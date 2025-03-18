Закрытие «Голоса Америки» и «Свободы» для нас скорее плохо, чем хорошо. Американские бюджетные деньги тратились на то, что не давало практически никакого эффекта, зато концентрировало вокруг себя всю «демшизу», не выходя за пределы этого круга.9 комментариев
ИИ решил многолетнюю загадку супербактерий за два дня
ИИ решил задачу распространения супербактерий за два дня вместо 10 лет
Искусственный интеллект справился с исследовательской задачей по изучению супербактерий всего за два дня, тогда как ученым из Имперского колледжа Лондона на это потребовалось десять лет.
Искусственный интеллект смог за два дня решить сложную исследовательскую задачу, которую ученые Имперского колледжа Лондона разгадывали десять лет, пишет bioRxiv. Задача касалась изучения механизмов, с помощью которых один тип супербактерии заражает различные виды бактерий и распространяет свою устойчивость к антибиотикам.
Когда ученые почти завершили свою работу и готовили результаты к публикации, они решили протестировать возможности ИИ, поручив ему аналогичную задачу. К удивлению исследователей, нейросеть достигла тех же результатов всего за два дня, что их поразило и заставило уточнить у разработчика, имел ли ИИ доступ к их наработкам.
Выяснилось, что ИИ самостоятельно провел анализ и пришел к той же гипотезе, что и ученые. Этот случай подчеркивает потенциал использования искусственного интеллекта в научных исследованиях и открывает новые перспективы для сокращения времени на решение сложных задач.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в Госдуме предложила стратегию для России по завоеванию лидерства в области искусственного интеллекта на мировом рынке.
Председатель Совета Фонда развития и поддержки клуба «Валдай» Андрей Быстрицкий считает, что появление ИИ как нового и потенциально очень мощного ресурса неизбежно повлечет рост конкуренции между людьми, и, вероятно, изменение ее качества, некоторые из вариантов этой конкуренции могут оказаться драматическими.