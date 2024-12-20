Путин предложил распространить льготы Героев Труда на матерей-героинь

Tекст: Валерия Городецкая

На заседании Государственного совета, посвященном поддержке семей, Путин отметил, что матери-героини России по праву имеют такой же высокий статус, как Герои Труда, но материальное обеспечение у них различается. Он подчеркнул, что необходимо устранить эту несправедливость и распространить все социальные гарантии, льготы и выплаты на женщин с этим высоким званием.

«Матери-героини России по праву имеют такой же высокий статус, как Герои Труда. Но материальное обеспечение у них разное. Надо устранить эту разницу, эту несправедливость и распространить все социальные гарантии, льготы и выплаты, предусмотренные для Героев Труда России, на женщин, имеющих высокое звание «Мать-героиня». Безусловно, они этого достойны», – приводит Telegram-канал Кремля слова главы государства.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков ранее сообщил, что в Кремле в пятницу состоится заседание Государственного совета, на котором президент Владимир Путин подведет итоги Года семьи, а также будут обсуждены дальнейшие шаги по поддержке семей в России.