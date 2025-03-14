«Новые люди» предложили стратегию России по лидерству в ИИ на мировом рынке

Tекст: Дарья Григоренко

В Госдуме прошел круглый стол на тему «Мировая гонка за искусственный интеллект: стратегия России», организованный фракцией «Новые люди». В обсуждении участвовали представители федеральных органов власти, эксперты ИТ-индустрии, инвесторы и специалисты в области ИИ, говорится в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД.

«Идет мировая гонка за ИИ. Кто его контролирует – контролирует будущее. У России есть все, чтобы быть впереди. Математическая школа, сильные программисты, доступная энергия. Нужно не тормозить, а создавать условия для развития. Иначе будем покупать чужие технологии вместо того, чтобы продавать свои», – отметил лидер «Новых людей» Алексей Нечаев.

Депутаты Госдумы Антон Ткачев из фракции «Новые люди» подчеркнул, что важно не просто догонять, а формировать спрос на отечественные ИИ-продукты. «Рынок нужно «взрыхлить». Создать условия, при которых российский бизнес и люди смогут массово использовать ИИ в своей работе и жизни. Для этого технология должна стать доступной, а продукты — практически ориентированными», – отметил он.

Для развития ИИ нужны вычислительные мощности. Их не хватает. Центры обработки данных должны работать стабильно, а электроэнергия для них — быть доступной. Развитие технологий невозможно без сильного научного сообщества. Нужно поддерживать молодых специалистов. Создавать условия, чтобы они оставались работать в России.

«У нас растут гении. Но многие уезжают в Кремниевую долину, потому что там есть условия для старта. Нам нужны программы поддержки талантливых команд, чтобы перспективные идеи превращались в успешные российские компании», – подчеркнул заместитель министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Григорий Борисенко.

Особое внимание на круглом столе уделили возможностям, которые ИИ открывает в медицине. Уже сейчас технологии помогают в ранней диагностике онкологических заболеваний, значительно снижая нагрузку на врачей и увеличивая шансы пациентов на выздоровление. В заключение участники подчеркнули необходимость инвестиций в инфраструктуру, поддержку разработчиков и создание ясных правил для бизнеса, чтобы Россия могла занять лидирующие позиции в мире.