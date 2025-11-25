Об опасности спиться знают все – а вот перспектива закончить свою жизнь из-за увлечения ставками в интернете выглядит какой-то нереальной. Как она в свое время выглядела нереальной и для тех, кто уже завершил свой жизненный путь таким образом.0 комментариев
NYT сообщила о приближении военного конфликта США с Венесуэлой
Соединенные Штаты, объявив в понедельник «Картель солнц» (Cartel de los Soles) террористической организацией, еще больше приблизили военный конфликт с Венесуэлой, пишет The New York Times (NYT) в редакционной статье.
Соединенные Штаты, решив объявить в понедельник наркокартель «Картель солнц» (Cartel de los Soles) террористической организацией, еще ближе подошли к военному столкновению с Венесуэлой, передает ТАСС со ссылкой на редакционную статью The New York Times.
Газета отмечает: «Никто не знает, начнем ли мы (американцы) бомбить Венесуэлу, но демагогия администрации [президента США Дональда Трампа] по поводу «Картеля солнц» – это лишь еще один из многих тревожных сигналов».
В статье подчеркивается, что Вашингтон уже на протяжении нескольких месяцев осуществляет внесудебные убийства предполагаемых наркоторговцев и оправдывает эти действия тем, что Америка ведет вооруженный конфликт с наркокартелями. Теперь, как пишет NYT, Белый дом явно готов распространить подобные методы непосредственно на Венесуэлу.
Газета напоминает, что США сосредоточили крупные морские силы у берегов Венесуэлы, а авиакомпании отменяют рейсы после предупреждения Федерального управления гражданской авиации о росте военной активности в Карибском регионе. Однако, несмотря на давление, ни бегства президента Николаса Мадуро, ни переворота, как, возможно, рассчитывали в окружении Трампа, не произошло.
NYT отмечает, что признание «Картеля солнц» террористической структурой может привести к «реальным последствиям» для Мадуро – Соединенные Штаты, вероятно, могут начать его преследование так же, как ранее «охотились» за главарем террористической организации «Аль-Каида*» (запрещена в России) Усамой бен Ладеном.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Николас Мадуро поблагодарил Владимира Путина и Си Цзиньпина за поддержку Венесуэлы.
Ранее Дональд Трамп заявил о намерении поговорить напрямую с Мадуро.
Сообщалось, что Соединенные Штаты рассматривают три военных объекта в странах Америки как возможные цели.
* Организация (организации) ликвидированы или их деятельность запрещена в РФ