощение Канады? Подробности

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    Как украинским спецслужбам удалось дотянуться до российского генерала

    Заказчики убийства генерал-лейтенанта Игоря Кириллова находятся в военно-политическом руководстве Украины, заявил зампред Совбеза России Дмитрий Медведев. Почему именно начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ стал новой целью государственного украинского терроризма и как украинские спецслужбы смогли провернуть эту операцию? Подробности

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    • Прямая линия с Владимиром Путиным

    • Украина готовит новое наступление?

      Некоторые аналитики ожидают от ВСУ новой попытки наступления, в том числе и через «старую» госграницу, как это было в Курской области. Якобы для этого создан специальный «кулак» из новых бригад, в который передана военная техника, помеченная квадратами. Заявляется, что атака состоится перед новогодними праздниками или сразу после них. Чему верить?

    • Трамп опять унизил Зеленского

      Избранный президент США Дональд Трамп сделал еще несколько коротких, но показательных заявлений насчет Украины. Например, сказал, что не приглашал Владимира Зеленского на свою инаугурацию и что в Киеве должны готовиться к подписанию соглашения о завершении конфликта. Что это все значит?

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    • Насколько сильны Вооруженные силы КНДР

      Западные СМИ активно спекулируют по поводу якобы участия северокорейских военных в проходящей на Украине спецоперации. Но действительно ли Вооруженные силы КНДР настолько сильны, что могут дать повод для подобного рода фальшивок? О структуре и численности Корейской народной армии – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Условия применения Россией ядерного оружия

      Самое страшное оружие, которым обладает Россия и еще считанное количество стран нашей планеты – ядерное, может быть применено только в определенных случаях и обстоятельствах. О том, какие причины для его применения указаны в российской ядерной доктрине – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Типичное оснащение российского бойца в зоне спецоперации

      Для успешного ведения боевых действий военнослужащий должен быть не только вооружен, но и должным образом оснащен и экипирован. Современный сухопутный бой требует, чтобы боец имел при себе множество дополнительных предметов и устройств. Каких именно – рассказывает инфографика газеты ВЗГЛЯД.

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    • Весь Запад подталкивает Зеленского к переговорам

      От ведущих западных политиков и СМИ идут многочисленные сигналы о том, что Украина должна и даже якобы готова вести мирные переговоры с Россией. Однако на самом деле глава киевского режима Владимир Зеленский всячески упирается и отказывается делать что-либо, что могло бы приблизить для Украины мир.

    • Перед уходом с поста Байден ставит мир на грань ядерной катастрофы

      «Безумным» даже в Соединенных Штатах называют решение президента США Байдена позволить Украине наносить удары ракетами ATACMS вглубь территории России. Как неоднократно предупреждало российское руководство, такие удары будут рассматриваться как непосредственное участие стран НАТО в агрессии против нашей страны – со всеми вытекающими последствиями.

    • Трамп бумерангом возвращается в Белый дом

      Дональд Трамп стал 47-м президентом США. Его возвращение в Белый дом в некотором смысле оказалось удивительным, ведь на кампанию его главного оппонента – Камалы Харрис – были потрачены колоссальные средства. Впрочем, эксперты в один голос указывают: свою роль сыграли хаос в Демпартии и неправильная стратегия предвыборной кампании демократа.

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