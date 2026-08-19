Прокуратура обнаружила более 100 мертвых птиц в морозилке московского антикафе

Tекст: Алексей Дегтярёв

В ходе проверки природоохранного ведомства в помещении антикафе обнаружили свыше 200 живых особей, а также сотни мертвых в морозильной камере, передает ТАСС со ссылкой на сообщение ведомства.

«Выявлены многочисленные нарушения требований законодательства об ответственном обращении с животными, ветеринарного законодательства, лицензионных требований», – добавили в надзорном органе.

В морозилке насчитали более 100 мертвых птиц. Исследование показало, что они получили смертельные травмы. По результатам проверки возбуждено уголовное дело о жестоком обращении с животными. Расследование взято на контроль надзорным ведомством.

Как уточнил источник агентства в правоохранительных органах, инцидент произошел в заведении «Попугайня» на Таганской улице, которое работает в формате контактного зоопарка. Стоимость посещения для детей там начинается от 1000 рублей.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом году московская прокуратура выявила нарушения санитарных норм в столичном антикафе с минипигами.

Осенью депутат Госдумы Нина Останина попросила Минздрав запретить присутствие питомцев в местах общественного питания.

В апреле 2026 года в контактном зоопарке Ленинградской области от распыления неизвестного газа погибли несколько десятков попугаев.