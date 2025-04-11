Le Figaro: Французские военные составили карты для операций против России

  • Новость часаМинобороны заявило о пяти новых атаках Украины на объекты энергетики России
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    Почему Европа отказалась защищать прибалтов от российских БПЛА
    Лавров заявил о понимании Трампом ненависти Зеленского к русским
    Лукашенко рассказал об игре в одной пятерке с Уэйном Гретцки в 2010 году
    Медведев объяснил, почему сдавшие экзамен мигранты не говорят по-русски
    ЕС и Китай решили провести саммит в Пекине для обсуждения пошлин США
    Британия намерена поставить Украине сотни тысяч боевых беспилотников
    Шесть стран Европы выразили готовность отправить войска на Украину
    Кремль подтвердил визит Уиткоффа в Россию
    Китай объявил о повышении пошлин на товары из США до 125%
    Мнения
    Денис Борисов Денис Борисов Турция, Япония и Южная Корея окапываются в Центральной Азии

    В условиях эскалации напряженности между великими державами центральноазиатские государства пытаются расширять разнообразие своей внешней политики за счет взаимодействия с «невеликими» центрами мировой политики.

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    Владимир Можегов Владимир Можегов «Альтернатива» изменит Германию и всю Европу

    Завтрашняя европейская реальность выглядит так: Орбан в Венгрии, «Партия свободы» в Австрии, АдГ в Германии, Ле Пен во Франции, Фарадж в Британии… Вместо глобалистского всесмешения – «Европа отечеств», о которой мечтал когда-то Де Голль. Для либералов эта реальность чудовищна.

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    Глеб Простаков Глеб Простаков Австро-Венгрия 2.0 будет завязана на российскую нефть

    В худшем сценарии европейский раскол может привести к войне в Восточной Европе. Предвосхищая это, Будапешт и Белград укрепляют оборонительный альянс вне рамок ЕС и НАТО. К этому процессу со временем могут присоединиться и Словакия, и Австрия.

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    11 апреля 2025, 12:39 • Новости дня

    Le Figaro: Французские военные составили карты для операций против России

    Le Figaro: Военные Франции обновили карты местности для борьбы с Россией

    Tекст: Ирма Каплан

    Французские военные обновили карты местности на границе Румынии с Украиной и Молдавией для возможных операций НАТО против России, уделив особое внимание стратегически важным Фокшанским воротам.

    Французские военные картографы развернуты на восточном фланге НАТО и составляют обновленные карты местности на границе Румынии с Украиной и Молдавией на фоне напряженности в отношениях с Россией, пишет Le Figaro.

    «Приданная инженерной бригаде 28-я географическая группа отправилась в Румынию для проведения точных и современных топографических съемок. Они привезли с собой вводную часть к будущей карте в качестве сувенира и повесили в коридоре штаба 28-й географической группы (ГГ)», – сказано в материале.

    Географическая группа – самый маленький полк Франции, дислоцируется в городе Агно, рядом с другими подразделениями, занимающимися разведкой. Однако с осени 2024 года он вернулся в ряды инженерной бригады. В операциях и планировании принимают участие 350 солдат 28-й ГГ.

    Военнослужащие 28-й ГГ прибыли в Румынию для обновления карт в 2024 году. На карте Румынии рельеф представлен в трех измерениях. Там изображен Карпатский горный хребет, образующий дугу в центре территории, город Чинку, где французская армия разместила тысячу солдат после 2022 года. С другой стороны равнина спускается к холмам Молдавии, руслу Дуная чуть южнее, а там открывается путь на Украину, пишет издание.

    «Румыны называют этот регион «Ворота Фокшан», – объяснил полковник Жером.

    Фокшанские ворота считаются дверью в Европу для гипотетического российского наступления, поэтому французы загодя приступили к изучению местности, где могут разворачиваться боевые действия.

    Как писала в феврале газета ВЗГЛЯД, Швеция усилила подготовку элитных войск на севере страны для возможной конфронтации с Россией в Арктике, на что посол России в Стокгольме Сергей Беляев заявил, что Россия не угрожает Швеции и Финляндии, но готова к ответным мерам, если угрозы будут исходить из этих стран.

    В марте политолог Вадим Трухачёв пояснил газета ВЗГЛЯД, как Европа пытается склонить Америку к общей борьбе с Россией.

    10 апреля 2025, 22:19 • Новости дня
    Российского генерала оставили под стражей из-за родственников на Украине

    Военный суд оставил генерала Муминджанова под стражей из-за родни на Украине

    Tекст: Денис Тельманов

    Воронежский гарнизонный военный суд решил оставить под арестом генерал-майора Валерия Муминджанова из-за наличия у него родственных связей на Украине, несмотря на отсутствие контактов с родственниками.

    Как сообщает ТАСС, Воронежский гарнизонный военный суд оставил под стражей генерал-майора Валерия Муминджанова, обвиняемого в получении крупной взятки. Решение суд обосновал наличием у Муминджанова родственников на Украине, хотя, со слов его адвоката Сергея Бородина, связь с ними была прекращена с началом специальной военной операции.

    Адвокат Бородин выразил недоумение решением суда и отметил, что защита пыталась добиться перевода Муминджанова под домашний арест или передачи под контроль командования Ленинградского военного округа. Офицером был подан рапорт о направлении в зону боевых действий, однако ходатайство от командующего ЛенВО на суд пока не поступило.

    В отношении генерал-майора возбуждено уголовное дело за получение взятки в особо крупном размере. Следствие полагает, что Муминджанов, занимая должность в Минобороны, обеспечил заключение договоров на поставку обмундирования на сумму более 1,5 млрд рублей и получил за это свыше 20 млн рублей взятки. Задержание генерала состоялось 2 сентября 2024 года.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Следственный комитет России возбудил уголовное дело против заместителя командующего Ленинградским военным округом генерал-майора Валерия Муминджанова.

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    10 апреля 2025, 14:50 • Новости дня
    Политолог: Макрон признанием Палестины бросает вызов Трампу

    Политолог Ткаченко: Макрон признанием Палестины бросает вызов Трампу

    Политолог: Макрон признанием Палестины бросает вызов Трампу
    @ White House/Global Look Press

    Tекст: Анастасия Куликова

    Париж, по всей видимости, счел палестинский вопрос перспективным направлением для борьбы с Вашингтоном. Эммануэль Макрон бросает вызов Дональду Трампу и пытается стать лидером объединенной Европы, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Станислав Ткаченко. Ранее президент Франции заявил о готовности признать государство Палестина.

    «Франция исторически играла большую роль в Ближневосточном регионе, но сейчас Пятая республика – это государство с ограниченной субъектностью, во главе которого стоит классический глобалист», – отметил Станислав Ткаченко, профессор кафедры европейских исследований факультета международных отношений СПбГУ, эксперт клуба «Валдай».

    По его мнению, Эммануэль Макрон, говоря о возможности признания Палестины, бросает вызов Дональду Трампу в очередной горячей точке мира. Другими словами, речь идет о наращивании конфронтации с Вашингтоном по ключевым для США направлениям – Украина, а теперь и Ближний Восток.

    «Противостояние президента Франции с Белым домом – это скорее личное, нежели институциональное. Дело в том, что Макрон пытается занять позицию лидера объединенной Европы в условиях явной слабости правительственной коалиции в Германии. У него еще два года до выборов, и этого достаточно для реализации задуманного», – уточнил эксперт.

    Вместе с тем, Европа раскалывается. Если одни считают, что Трампу нужно во всем уступать, то другие оппонируют: последствия такого дипломатического унижения окажутся крайне печальными, продолжил аналитик. Ко вторым как раз относится Франция. «Париж, по всей видимости, счел палестинский вопрос перспективным направлением для борьбы с Вашингтоном и сохранения своей субъектности», – отметил Ткаченко.

    «Я думаю, во Франции неплохо оценивают свои шансы и надеются, что Трамп все же "сдуется" и пойдет на уступки Европе. Европейские страны заинтересованы в том, чтобы военные и базы Соединенных Штатов остались на континенте, им также важен открытый рынок и поддержка на Украине. Макрон, видимо, решил рискнуть. Вероятность проиграть тоже довольно высока, но в конечном итоге это вряд ли приведет к серьезным последствиям для него», – детализировал политолог.

    Вместе с тем, признание Парижем Палестины никак не скажется на ближневосточном конфликте, считает собеседник. Кроме того, вряд ли кто-то из европейцев последует примеру Макрона. «Я не жду каких-то фундаментальных изменений в процессах на Ближнем Востоке. С другой стороны, решение Франции повлияет на ситуацию внутри страны. Все-таки там живет много мусульман», – заключил Ткаченко.

    Ранее Эммануэль Макрон заявил, что Франция рассматривает возможность признать государство Палестина. По его словам, это может произойти в июне. Париж ставит перед собой цель совместно с Саудовской Аравией председательствовать на международной конференции. Предполагается, что мероприятие будет посвящено финализации движения за признание Палестины и станет результатом сотрудничества нескольких стран.

    Между тем, глава МИД Израиля Гидеон Саар назвал Палестину «вымышленным государством». Он отметил, что Тель-Авив считает признание государственности республики другими странами в нынешней ситуации «наградой за террор». «Подобные действия не приблизят мир, безопасность и стабильность в нашем регионе, а наоборот, лишь отдалят их», – приводит его слова ТАСС.

    В общей сложности государство Палестина признано в 148 странах – членах ООН, включая Россию. В 95 странах мира действуют палестинские посольства и постоянные представительства.

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    10 апреля 2025, 20:50 • Видео
    США приостановили экономическую войну

    Президент США Дональд Трамп приостановил «тарифную войну» против мира: всем странам снизили таможенные сборы до 10%, кроме Китая, которому повысили до 125%. Почему Трамп так странно себя ведет? Почему отступил? Чего добивается?

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    11 апреля 2025, 10:41 • Новости дня
    Командующая военной базой США в Гренландии уволена из-за утраты доверия

    Командующая военной базой США в Гренландии Мейерс уволена за критику Вэнса

    Командующая военной базой США в Гренландии уволена из-за утраты доверия
    @ U.S. Space Force/Staff Sgt. Jaime Sanchez

    Tекст: Ирма Каплан

    Полковник Сюзанна Мейерс была уволена с должности командира космической базы США Питуффик в Гренландии из-за утраты доверия после критики вице-президента Джей Ди Вэнса.

    Командир американской космической базы Питуффик на севере Гренландии полковник Сюзанна Мейерс была освобождена от обязанностей 10 апреля 2025 года в связи с утратой доверия, ее место занял полковник Шон Ли, сообщил помощник министра обороны США по связям с общественностью Шон Парнелл в соцсети X.

    «Полковник Мейерс пыталась политизировать Военно-космические силы и была привлечен к ответственности. Ллойд Остин больше не министр обороны», – написал Парнелл.

    В опубликованном им пресс-релизе указана ссылка на статью портала Military.com, в которой говорилось, что полковник Мейерс отправила электронное письмо сотрудникам базы после визита вице-президента Джей Ди Вэнса 28 марта.

    В письме она осудила критику Дании в исполнении Вэнса и отстранилась от его высказываний. По ее словам, она не понимает текущей политики, но опасения администрации США далеки от реального положения дел на базе Питуффик и не отражают точку зрения ее руководства, уточнила The New York Times.

    «Парнелл сказал, что «действия, направленные на подрыв системы подчинения или подрыв повестки дня президента Трампа, недопустимы», – процитировала газета помощника главы Пентагона.

    Во время визита на Питуффик Вэнс заявил, что Дания недостаточно обеспечивает безопасность Гренландии. На это ответил премьер-министр Метте Фредериксен, назвав критику несправедливой, а министр иностранных дел Ларс Лекк Расмуссен указал на то, что «со своими близкими союзниками» так не разговаривают.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, американские технологические компании предложили превратить Гренландию в «город свободы» для развития инноваций с минимальным государственным регулированием.

    Ранее президент США Дональд Трамп выразил уверенность в успешном присоединении Гренландии к Америке, несмотря на отсутствие поддержки со стороны политических партий и населения острова.

    До этого вице-президент Джей Ди Вэнс заявил, что американская администрация  рассчитывает на независимость Гренландии с последующим мирным присоединением к Соединенным Штатам и не планирует использовать военную силу.

    На острове инициативы США не одобряют. Глава правительства Гренландии Мюте Эгеде, к примеру, выступил против аннексии острова американцами.

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    11 апреля 2025, 01:59 • Новости дня
    Украинский политик признал разочарование украинцев в своем государстве

    Кинах: В Генштабе ВСУ признают разочарование украинцев в своей стране

    Tекст: Денис Тельманов

    Экс-премьер Украины Анатолий Кинах обсудил с представителями Генштаба ВСУ падение морального состояния войск и сложности с набором новобранцев, выявив нехватку веры в справедливое государство.

    Анатолий Кинах, бывший премьер-министр Украины и глава Союза промышленников и предпринимателей, в беседе с представителями Генштаба ВСУ затронул тему морально-психологического состояния украинских войск, передает украинское издание «Страна».

    Кинах выразил озабоченность тем, что в 2022 году люди добровольно шли в военкоматы, а сегодня сотрудников центров комплектования вынуждают вылавливать новобранцев на улицах, как животных.

    Кинах отметил, что вместе с военными пришел к выводу о том, что часть граждан утратила веру в справедливость своего государства, а часть испытывает сомнения в этом. Эта проблема, по его словам, особенно остра на фронте, где моральный дух играет важнейшую роль.

    Кинах подчеркнул, что поддержание высокого морального состояния армии требует доверия к государству и понимания целей, за которые стоит бороться. Он призвал власти предпринять меры, чтобы вернуть доверие и обеспечить солдатам уверенность в справедливости и необходимости своих действий.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, украинский ТЦК (аналог военкоматов) безуспешно пытался вручить повестку на службу 32-летнему бортинженеру Алексею Зубрицкому, который вылетел на Международную космическую станцию на борту российского корабля «Союз МС-27».

    Конфликт возник около львовского военкомата, когда военнообязанный гражданин пытался скрыться от призыва, после чего его попытались задержать, в результате

    В Львове из-за попытки представителей ТЦК забрать мужчину в армию началась драка с участием военнослужащих и местных жителей.

    В Днепропетровской области Украины парламентарий заложил противотанковую мину у входа в ТЦК.

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    11 апреля 2025, 04:18 • Новости дня
    Защита генерала Кузнецова заявила об отсутствии события преступления

    Адвокат генерала Кузнецова заявил об отсутствии события преступления по делу о взятке

    Tекст: Денис Тельманов

    Защита генерал-лейтенанта Юрия Кузнецова, обвиняемого в получении взятки земельным участком с домом, утверждает, что в его деле отсутствует событие преступления, поскольку участок был приобретен официально и имеет все необходимые документы.

    Как пишет ТАСС, адвокат Алексей Паршин заявил, что в деле бывшего начальника главного управления кадров Минобороны РФ генерал-лейтенанта Юрия Кузнецова отсутствует событие преступления. По его словам, сделка с земельным участком, которую следствие считает взяткой, была совершена легально.

    Кузнецов обвиняется в получении взятки в обмен на организацию государственных контрактов и договоров между Краснодарским высшим военным училищем и предпринимателем Левой Мартиросяном. Следствие утверждает, что Мартиросян приобрел земельный участок и дом в Краснодаре на имя жены Кузнецова.

    Несмотря на утверждения адвоката, суд продлил срок содержания Кузнецова под стражей до 11 мая. Прокуроры считают, что Кузнецов использовал свое служебное положение для заключения контрактов в пользу Мартиросяна на сумму свыше 372 млн рублей.

    Юрий Кузнецов занимал должность начальника 8-го управления Генштаба Вооруженных сил РФ с 2010 по 2023 год, а затем стал начальником главного управления кадров Минобороны в мае 2023 года. В рамках дела также арестованы активы всех фигурантов, включая Мартиросяна, который обвиняется в даче взятки.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, суд наложил арест на 29 банковских счетов и шесть объектов недвижимости Юрия Кузнецова, обвиняемого в получении взятки в особо крупном размере.

    Суд также арестовал имущество бизнесмена Льва Мартиросяна, включая недвижимость и транспорт, в рамках дела о взятке для генерала Кузнецова.

    На имущество дочери генерал-лейтенанта Юрия Кузнецова также наложен обеспечительный арест, так как в отношении генерала ведется расследование дела о взятке.

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    11 апреля 2025, 04:25 • Новости дня
    Фигурант дела «Калашникова» дал показания на соучастников

    Третий обвиняемый в деле о хищениях у «Калашникова» дал показания против других

    Tекст: Денис Тельманов

    Суд в Иваново отправил под домашний арест Юрия Чернышева, который дал показания на других фигурантов дела о хищении более 32 млн рублей у концерна «Калашников».

    Суд в Иваново принял решение о домашнем аресте третьего фигуранта дела о хищении у концерна «Калашников» – Юрия Чернышева, сообщает ТАСС.

    Чернышев, бывший гендиректор компании «Интертехника», дал показания, изобличающие других участников преступления, хотя свою вину он отрицает. Он также выразил готовность сотрудничать со следствием и заключить досудебное соглашение.

    В материалах дела указано, что Чернышев отказывается признать причастность к хищению, однако предоставленные им показания стали важным элементом следствия. Ограничения, наложенные на него, включают запрет на использование мобильной связи и интернета, а также на общение с другими обвиняемыми и свидетелями.

    Ранее начало расследования по делу о хищении у концерна «Калашников» привело к аресту технического директора «Интертехники» Алексея Морохова и Алексея Леденева. Оба подозреваемых признали вину и заключили досудебные соглашения о сотрудничестве. Им вменяется хищение на сумму более 32 млн рублей.

    Следствие установило, что закупка некачественных деталей в Китае осуществлялась с явным нарушением условий контрактов с «Калашниковым». Подозреваемые, воспользовавшись бюджетными средствами, нанесли ущерб обороноспособности страны. Продолжается расследование установленных фактов и поиск возможных соучастников.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, суд в Иваново отправил под домашний арест Алексея Леденева, обвиняемого в мошенничестве на поставках деталей для концерна «Калашников».

    Технический директор подрядной организации «Интертехника» Алексей Морохов признал вину в хищении более 32 млн рублей при поставках бракованных деталей концерну «Калашников», заключив досудебное соглашение о сотрудничестве.

    Морохов ранее был арестован по обвинению в мошенничестве при поставках бракованных деталей для концерна «Калашников» с ущербом в 32 млн рублей.

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    10 апреля 2025, 14:43 • Новости дня
    Варианты американского ПРО «Золотой купол» направили главе Минобороны страны

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Космическое командование США завершило разработку вариантов ПРО «Золотой купол» и направило их министру обороны страны Питу Хегсету, сообщает Associated Press со ссылкой на главу отдела по вопросам требований к ведению глобальных боевых действий ведомства Мэттью Ротена.

    Как говорится в материале агентства, космическое командование США завершило  рассмотрение вариантов системы ПРО «Золотой купол» и направление своих рекомендаций министру обороны Питу Хегсету для рассмотрения и одобрения, передает РИА «Новости».

    Ротен не раскрыл подробностей, отметив, что отправленные Хегсету проекты содержат их примерную стоимость.

    Ранее Вашингтон решил не экономить на системе ПРО «Золотой купол».

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    11 апреля 2025, 01:37 • Новости дня
    Глава штаба обороны Британии посетил Китай впервые за 10 лет

    Адмирал Тони Радакин провел переговоры по безопасности с китайскими коллегами

    Tекст: Денис Тельманов

    Глава штаба обороны Великобритании адмирал Тони Радакин впервые за десять лет посетил Китай для переговоров по безопасности.

    Глава штаба обороны вооруженных сил Великобритании адмирал Тони Радакин посетил Китай, где провел переговоры по безопасности сообщает Times. Издание подчеркивает, что это первая поездка начальника штаба британских вооруженных сил в Китай за последние десять лет.

    В ходе визита адмирал Радакин встретился с китайскими коллегами и обсудил с ними вопросы укрепления военного сотрудничества в сфере коммуникаций.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Китайский МИД считает шпионский скандал с принцем Эндрю необоснованной спекуляцией, не заслуживающей опровержения, так как Китай всегда действовал честно и прозрачно заявил официальный представитель Линь Цзянь.

    Китай потребовал от ЕС прекратить санкции, которые, по мнению Министерства коммерции Китая, наносят вред стратегическому партнерству. Страны НАТО решили расширить свое присутствие в Азиатско-Тихоокеанском регионе по инициативе США, как заявил генеральный секретарь альянса Марк Рютте.

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    11 апреля 2025, 04:23 • Новости дня
    В Госдуме предложили обучать участников СВО строительным профессиям

    Депутаты предложили создать программу для обучения участников СВО в строительной сфере

    Tекст: Денис Тельманов

    Депутаты Госдумы обратились к министру строительства и ЖКХ с предложением разработать федеральную программу обучения участников СВО в строительной сфере, чтобы решить проблему дефицита кадров.

    Как сообщает ТАСС, депутаты-единороссы Сергей Колунов и Илья Вольфсон предложили министру строительства и ЖКХ Иреку Файзуллину создать федеральную программу для обучения участников и ветеранов специальной военной операции (СВО) в строительстве.

    Данное предложение связано с значительной потребностью в переобучении участников СВО, получении ими дополнительного образования и дальнейшем трудоустройстве.

    В письме, направленном министру, авторы указывают на дефицит кадров в отрасли, который составляет около 200 тыс. человек и может увеличиться до 400 тыс. к 2030 году. «Считаем, что наше предложение поможет не только решить проблему с кадрами, но и поддержать участников СВО в их интеграции в общественную и политическую жизнь страны», – говорится в документе.

    По мнению депутатов, данная инициатива также будет способствовать выполнению поручений президента РФ и развитию экономического потенциала России. Программа, считают они, поможет участникам СВО стать частью экономической жизни и получить необходимые навыки для карьеры в одной из ключевых отраслей экономики.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, «Единая Россия» и Корпорация МСП заключили соглашение о совместной работе над развитием малого и среднего бизнеса, включая проект «СВОй бизнес» для обучения ветеранов СВО в Рязанской области.

    Герой России и участник программы «Время героев» Антон Старостин назначен заместителем председателя государственного комитета молодежной политики Республики Крым.

    Кавалер орденов Мужества и участник программы «Время героев» Артем Николаев назначен заместителем председателя правительства Пензенской области и будет заниматься вопросами молодежной политики и поддержки участников СВО.


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    11 апреля 2025, 03:40 • Новости дня
    ВСУ разрушили более 80 учреждений культуры в Курском приграничье

    В Курской области от атак ВСУ пострадали свыше 80 объектов культурного наследия

    Tекст: Денис Тельманов

    Более восьмидесяти учреждений культуры в приграничных районах Курской области были уничтожены в результате недавних атак со стороны Вооруженных сил Украины, хотя точное количество разрушенных объектов пока не установлено.

    Как сообщает ТАСС, в результате атак Вооруженных сил Украины на приграничные районы Курской области были разрушены более 80 учреждений культуры. Всего в приграничье находится 340 таких объектов, и точное количество повреждений станет известно после окончания освобождения региона.

    Часть работников культуры в пострадавших районах продолжает работать удаленно. Сотрудники Домов культуры и культурно-досуговых центров организуют различные мероприятия в социальных сетях, включая литературные конкурсы, фотоконкурсы и патриотические акции. Некоторые работники, которые были вынуждены покинуть свои дома, продолжают свою деятельность в областных учреждениях в Курске, таких как областной Дом народного творчества, краеведческий музей и библиотеки.

    Детские школы искусств в регионе перешли на смешанный формат работы. Индивидуальные занятия с преподавателями проходят в очном формате, тогда как групповые занятия проводятся дистанционно. Все школы искусств теперь связаны с городскими учреждениями, обеспечивая доступ к музыкальным инструментам и оборудованию.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, врио губернатора Курской области Александр Хинштейн заявил в эфире Первого канала, что зверства Вооруженных сил Украины в Курской области схожи с преступлениями фашистов в годы Великой Отечественной войны.

    Военнослужащие ВСУ в первые дни оккупации села Гуева предлагали местным жителям получить украинские паспорта, но никто из жителей не согласился, как рассказала жительница села Валентина Лозовская. Российские войска провели ракетный удар по пунктам управления БПЛА и боевикам ВСУ в приграничье Курской области, уничтожив все выявленные цели.

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    10 апреля 2025, 20:38 • Новости дня
    Лукашенко анонсировал военные учения России и Белоруссии

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Российская и белорусская стороны проведут совместные учения осенью этого года, заявил белорусский президент Александр Лукашенко в четверг.

    «Я подписал директиву по поводу этих учений, потому что мне здесь их надо организовывать. Полигоны определили», – сказал Лукашенко в интервью телеканалу «Мир».

    Он добавил, что вместе с российским коллегой Владимиром Путиным договорился о проведении этих учений, поскольку, несмотря на спецоперацию, нужно видеть другие направления и возможные театры военных действий.

    «Основную роль должна в силу определенных причин сыграть Беларусь, потому что отвлечение большое войск Российской Федерации сейчас», – сказал белорусский лидер.

    Ранее президенты России и Белоруссии Путин и Лукашенко в ходе телефонного разговора обсудили сотрудничество спецслужб стран.

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    11 апреля 2025, 09:27 • Новости дня
    Макрон призвал ЕС продолжать работу над контрмерами против тарифов США
    Макрон призвал ЕС продолжать работу над контрмерами против тарифов США
    @ Gao Jing/XinHua/Global Look Press

    Tекст: Ирма Каплан

    Европейский союз продолжит разрабатывать ответные меры на таможенные пошлины США, несмотря на их временную приостановку, заявил президент Франции Эмманюэль Макрон в соцсети Х.

    Европейский союз продолжит разрабатывать ответные меры на повышение таможенных  пошлин США, несмотря на их частичную приостановку, заявил президент Франции Эммануэль Макрон в соцсети Х.

    Французский лидер отметил, что частичная приостановка тарифов на 90 дней – это «сигнал и открытая дверь» для переговоров, но пауза «остается хрупкой», так как пошлины в 25% на сталь, алюминий и автомобили и тарифы в размере 10% на все остальные товары еще действуют и составляют 52 млрд евро для Европейского Союза.

    «Европа должна продолжать работать над необходимыми контрмерами и мобилизовать доступные рычаги для защиты себя, в том числе предотвращения притока из третьих стран, которые могут нарушить равновесие на нашем рынке. Франция готова. Европа тоже должна быть готова. Давайте сохранять ясность, единство и твердо отстаивать свои интересы», – написал он в посте.

    Макрон в очередной раз подчеркнул, что цель ЕС остается прежней – договориться об отмене «несправедливых» тарифов и достичь «сбалансированного соглашения без асимметрии».

    Он добавил, что предприниматели и промышленники страны обеспокоены, так как тарифы США наносят серьезный удар по их бизнесу, поэтому, делает вывод Макрон, борьба ЕС справедлива.

    «Мы правы в том, что боремся: на карту поставлены рабочие места и жизнь наших территорий. Вместе с европейцами мы сделаем все, чтобы защитить наши предприятия и наши отрасли, сделаем все, чтобы подтвердить наш экономический суверенитет», – высказался французский лидер.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, постоянные представители стран ЕС одобрили ответные меры против США за введение пошлин на европейский алюминий и сталь. Новый набор пошлин вступит в силу 15 апреля.

    Ранее в апреле президент США Дональд Трамп объявил о введении новых пошлин на товары из Европейского союза, Китая, Тайваня, Южной Кореи, Японии, Индии и еще нескольких десятков стран.

    На это Макрон заявил о необходимости коллективной солидарности Европы и призвал бизнес Франции прекратить инвестировать в американскую экономику, так как в условиях торговых ограничений это подрывает позиции европейских компаний.

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    11 апреля 2025, 06:42 • Новости дня
    Суд продлил арест экс-замглавы Минобороны Булгакова до 25 июня

    Басманный суд продлил арест Булгакову и другим обвиняемым по делу о мошенничестве

    Tекст: Денис Тельманов

    Басманный суд Москвы продлил до 25 июня арест экс-замглавы Минобороны РФ Дмитрия Булгакова и его сообщников, обвиняемых в мошенничестве на 50 млн рублей при установке освещения в Военно-медицинской академии в Петербурге.

    Басманный суд Москвы, как сообщает ТАСС, удовлетворил ходатайство следствия о продлении срока содержания под стражей генералу армии Дмитрию Булгакову, а также Герману Яковлеву и Геннадию Селезневу до 25 июня. Также на тот же срок продлено следствие по делу. Об этом заявил адвокат Булгакова Сергей Севрук.

    По делу о мошенничестве в особо крупном размере в отношении Булгакова и других обвиняемых, к которым относятся его однокурсник Геннадий Селезнев и генеральный директор компании «Нева-Балт СПб» Герман Яковлев, выдвинуто обвинение по статье 159 УК РФ. Уголовное дело связано с контрактами на установку и настройку систем освещения в Военно-медицинской академии в Петербурге.

    Следствие утверждает, что Булгаков использовал подконтрольное ему предприятие для выполнения контракта, завысив стоимость работ на 50 млн рублей. Булгаков отрицает свою вину, заявляя, что контракт был заключен после его ухода с военной службы. Потерпевшей стороной признана «Петербургская сбытовая компания».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, экс-замминистра обороны Булгакова обвиняют в создании организованной преступной группы для хищения имущества и мошенничества в особо крупном размере.

    Совладелец Грязинского пищевого комбината Валерий Ковалевич отказался признать свою вину в суде, несмотря на наличие показаний свидетелей и экспертиз, подтверждающих его причастность.

    Пребывание замминистра обороны Дмитрия Булгакова в СИЗО создает угрозу для его жизни, заявили в зале суда представители его защиты.

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    11 апреля 2025, 11:25 • Новости дня
    Белоусов проинспектировал группировку «Запад» в зоне СВО

    Министр обороны Белоусов проинспектировал группировку «Запад» и наградил военных

    Tекст: Вера Басилая

    Министр обороны России Андрей Белоусов посетил пункт управления группировки «Запад», заслушал доклады по обстановке и наградил военных за героизм орденами и медалями, сообщило Министерство обороны России.

    Министр обороны России Андрей Белоусов проинспектировал группировку войск «Запад» в зоне специальной военной операции, сообщается в Telegram-канале Минобороны.

    Он провел совещание на командном пункте, заслушал доклады командования о текущей обстановке, обеспечении войск и действиях противника.

    Белоусов отметил самоотверженность и героизм военнослужащих, выполняющих задачи в зоне СВО. В знак признания их заслуг министр вручил государственные награды: ордена Мужества, медали «За отвагу» и Георгиевский крест IV степени.

    Министр ознакомился с новыми разработками противодействия беспилотным летательным аппаратам противника. Эти средства были созданы с учетом опыта СВО и предложений военнослужащих группировки. Также Белоусову доложили об особенностях применения современных беспилотных летательных аппаратов для огневого поражения врага и доставки материально-технических средств на передовые позиции.

    Ранее министр обороны России Сергей Шойгу проводил инспекцию на Каспийской флотилии в Дагестане, где он оценил развитие ее инфраструктуры и социальное обеспечение военнослужащих.

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    11 апреля 2025, 11:35 • Новости дня
    Подлодка «Новороссийск» прошла плановый ремонт на северо-западе России

    Подлодка «Новороссийск» ЧФ прошла плановый ремонт после службы в Средиземном море

    Tекст: Мария Иванова

    Подводная лодка «Новороссийск» Черноморского флота после службы в Средиземном море завершила плановый ремонт на одном из заводов в северо-западной части России.

    Подводная лодка «Новороссийск» Черноморского флота успешно завершила плановый ремонт после выполнения боевых задач в Средиземном море, сообщает ТАСС.

    По данным источника в кораблестроительной отрасли, ремонтные работы были проведены на одном из заводов в северо-западной части России. Официального подтверждения этой информации агентство пока не получило.

    В сентябре 2024 года подлодка «Новороссийск» вошла в состав Постоянного оперативного соединения ВМФ России в Средиземном море. Эта субмарина является первой в серии из шести подлодок проекта 636.3, которые были построены на «Адмиралтейских верфях» Объединенной судостроительной корпорации специально для Черноморского флота.

    Подводные лодки проекта 636.3 известны своей оснащенностью крылатыми ракетами «Калибр-ПЛ», что делает их значимым элементом российского военно-морского потенциала. Плановый ремонт позволяет поддерживать высокую боеготовность и техническую надежность этих стратегически важных кораблей.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом году экипажи дизель-электрических подводных лодок «Новороссийск» и «Дмитров» провели учебную дуэль в морских полигонах Балтийского моря, выполняя торпедные стрельбы из подводного положения.

    Позднее испанские фрегаты Blas de Lezo и Canarias наблюдали за российской подлодкой «Новороссийск» и двумя вспомогательными судами в водах, значимых для Испании, с 4 по 11 сентября.

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