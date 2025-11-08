Американцы годами были уверены, что паритет по количеству ракет и зарядов – это и есть паритет по военной мощи. Внезапно оказалось, что это не так, и одна новейшая русская ракета может стоить намного больше, чем сотня, тысяча обычных.8 комментариев
Депутат Останина призвала Минздрав запретить животных в заведениях общепита
Депутат Останина призвала запретить животных в заведениях общепита
Депутат Госдумы Нина Останина выступила с инициативой внести изменения в санитарные нормы, исключающие пребывание домашних животных в местах общественного питания.
Останина обратилась в Минздрав России с просьбой изменить санитарные правила, чтобы исключить возможность присутствия животных в местах общественного питания, передает РИА «Новости».
В обращении подчеркивается, что по действующим нормам в таких помещениях не должно быть насекомых и грызунов, однако формулировка не запрещает владельцам кафе и ресторанов пускать гостей с питомцами.
«Просим вас дать поручение проработать вопрос о внесении изменений в действующую формулировку, изложив ее в следующей редакции: «в помещениях предприятия общественного питания не должно быть насекомых, грызунов, синантропных птиц и животных», – сказано в письме министру здравоохранения Михаилу Мурашко.
Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, Московская прокуратура обнаружила несоблюдение санитарных норм и правил содержания животных в антикафе с минипигами на проспекте Мира. Депутаты Госдумы предложили обязать владельцев убирать за питомцами в подъездах.