Мадуро призвал США предотвратить трагедию на континенте
Президент Венесуэлы Николас Мадуро в обращении выразил обеспокоенность активностью вооруженных сил США у побережья страны и призвал американцев помешать эскалации.
Мадуро выступил с обращением к гражданам Соединенных Штатов в эфире венесуэльского телевидения, передает «Интерфакс». Мадуро попросил американский народ «сыграть ведущую роль в предотвращении того, что может стать трагедией на континенте» и «остановить безумную руку, отдающую приказы о бомбардировках». Он подчеркнул, что действия армии США в Карибском море воспринимаются Каракасом как непосредственная угроза национальной безопасности Венесуэлы.
Поводом для заявления главы Венесуэлы стала операция «Южное копье», о которой сообщил глава Пентагона Пит Хегсет. Операция проводится Южным командованием США совместно со специализированной объединенной оперативной группой. По данным американской администрации Дональда Трампа, цель операции – борьба с наркомафией в регионе. Мадуро вновь выразил мнение, что реальные мотивы США выходят за пределы борьбы с наркоторговлей и связаны с попыткой усилить давление на Венесуэлу.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Россия осудила применение Соединенными Штатами избыточной силы в Карибском бассейне. США начали развертывать свою военную группировку в регионе. Президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил о наличии пяти тысяч ракет для защиты своей страны.