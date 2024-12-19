Анонсировано заседание Путина с Госсоветом по поддержке семей

Кремль: Путин 20 декабря проведет заседание Госсовета по вопросам поддержки семей

Tекст: Дарья Григоренко

Отмечается, что на встрече будут подведены итоги уходящего Года семьи и обсуждены дополнительные федеральные меры для улучшения демографической ситуации в стране, передает РИА «Новости».

В Кремле уточнили, что особое внимание уделят региональным практикам и эффективной информационной работе по продвижению семейных ценностей, в том числе повышению престижа многодетности.

С докладами выступят министр труда Антон Котяков, губернатор Новгородской области Андрей Никитин, а также руководитель исполкома ОНФ Михаил Кузнецов. Участники заседания обсудят, какие меры уже предпринимаются в регионах и какие лучшие практики следует применять на федеральном уровне, говорится в сообщении.

Ранее Путин в ходе прямой линии и большой пресс-конференции отметил, что никаких лимитов по семейной ипотеке больше не будет. Кроме того, российский лидер заявил, что в России число женщин детородного возраста сократилось на 30%. Он подчеркнул важность поддержки семей и отметил, что свыше 10 млн детей и 320 тыс. беременных уже получают пособия.