Tекст: Дмитрий Зубарев

Российские подразделения продолжают активное наступление в Сумской области с поддержкой артиллерии и тяжелых огнеметных систем, сообщает Telegram-канал «Северный ветер». Авиация и расчеты БпЛА «Герань» наносили удары по тыловым районам и логистике ВСУ. Украинские войска не предпринимали активных действий и отводили в тыл подразделения, потерявшие боеспособность: две роты 3-й погранотряда, потерявшие более 60% личного состава, были заменены резервами из Черниговской области.

Наступление российских штурмовых подразделений группировки «Север» отмечается на девяти участках в Сумском районе, одном участке в Краснопольском и трех – в Глуховском. За сутки продвижение составило до 850 метров, в плен взят один украинский военнослужащий. На Теткинском и Глушковском направлениях существенных изменений не произошло, но удары БпЛА «Герань-2» были нанесены по позициям 103-й и 156-й бригад ВСУ.

В районе железнодорожной станции Конотоп уничтожены два состава с личным составом и техникой ВСУ, прибывшими для усиления обороны. На Харьковском направлении российские силы продолжают наступление, используя авиацию, дроны и артиллерию для ударов по позициям ВСУ. Противник, в свою очередь, атаковал гражданские объекты в Белгородской области ракетами.

В районе Старицы зафиксировано продвижение на 200 метров, а в Симиновке российские войска овладели двумя опорными пунктами противника, отбив контратаку спецподразделений ГУР МОУ. В районе Волчанских Хуторов уничтожены позиции 113-й и 157-й украинских бригад, на Хатненском участке продвижение составило 500 метров, а огнеметные системы поразили позиции 1-й бригады ТРО в районе Чугуновки.

За сутки потери ВСУ превысили 180 человек, из которых более 95 приходятся на Сумскую область, а свыше 85 – на Харьковскую. В Сумской области уничтожены САУ «Гвоздика», минометы, внедорожники, пункты управления дронами, станции спутниковой связи Starlink, десятки беспилотников и склады с материальными средствами. На Волчанском и Липцовском направлениях помимо техники и складов уничтожены станции связи и еще порядка 40 беспилотников. На Великобурлукском направлении поражены два пункта управления дронами.

Как писала газета ВЗГЛЯД, российские подразделения «Северяне» заняли новые позиции в районах Волчанска и Константиновки.

Военные России также продвинулись на Сумском и Харьковском направлениях.

Командование «Северян» выяснило, что украинские офицеры обманывают своих штурмовиков, чтобы предотвратить их побег с позиций.