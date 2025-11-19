NYT: Трамп утвердил планы ЦРУ по скрытым операциям в Венесуэле

Tекст: Алексей Дегтярев

Среди рассматриваемых действий – кибер- и информационные операции, а также возможные диверсии для подготовки почвы перед более жесткими шагами, пишет New York Times.

Также Трамп санкционировал новые переговоры с венесуэльским лидером Николасом Мадуро по неофициальным каналам. По данным источников, Мадуро был готов предложить отставку через два-три года с условием, что Белый дом откажется от немедленной смены власти, однако США отвергли этот вариант.

Параллельно американские военные увеличили присутствие в регионе в рамках «Операции Южное Копье»: к авианосцу Gerald R. Ford присоединились другие корабли, всего в районе сосредоточено 15 тыс. военнослужащих, включая морских пехотинцев и контингент на базе в Пуэрто-Рико.

Пентагон сообщил, что подготовил списки объектов наркоторговли для возможных ударов, а также запланированы возможные атаки по воинским частям, лояльным режиму Мадуро.

В то же время госдепартамент США объявил о внесении «Картеля Солнц» в перечень террористических организаций с 24 ноября, что формально позволяет распространить это определение на часть венесуэльской элиты.

США провели 21 авиаудар по лодкам, якобы перевозившим наркотики. Как утверждает Белый дом, удары были оправданы разведданными, однако военные в закрытых слушаниях в Конгрессе признали, что на судах находился кокаин, а не фентанил.

Газета ВЗГЛЯД писала, что армия США собирается использовать Венесуэлу для решения собственных внутренних проблем.

Сам Трамп заявлял, что сможет бороться с наркокартелями без официального объявления войны.