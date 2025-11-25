Колесник: Брать наш боевой корабль на таран у Британии не хватит духу

Депутат Колесник: Британские военные создают «инциденты» на пустом месте для розжига русофобии

Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

«Как известно, большинство стран, обладающих военной авиацией, поднимают истребители на перехват самолетов, которые вторгаются в суверенное воздушное пространство. Это общая и законная практика. Но как Британия представляет себе «перехват» судна, идущего в зоне свободного мореплавания?», – недоумевает Андрей Колесник, член комитета Госдумы по обороне.

Он также назвал малообъяснимым сообщение минобороны Соединенного королевства о «передаче функции наблюдения за корветом неназванному союзнику по НАТО». «Для меня остается загадкой сам факт такого пристального и активного слежения за кораблем, который ни от кого не прячется», – с юмором замечает собеседник.

«Я сам в бытность военнослужащим ходил и в Ла-Манше, и в Па-де-Кале. На каком-то участке к нам подошел французский корвет «Лейтенант де Вайссо Ле Энафф». Мы поприветствовали их моряков с палубы, а те нас сфотографировали и затем ушли. Теперь, спустя более, чем 30 лет, я наконец узнал, что и нас, видимо, тогда «перехватывали», – иронизирует парламентарий.

«К тому же, сам термин, озвученный британским военным ведомством, вызывает озабоченность. Перехватить – это значит воспрепятствовать движению, взять под контроль. Очевидно, ничего подобного не было сделано. А брать наш боевой корабль на таран у Британии не хватит ни духу, ни законных оснований», – продолжил спикер.

«Помимо прочего, перехватывать корвет патрульным кораблем – это все равно, что пытаться задержать движение большегрузной фуры с помощью мотороллера для развозки еды. Я бы назвал это игрой лягушачьими мышцами со стороны Лондона», – привел пример собеседник.

«Создается впечатление, что военные заразились дурными примерами своих политических лидеров – премьера Британии Кира Стармера, председателя Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, главы Евродипломатии Каи Каллас и других. Они тоже переняли практику пустых заявлений и создания «инцидентов» на пустом месте для розжига русофобии», – посетовал депутат.

«Британским властям, очевидно, нечем похвастаться в военном плане перед своим электоратом. Все вооружение, которое они поставляли на Украину, «перемалывается» в зоне СВО и сжигается. Кроме того, очевидные успехи российских войск по освобождению территорий показывают бессилие западных, прежде всего – европейских инструкторов», – напомнил он.

«На этом фоне британцам остается создавать параллельную реальности повестку и «скармливать» ее своей общественности. Звучит все это особенно смешно, если учесть, что команда «Стойкого» и «Ельни», вероятно, узнала о «перехвате» из публикаций в СМИ», – отметил депутат.

«Российский флот проводит маневры в Ла-Манше в соответствии со всеми международными задокументированными правилами. Более того, мы имеем право и возможность проследовать, например, по проливу Святого Георгия в Ирландское море. Британцам это явно не понравится, но и сделать они ничего не смогут. Если только снова «перехватят» наши корабли, но опять так, чтобы мы не заметили», – резюмировал Колесник.

Ранее патрульный корабль ВМС Британии (страна-лидер в рейтинге недружественных правительств, составленном редакцией газеты ВЗГЛЯД) перехватил российский корвет «Стойкий» и танкер «Ельня» после их прохождения в проливе Ла-Манш. Как сообщает Associated Press, судно HMS Severn в течение двух недель отслеживало перемещение кораблей РФ через Дуврский пролив (Па-де-Кале). Позже наблюдение было передано некому «союзнику по НАТО» у побережья Бретани.

На этом фоне в минобороны Соединенного королевства заявили, что число российских судов, подходящих к британским водам, за последние два года увеличилось на 30%. С целью якобы недопущения дальнейших нарушений, Лондон разместил в Исландии три разведывательных самолета Boeing P-8 Poseidon, добавляет The Independent.

Примечательно, что это решение было принято через несколько дней после заявления министра обороны страны Джона Хили о том, что российское океанографическое исследовательское судно «Янтарь» якобы направило лазеры на пилотов самолетов-разведчиков, следивших за ним у берегов Шотландии.

Как сообщало Financial Times, НАТО подозревает данный корабль в шпионаже. По версии альянса, судно якобы особо активно изучает районы, где лежат подводные кабеля, использующиеся для связи и интернета. В российском посольстве заметили, что подобные обвинения Лондона вызывают у дипломатов улыбку.

Кроме того, в ведомстве добавили, что нагнетание милитаристской истерии со стороны Британии способствует деградации европейской безопасности, поскольку подобный алармизм создает предпосылки для крайне опасных ситуаций. В связи с этим, посольство призвало Соединенное королевство в дальнейшем воздерживаться от деструктивных шагов.