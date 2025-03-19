Биотехнолог оценил перспективы использования ИИ для создания лекарств и вакцин

Биотехнолог Духовлинов оценил перспективы создания вакцин с помощью нейросетей

Tекст: Татьяна Косолапова

Искусственный интеллект смог справиться с непростой научной проблемой, над которой специалисты из Имперского колледжа Лондона бились на протяжении десяти лет. Ученые стремились понять, каким образом определенный вид супербактерии инфицирует другие бактериальные организмы и передает им свою способность противостоять антибиотикам.



«Искусственный интеллект уверенно входит в совершенно различные сферы нашей деятельности, в том числе науку и медицину. Мы, например, сейчас занимаемся созданием нейросети, способной конструировать новые вакцины, а также нейродоктора, консультирующего пациентов по любым вопросам», – говорит Духовлинов.

Он рассказывает, что профессор микробиологии Хосе Пенадес в своем исследовании использовал специальную LLM-платформу, так называемый «соученый». А это, подчеркивает собеседник, в первую очередь лингвистическая нейросеть. С помощью нее изучалась проблема поиска механизмов переноса генов в ходе эволюции среди бактерий, и возникновение бактерий с множественной устойчивостью к антибиотикам. Нейросеть предложила пять гипотез. Ученый увидел, что среди них есть одна, которая подтверждена экспериментально.

«Речь идет о том, что среди разных сгенерированных ответов один оказался правильным – это не совсем прямое решение проблемы ИИ за короткий срок. То, что этот ответ правильный, смог понять только человек, а не нейросеть. Сам искусственный интеллект не смог выделить конкретное решение. Это удел нашего разума и экспериментального опыта человека. Таким образом, ИИ может обрабатывать большие массивы информации, и создавать варианты решения, экономя, безусловно, время и ускоряя научную работу. Но выбор и решение остается за человеческим мозгом», – считает биотехнолог.

Исходя из опыта работы с искусственным интеллектом, эксперт делает вывод, что нейросети отлично справляются с математическими задачами и расчетами в бизнесе и экономике. Однако ему как ученому со степенью, ни одна нейросеть еще не смогла сдать экзамен по биохимии и генетике. «Мы продолжаем работу с искусственным интеллектом, создаем свои проекты на этой основе в медицине и фармацевтике, но нейросети еще предстоит многому у нас научиться», – заключил Духовлинов.

Ранее врач-терапевт, гастроэнтеролог Алексей Парамонов в интервью газете ВЗГЛЯД рассказал, как человеку следует действовать, чтобы у него не выработалась резистентность к антибиотикам. Он также объяснил, почему эффективность антимикробных препаратов резко снизилась за последнее время.