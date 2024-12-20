Песков: Путин подведет итоги Года семьи на Госсовете

Песков сообщил о планах Путина подвести итоги Года семьи на заседании Госсовета

Tекст: Дмитрий Зубарев

По его словам, президент России Владимир Путин сегодня проведет заседание Государственного совета в Кремле, посвященное подведению итогов Года семьи, передает ТАСС.

Песков подчеркнул, что поддержка семей и демография являются важнейшими приоритетами работы всех органов власти. Заседание, по его словам, имеет огромное значение для страны.

Песков сообщил, что на совещании выступит председатель комиссии Госсовета по направлению «Семья», губернатор Новгородской области Андрей Никитин. Он представит краткие итоги Года семьи и озвучит предложения по укреплению института семьи в России. Также министр труда и соцзащиты Антон Котяков расскажет о решениях по улучшению положения семей с детьми и поделится ближайшими планами, подчеркивая, что работа в этом направлении продолжится на постоянной основе.

Кроме того, на заседании выступит руководитель исполкома ОНФ Михаил Кузнецов. Он представит информацию о реальном положении дел на местах. Песков добавил, что будут и другие выступления, а также обмен мнениями по ключевым вопросам. Он уточнил, что остальные встречи и несколько совещаний в графике Путина на сегодня будут непубличными.

Как писала газета ВЗГЛЯД, заседание Государственного совета под председательством президента Владимира Путина пройдет 20 декабря и будет посвящено вопросам поддержки семей в России, а президент России Владимир Путин заявил, что относится к России как к своей семье.