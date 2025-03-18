ИИ решил многолетнюю загадку супербактерий за два дня

ИИ решил задачу распространения супербактерий за два дня вместо 10 лет

Tекст: Денис Тельманов

Искусственный интеллект смог за два дня решить сложную исследовательскую задачу, которую ученые Имперского колледжа Лондона разгадывали десять лет, пишет bioRxiv. Задача касалась изучения механизмов, с помощью которых один тип супербактерии заражает различные виды бактерий и распространяет свою устойчивость к антибиотикам.

Когда ученые почти завершили свою работу и готовили результаты к публикации, они решили протестировать возможности ИИ, поручив ему аналогичную задачу. К удивлению исследователей, нейросеть достигла тех же результатов всего за два дня, что их поразило и заставило уточнить у разработчика, имел ли ИИ доступ к их наработкам.

Выяснилось, что ИИ самостоятельно провел анализ и пришел к той же гипотезе, что и ученые. Этот случай подчеркивает потенциал использования искусственного интеллекта в научных исследованиях и открывает новые перспективы для сокращения времени на решение сложных задач.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в Госдуме предложила стратегию для России по завоеванию лидерства в области искусственного интеллекта на мировом рынке.

Председатель Совета Фонда развития и поддержки клуба «Валдай» Андрей Быстрицкий считает, что появление ИИ как нового и потенциально очень мощного ресурса неизбежно повлечет рост конкуренции между людьми, и, вероятно, изменение ее качества, некоторые из вариантов этой конкуренции могут оказаться драматическими.



