Всероссийский патриотический форум объединил более 4 тыс. участников

Tекст: Ольга Иванова

Всероссийский патриотический форум открылся 7 декабря в Национальном центре «Россия» и объединил более 4 тыс. участников. Темой форума в этом году стала «Герои сквозь века». Президент России Владимир Путин в приветствии участникам форума отметил: «Ваш личный пример, знания, талант, энергия служат воспитанию подрастающего поколения на незыблемых духовно-нравственных, патриотических идеалах и ценностях».

На форуме собрались ветераны, участники спецоперации на Украине, педагоги, юнармейцы, лидеры общественных организаций, волонтёры, представители власти и молодёжь из всех регионов России и 24 зарубежных стран. Руководитель Росмолодежи Григорий Гуров заявил, что благодаря форуму открываются новые способы для диалога и совместного решения приоритетных задач.

Программа форума разделена на четыре тематических направления, каждое из которых посвящено выдающимся защитникам Отечества и актуальным вопросам патриотического воспитания. В деловой программе – лекции, дискуссии и мастер-классы с участием экспертов, военных и Героев России.

Впервые региональные площадки форума открылись в музеях и патриотических центрах по всей стране. В городах проходят встречи «Диалоги с Героями», выставки поисковых экспедиций, лекции и церемонии награждения, что позволяет тысячам россиян стать частью форума.

Главным событием станет церемония вручения шестой Национальной премии «Патриот» 9 декабря – в День Героев Отечества, где будут отмечены лучшие практики и заслуги в сфере патриотического воспитания. Организаторы форума – Роспатриотцентр Росмолодежи, общество «Знание», Национальный центр «Россия» при поддержке Минобороны, Минкультуры, движения «Юнармия» и других организаций.