Трамп сообщил о скором заключении торговой сделки с Китаем

Tекст: Ольга Иванова

О достижении предварительной договоренности между США и Китаем сообщил сам Дональд Трамп, передает РИА «Новости». Президент отметил: «Как вам известно, мы только что заключили соглашение с Японией, и мы очень близки к сделке с Китаем. По сути, мы уже достигли определенной договоренности с Китаем, но посмотрим, как все будет развиваться дальше».

Заявление прозвучало на встрече с председателем Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен. Детали возможного торгового соглашения Трамп раскрывать не стал, однако подчеркнул, что консультации между сторонами продолжаются и уже привели к взаимопониманию по ряду вопросов.

Президент выразил осторожный оптимизм относительно финализации сделки, напомнив о недавно подписанном торговом соглашении между США и Японией.

Как писала в июне газета ВЗГЛЯД, в торговых и тарифных войнах не будет победителей, заявил председатель КНР Си Цзиньпин на саммите стран Центральной Азии и Китая в столице Казахстана.

До этого Китай и США подписали предварительную сделку по снижению торговых пошлин, которая вступила в силу с 14 мая сроком на 90 дней.

Кроме того, газета ВЗГЛЯД разбиралась, почему в торговой войне США с ЕС победит Китай.



