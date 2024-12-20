Важнейшая вещь, которую выделил президент в ходе «Итогов года»: России не нужно перемирие, России нужен прочный и устойчивый мир. В стране много дел, после заключения мира нам предстоит решать свои текущие вопросы. «О доме надо думать!» – вот ключевая фраза, которая многим запомнилась больше всего.0 комментариев
Путин предложил распространить льготы Героев Труда на матерей-героинь
Президент России Владимир Путин заявил о необходимости уравнять социальные гарантии для женщин, имеющих почетное звание «Мать-героиня».
На заседании Государственного совета, посвященном поддержке семей, Путин отметил, что матери-героини России по праву имеют такой же высокий статус, как Герои Труда, но материальное обеспечение у них различается. Он подчеркнул, что необходимо устранить эту несправедливость и распространить все социальные гарантии, льготы и выплаты на женщин с этим высоким званием.
«Матери-героини России по праву имеют такой же высокий статус, как Герои Труда. Но материальное обеспечение у них разное. Надо устранить эту разницу, эту несправедливость и распространить все социальные гарантии, льготы и выплаты, предусмотренные для Героев Труда России, на женщин, имеющих высокое звание «Мать-героиня». Безусловно, они этого достойны», – приводит Telegram-канал Кремля слова главы государства.
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков ранее сообщил, что в Кремле в пятницу состоится заседание Государственного совета, на котором президент Владимир Путин подведет итоги Года семьи, а также будут обсуждены дальнейшие шаги по поддержке семей в России.