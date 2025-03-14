«Новые люди» предложили стратегию России по лидерству в ИИ на мировом рынке

  • Новость часаПутин ответил на просьбу Трампа пощадить окруженные войска ВСУ в Курской области
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    Бесчеловечного украинизатора Одессы застрелил дезертир ВСУ
    ВСУ лишились путей отступления из Курской области
    Эксперт назвала возможных причастных к убийству националиста Ганула
    Рубио встретили в Канаде ведущей в лужу красной дорожкой
    Рогов: Жители Сумской области отказываются покидать дома в ожидании русских
    Пашинян подтвердил участие в торжествах 9 мая в Москве
    ЕС исключил Дегтярева, Кантора, Рашевского и Исмаилову из санкционного списка
    Эксперт объяснил, почему Трамп упомянул тему контроля над Запорожской АЭС
    Вэнса освистали на концерте в Кеннеди-центре
    Мнения
    Сергей Миркин Сергей Миркин Каким соседом будет Украина после заключения мира

    После заключения мира украинская держава и ее общество окажутся на распутье: остаться в формате антиРоссии и готовить почву к новому военному противостоянию или вернуться к формату, в котором страна находилась с 1991 по 2014 год, который можно определить, как «Украина – не Россия, но и не враг России».

    20 комментариев
    Андрей Полонский Андрей Полонский США могут быть для России только врагом

    В международных отношениях XXI век восстанавливает старые линии напряжения. Ситуация в чем-то напоминает конец XIX и начало ХХ столетия. США противостоят Британии, Франция пытается взять исторический реванш. И новые игроки на глобальном Юге – Индия, Китай, арабский мир, Африка – это вам не дряхлеющая Османская империя.

    12 комментариев
    Юлия Лемарк Юлия Лемарк Школа русского кино застряла в советском прошлом

    Студентов киновузов учат поклоняться гениям прошлого. И ничего плохого в этом нет, вот только работать им предстоит с современными режиссерами, продюсерами, продавать идеи на платформы, получать гранты, снимать за минимальные бюджеты при огромной выработке. А этого они не умеют.

    49 комментариев
    14 марта 2025, 19:33 • Новости дня

    «Новые люди» предложили стратегию России по лидерству в ИИ на мировом рынке

    Tекст: Дарья Григоренко

    «Идет мировая гонка за ИИ. Кто его контролирует – контролирует будущее. У России есть все, чтобы быть впереди», – заявили на прошедшем в Госдуме круглом столе, где представители власти и эксперты обсудили развитие ИИ и предложили стратегии для укрепления позиций России на мировом рынке в этой сфере.

    В Госдуме прошел круглый стол на тему «Мировая гонка за искусственный интеллект: стратегия России», организованный фракцией «Новые люди». В обсуждении участвовали представители федеральных органов власти, эксперты ИТ-индустрии, инвесторы и специалисты в области ИИ, говорится в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД.

    «Идет мировая гонка за ИИ. Кто его контролирует – контролирует будущее. У России есть все, чтобы быть впереди. Математическая школа, сильные программисты, доступная энергия. Нужно не тормозить, а создавать условия для развития. Иначе будем покупать чужие технологии вместо того, чтобы продавать свои», – отметил лидер «Новых людей» Алексей Нечаев.

    Депутаты Госдумы Антон Ткачев из фракции «Новые люди» подчеркнул, что важно не просто догонять, а формировать спрос на отечественные ИИ-продукты. «Рынок нужно «взрыхлить». Создать условия, при которых российский бизнес и люди смогут массово использовать ИИ в своей работе и жизни. Для этого технология должна стать доступной, а продукты — практически ориентированными», – отметил он.

    Для развития ИИ нужны вычислительные мощности. Их не хватает. Центры обработки данных должны работать стабильно, а электроэнергия для них — быть доступной. Развитие технологий невозможно без сильного научного сообщества. Нужно поддерживать молодых специалистов. Создавать условия, чтобы они оставались работать в России.

    «У нас растут гении. Но многие уезжают в Кремниевую долину, потому что там есть условия для старта. Нам нужны программы поддержки талантливых команд, чтобы перспективные идеи превращались в успешные российские компании», – подчеркнул заместитель министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Григорий Борисенко.

    Особое внимание на круглом столе уделили возможностям, которые ИИ открывает в медицине. Уже сейчас технологии помогают в ранней диагностике онкологических заболеваний, значительно снижая нагрузку на врачей и увеличивая шансы пациентов на выздоровление. В заключение участники подчеркнули необходимость инвестиций в инфраструктуру, поддержку разработчиков и создание ясных правил для бизнеса, чтобы Россия могла занять лидирующие позиции в мире.

    13 марта 2025, 21:50 • Новости дня
    Киев озвучил США свои «красные линии» по мирному соглашению
    Киев озвучил США свои «красные линии» по мирному соглашению
    @ Wang Dongzhen/XinHua/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Во время встречи в Джидде Украина представила США свои «красные линии» по мирному соглашению, включая непреклонность в вопросе вступления в НАТО, пишут СМИ.

    На встрече в Джидде между Украиной и Соединенными Штатами украинская делегация озвучила свои ключевые позиции относительно потенциального мирного соглашения, передает «Газета.Ru» со ссылкой на украинское издание «Европейская правда». Основной акцент был сделан на том, что вопрос вступления в НАТО не может быть снят с повестки дня.

    Источники издания отметили, что встреча не предполагала согласования окончательной позиции по мирному соглашению, однако украинская сторона подробно ознакомила американских партнеров с так называемыми «красными линиями». «Мы вопрос НАТО также проговорили, и мы четко сказали, что для Украины он не может быть снят с повестки дня», – приводит издание слова источника.

    Украина также заявила, что  не приемлет никаких ограничений численности своей армии и отвергает любые запреты на участие в международных организациях, таких как ЕС и НАТО. Кроме того, источник сообщил, что глава офиса президента Украины Андрей Ермак подчеркнул, что Россия «не должна иметь право вето по вопросу вступления Украины в эти организации».

    В своем Telegram-канале Ермак также заявил, что Украина не допустит замороженного конфликта. Он подчеркнул, что Украина не рассматривает возможность повторения формата «Минска-3» и стремится к урегулированию конфликта, при котором Европа будет активно вовлечена в мирный процесс. По его словам, США поддерживают такую позицию.

    Ранее помощник президента России Юрий Ушаков заявил, что Москва и Вашингтон согласны, что в контексте урегулирования ситуации на Украине не может идти речь о вступлении Киева в НАТО.

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    14 марта 2025, 10:32 • Новости дня
    Страны G7 намерены призвать Россию «безоговорочно» согласиться на перемирие с Украиной
    Страны G7 намерены призвать Россию «безоговорочно» согласиться на перемирие с Украиной
    @ Kira Hofmann/imago-images.de/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Проект коммюнике G7 не содержит упоминаний о новых санкциях против России, но подчеркивает необходимость мирных усилий и призывает Россию безоговорочно согласиться на перемирие на Украине, пишет Reuters.

    По информации источников  Reuters, в проекте коммюнике по итогам встречи министров иностранных дел стран G7, проходящей в канадской провинции Квебек, отсутствуют упоминания о возможности введения новых санкций против России, передает ТАСС. Документ, согласно источникам агентства, приветствует мирные инициативы США и содержит призыв к России безоговорочно согласиться на 30-дневное перемирие на Украине.

    Глава дипломатии ЕС Кая Каллас в интервью агентству подчеркнула важность единства среди стран Группы семи, отметив: «Если нам не удастся согласовать текст коммюнике, это покажет разногласия. Это не в интересах ни одной из стран Группы семи».

    Ранее президент России Владимир Путин поддержал идею перемирия с Украиной на 30 суток, однако заявил, что в этом вопросе есть нюансы. По его словам, Москва исходит  из того, что это прекращение должно быть таким, которое привело бы к долгосрочному миру и устранило бы первоначальные причины этого кризиса.

    Президент США Дональд Трамп назвал «многообещающими» слова Путина о возможности прекращения огня на Украине.

    Напомним, США решили избавиться от враждебной риторики к России на встрече G7.

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    14 марта 2025, 17:45 • Видео
    Вместо перемирия Украина получила разгром

    Президент России Владимир Путин ответил на предложение США по установлению 30-дневного перемирия на Украине. По сути, это указание на необходимость продолжить консультации. Одновременно с этим ВС РФ вплотную приблизились к полному освобождению Курской области от захватчиков.

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    14 марта 2025, 11:08 • Новости дня
    Опрос показал рост доверия россиян к Путину

    Опрос показал рост доверия россиян к Путину до 83%

    Tекст: Валерия Городецкая

    Результаты опроса фонда «Общественное мнение» показали, что доверие к президенту России Владимиру Путину возросло на 2 процентных пункта и достигло 83%.

    Опрос, проведенный фондом «Общественное мнение» с 7 по 9 марта среди 1,5 тыс. россиян, показал, что уровень доверия к президенту Владимиру Путину увеличился на 2 процентных пункта и теперь составляет 83%, передает ТАСС.

    «О доверии Владимиру Путину заявили 83% россиян (плюс 2 п.п.). Также большинство населения (83% – плюс 1 п.п.) уверено, что он хорошо выполняет свою работу на посту главы государства», – говорится в сообщении соцслужбы.

    Положительную оценку работе правительства дали 57% участников опроса, что остается без изменений по сравнению с предыдущей неделей. При этом 59% опрошенных, что на 1 процентный пункт меньше, чем ранее, заявили, что премьер-министр Михаил Мишустин хорошо справляется со своими обязанностями.

    Уровень поддержки партии «Единая Россия» также вырос на 2 процентных пункта, достигнув 46%. Поддержка КПРФ снизилась на 2 процентных пункта до 7%, ЛДПР потеряла 1 процентный пункт и теперь имеет 8% поддержки. Поддержка «Справедливой России – За правду» осталась на уровне 3%, в то время как «Новые люди» увеличили свою поддержку на 1 процентный пункт, также до 3%.

    На прошлой неделе уровень доверия россиян Путину составил 81%.

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    14 марта 2025, 12:50 • Новости дня
    Песков раскрыл детали встречи Путина с Уиткоффом
    Песков раскрыл детали встречи Путина с Уиткоффом
    @ Михаил Метцель/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент Владимир Путин провел позднюю встречу со спецпосланником США Стивеном Уиткоффом, передав через него важную информацию для президента США Дональда Трампа, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

    Песков отметил, что также была предоставлена дополнительная информация российской стороне, передает ТАСС.

    Накануне самолет Gulfstream G650, на борту которого находился Уиткофф, прибыл в московский аэропорт Внуково, вылетев ранее из Дохи. В пятницу сообщалось, что спецпосланник президента США Уиткофф покинул Москву.

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    14 марта 2025, 12:49 • Новости дня
    В Одессе убит организатор поджога Дома профсоюзов националист Ганул
    В Одессе убит организатор поджога Дома профсоюзов националист Ганул
    @ od.npu.gov.ua

    Tекст: Александра Юдина

    В центре Одессы на Александровском проспекте убили радикального националиста Демьяна Ганула, причисленного к организаторам поджога Дома профсоюзов в 2014 году, заявил депутат Рады Алексей Гончаренко* (внесен в России в перечень террористов и экстремистов).

    Гончаренко сообщил, что Ганула расстреляли в центре Одессы, на Александровском проспекте. В него выстрелили дважды, и на теле убитого нашли татуировку, подтверждающую его личность, передает РИА «Новости».

    В Telegram-канале Mash указано, что Ганул также работал с одесским военкоматом и обвинялся в похищении людей. Есть сведения о его участии в избиении и запугивании людей, отказывавшихся мобилизоваться. Эти действия он снимал на видео и выкладывал в интернет.

    Последние два года он активно участвовал в преследованиях одесситов за разговоры на русском языке и поддерживал действия националистов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Басманный суд Москвы заочно арестовал одного из организаторов поджога Дома профсоюзов в Одессе, неонациста Демьяна Ганула в 2024 году.

    Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) обвинил украинские власти в непринятии мер по предотвращению насилия и спасению людей во время трагедии в Одессе в 2014 году.

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    14 марта 2025, 15:21 • Новости дня
    Момент убийства украинского неонациста Ганула в Одессе попал на видео

    Момент убийства украинского неонациста Демьяна Ганула в Одессе попал на видео

    Момент убийства украинского неонациста Ганула в Одессе попал на видео
    @ t.me/UA_National_Police

    Tекст: Вера Басилая

    Мужчина произвел «контрольный» выстрел в голову Демьяна Ганула на глазах у прохожих, которые молча наблюдали за происходящим.

    Украинское издание «Страна.ua» опубликовало видео, на котором запечатлен момент убийства украинского неонациста Демьяна Ганула. На кадрах видно, как прохожий вынимает пистолет из сумки и стреляет Ганулу в затылок. Происходящее наблюдали другие люди, но никаких действий не предпринимали, передает «Лента.ру».

    Глава МВД Украины Клименко подтвердил факт убийства Ганула. Он заявил в Раде, что в Одессу уже отправлена следственно-оперативная группа из лучших работников Нацполиции, а также полк Национальной полиции для помощи в расследовании. Клименко подчеркнул, что взял дело под личный контроль.

    Басманный суд Москвы заочно арестовал одного из организаторов поджога Дома профсоюзов в Одессе, неонациста Демьяна Ганула, в 2024 году.

    Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) обвинил украинские власти в непринятии мер по предотвращению насилия и спасению людей во время трагедии в Одессе в 2014 году.

    В центре Одессы на Александровском проспекте убили радикального националиста Демьяна Ганула, причисленного к организаторам поджога Дома профсоюзов в 2014 году,

    Коментарии (16)
    14 марта 2025, 03:13 • Новости дня
    Вэнс ответил на просьбы о размещении ядерного оружия в Восточной Европе
    Вэнс ответил на просьбы о размещении ядерного оружия в Восточной Европе
    @ Will Oliver/Pool/CNP/Global Look Press

    Tекст: Денис Тельманов

    Администрация Дональда Трампа отвергает возможность размещения ядерного оружия в Восточной Европе, заявил вице-президент США Джей Ди Вэнс.

    Администрация президента США Дональда Трампа не поддерживает идею размещения ядерного оружия в Восточной Европе. Об этом заявил вице-президент США Джей Ди Вэнс, передает ТАСС. В интервью телеканалу Fox News Вэнс отметил, что был бы удивлен, если бы Трамп одобрил такую меру, подчеркивая важность осторожности в вопросах, касающихся будущего человеческой цивилизации. При этом он уточнил, что не обсуждал с президентом этот вопрос.

    Вэнс также выразил критику в адрес предыдущей администрации Джо Байдена, обвинив ее в небрежности на пути к ядерному конфликту. Он заявил, что Байден действовал так, словно надеялся на случайное урегулирование конфликта между Россией и Украиной, забрасывая Украину оружием. По мнению Вэнса, необходимо, чтобы в вопросах с Россией и Украиной возобладали более рассудительные подходы.

    Вэнс отметил, что Дональд Трамп применяет жесткую дипломатию, стремясь выяснить желания обеих сторон конфликта – украинцев и русских. Вице-президент подчеркнул, что война является бесполезной и ее продолжение не отвечает ничьим интересам. Он заявил, что если бы Трамп оставался президентом, то конфликта удалось бы избежать.

    Вопрос о размещении ядерного оружия в Польше стал актуальным после заявления президента Польши Анджея Дуды. В интервью газете Financial Times он выразил желание видеть ядерное оружие на территории своей страны и обсудил эту возможность с Китом Келлогом, спецпосланником президента США по Украине и России. Дуда считает возможным перемещение ядерного оружия из Западной Европы или США в Польшу.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, официальный представитель МИД России Мария Захарова на брифинге опровергла заявления президента Италии Серджо Маттареллы о якобы существующей ядерной угрозе от России для Европы.

    Россия и Белоруссия заявили о готовности к совместным мерам противодействия угрозам НАТО, включая военные и военно-технические действия, в связи с дестабилизирующими шагами альянса. Президент Польши Анджей Дуда призывает США переместить ядерное оружие в Польшу для обеспечения большей безопасности региона.

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    14 марта 2025, 16:54 • Новости дня
    Трамп заявил, что попросил Путина «пощадить» окруженных в Курской области военных ВСУ
    Трамп заявил, что попросил Путина «пощадить» окруженных в Курской области военных ВСУ
    @ Yuri Gripas/Pool/CNP/Keystone Press Agency

    Tекст: Дарья Григоренко

    Президент США Дональд Трамп сообщил, что в четверг в ходе телефонного разговора обратился к президенту России Владимиру Путину с просьбой о пощаде для полностью окруженных в Курской области сил ВСУ.

    «В этот самый момент тысячи украинских войск полностью окружены российскими войсками – и в очень плохом и уязвимом положении. Я настоятельно просил президента Путина пощадить их», – говорится в заявлении Трампа в соцсети Truth Social, передает РИА «Новости».

    Трамп написал, что провел 13 марта телефонный разговор с Путиным. Американский лидер заявил о высоких шансах на разрешение конфликта вокруг Украины. «У нас были очень хорошие и продуктивные переговоры с президентом России Владимиром Путиным вчера. Есть очень хороший шанс того, что это ужасная, кровавая война наконец придет к концу», – сообщил он.

    В пятницу Минобороны сообщило, что российская армия освободила за неделю 29 населенных пунктов в Курской области, включая Суджу, село Новенькое в Сумской области, а также населенные пункты Днепроэнергия и Константинополь, Новомарково и Горькое в ДНР.

    Ранее Путин заявил, что группировка ВСУ в Курской области оказалась в полном окружении. В среду российский лидер посетил командный пункт управления Курской группировкой ВС России.

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    14 марта 2025, 15:20 • Новости дня
    Эксперт объяснил, почему Трамп упомянул тему контроля над Запорожской АЭС

    Эксперт Анпилогов: Претензии Украины на контроль ЗАЭС не имеют связи с реальностью

    Эксперт объяснил, почему Трамп упомянул тему контроля над Запорожской АЭС
    @ Алексей Коновалов/ТАСС

    Tекст: Анастасия Куликова

    Украинская сторона нуждается в Запорожской АЭС, поскольку постройка компенсирующих мощностей для Киева – почти неподъемная задача. Поэтому офис Владимира Зеленского «тянет ручки к утраченным территориям», сказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Алексей Анпилогов. Ранее Дональд Трамп заявил об обсуждении контроля над ЗАЭС в контексте урегулирования конфликта на Украине.

    «Запорожская АЭС по-своему уникальна: она расположена на территории России, а основные потребители электроэнергии, вырабатываемой станцией, – за Днепром. Речь идет о таких городах, как Днепропетровск, Кривой Рог, и далее на север вплоть до киевской агломерации», – напомнил Алексей Анпилогов, президент Фонда поддержки научных исследований и развития гражданских инициатив «Основание».

    По его мнению, Дональд Трамп неслучайно сказал, что Вашингтон в контексте урегулирования конфликта обсуждает контроль над ЗАЭС. «Она представляет обоюдный интерес как для Киева, так и для Москвы», – указал собеседник. Так, украинская сторона нуждается в Запорожской станции, поскольку для нее постройка компенсирующих мощностей, сооружение каких-то дополнительных линий электропередач – почти неподъемная задача, требующая серьезных инвестиций.

    Вот офис Владимира Зеленского и «тянет ручки к утраченным территориям», ставя перед американскими посредниками вопрос о статусе ЗАЭС, считает эксперт. «Вероятно, Киев настаивает на двух вариантах – или украинский статус станции, или экстерриториальный. На мой взгляд, это не более чем пожелания руководства Украины, которые не имеют связи с реальностью», – детализировал Анпилогов.

    Он подчеркнул: ни одно из двух предложений офиса Зеленского не выгодно России ни по экономическим, ни по политическим, ни по военным соображениям. «Присутствие Украины на левом берегу Днепра контрпродуктивно», – добавил собеседник.

    Аналитик не исключает, что Москва и Вашингтон также могли касаться темы Запорожской АЭС. «Россия – до тех пор, пока станция не будет интегрирована в общую энергосистему страны – заинтересована в том, чтобы продавать электроэнергию на Украину», – предполагает эксперт.

    Кроме того, такие поставки станут своего рода «точкой привязки». «Если киевские власти рассчитывают на электроэнергию с ЗАЭС, то им следует вести себя более адекватно по отношению к соседу, который в ином случае этот "рубильник" может повернуть», – уточнил собеседник.

    «Для Соединенных Штатов вопрос по станции – это точка переговоров. Трамп – бизнесмен, и он прекрасно понимает все нюансы. Я думаю, его советники озвучили, сколько электроэнергии вырабатывала Запорожская АЭС и как эти объемы могут сказываться на рыночных европейских ценах на электроэнергию», – продолжил аналитик.

    По его мнению, то, что Трамп упомянул тему контроля над ЗАЭС, показывает – переговоры «движутся в сторону контуров постконфликтного урегулирования». «Этот вопрос неизбежно найдет отражение в документах, в том числе в мирном договоре», – заключил Анпилогов.

    Ранее Дональд Трамп сообщил, что в контексте урегулирования украинского кризиса обсуждает с Киевом контроль над «очень большой электростанцией». Он не уточнил ее название. Речь, по всей видимости, шла о Запорожской АЭС – это самая крупная атомная станция в Европе, на ней насчитывается шесть энергоблоков мощностью по одному гигаватту.

    «Знаете, мы не работали в темноте. Мы обсуждали с Украиной землю, участки земли, которые будут сохранены и утрачены, и все остальные элементы финального соглашения. Включая электростанцию, знаете, очень большую электростанцию. Кто получит электростанцию, а кто получит то и это, и так далее», – заявил президент США в Белом доме, его слова приводит The Independent.

    Запорожская АЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодаром. В октябре 2022 года атомная станция перешла в собственность России. ЗАЭС регулярно подвергается атакам украинских дронов.

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    14 марта 2025, 11:31 • Новости дня
    Финский суд приговорил россиянина Тордена к пожизненному заключению

    Россиянин Торден получил пожизненный срок в Финляндии по обвинению в военных преступлениях

    Финский суд приговорил россиянина Тордена к пожизненному заключению
    @ MARKKU ULANDER/LEHTIKUVA/Sipa USA/Reuters Connect

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Окружной суд Хельсинки приговорил россиянина Воислава Тордена к пожизненному заключению, ему вменяют военные преступления, совершенные на Украине в 2014 году.

    Суд в Финляндии приговорил россиянина Воислава Тордена, также известного как Ян Петровский, к пожизненному заключению. Об этом сообщает РИА «Новости». Тордена признали виновным в совершении военных преступлений на Украине в 2014 году, когда он занимал должность заместителя командира диверсионно-штурмовой разведывательной группы «Русич», участвовавшей в конфликте в Донбассе на стороне ДНР и ЛНР.

    Прокурор требовал пожизненного заключения для Тордена, обвиняя его в пяти военных преступлениях, среди которых уничтожение 22 украинских солдат 5 сентября 2014 года. Обвинение заявляет, что подразделение, подчинявшееся Тордену, использовало украинский флаг на КПП, чтобы ввести в заблуждение украинских солдат, а также обстреляло грузовик и легковой автомобиль, выпустив по ним ракету.

    Доказательства обвинения основываются на видеоматериалах, размещенных в соцсетях «ВКонтакте», «Одноклассники», Mail.ru, а также на видеохостинге YouTube. Защита, со своей стороны, настаивает, что Торден стал жертвой политического преследования, а показания украинских свидетелей были искажены. Защита планирует обжаловать приговор.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Финляндия обвинила россиянина Воислава Тордена в военных преступлениях на Украине. Торден может быть осужден на срок от восьми лет до пожизненного лишения свободы. Вынесение приговора россиянину Тордену перенесли на март из-за многочисленных слушаний в Финляндии.

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    14 марта 2025, 10:09 • Новости дня
    Советник Трампа отметил изменение в поведении властей Украины
    Советник Трампа отметил изменение в поведении властей Украины
    @ Lev Radin/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Советник президента США Майк Уолтц выразил осторожный оптимизм по поводу урегулирования конфликта между Россией и Украиной в интервью Fox News. По его словам, в поведении украинской стороны со встречи Зеленского с Трампом в Белом доме произошли изменения.

    Уолтц подчеркнул, что президент США является ключевой фигурой в переговорах, добавив, что объявлять о ходе переговоров по национальному телевидению он не намерен, передает «Интерфакс».

    Он также отметил изменение в поведении украинской стороны во время встреч президента Украины Владимира Зеленского с американским лидером и на переговорах в Саудовской Аравии. Советник подчеркнул, что обе стороны должны будут идти на компромиссы, несмотря на свои требования.

    В интервью Уолтц также сообщил, что с Россией и Украиной обсуждаются различные варианты урегулирования, включая возможное размещение европейских войск и вопросы территорий. «Мы обсуждаем все эти вопросы с обеими сторонами. Мы ведем эти дискуссии с нашими коллегами, с русскими. Мы ведем эти дискуссии с нашими коллегами из Украины, и мы подталкиваем обе стороны к сотрудничеству с президентом Трампом, главным посредником, который полон решимости положить конец этой войне», – сказал он.

    Уолтц также рассказал, что общался со спецпосланником президента Стивеном Уиткоффом, который недавно посетил Москву. По словам советника, Уиткофф привез оценки, которые помогут президенту Трампу принять решение о дальнейших действиях.

    Накануне помощник российского президента Юрий Ушаков провел телефонный разговор с помощником президента США по нацбезопасности Майком Уолтцом. Ушаков изложил Уолтцу позицию России, согласно которой временное перемирие рассматривается как передышка для украинских военных и не более того.

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    14 марта 2025, 11:46 • Новости дня
    Россия увеличила экспорт крабов на 38% в январе

    Экспорт крабов из России в январе достиг 6,5 тыс. тонн

    Россия увеличила экспорт крабов на 38% в январе
    @ Лев Федосеев/ТАСС

    Tекст: Александра Юдина

    В январе Россия увеличила поставки крабов за границу на 38% по сравнению с прошлым годом, достигнув объема 6,5 тыс. тонн, сообщает центр «Агроэкспорт» при Минсельхозе России.

    В январе Россия значительно увеличила экспорт крабов, поставив на мировой рынок более 6,5 тыс. тонн продукции, передает РИА «Новости».

    По данным центра, это на 38% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

    Эксперты также отметили, что ключевыми импортерами российского продукта стали Китай, Южная Корея и Япония. В частности, на долю Китая пришлось 56% от общего объема экспорта, Южная Корея закупила 43% продукции, а Япония – 1%.

    Рост экспорта крабов из России наблюдается на фоне стабильно высокого спроса на международных рынках и выгодных условий внешнеэкономической деятельности.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Южная Корея в январе нарастила импорт российского алюминия до рекордных 40,3 тыс. тонн, что сделало Россию главным поставщиком металла в страну. В прошлом году Польша закупила у России 1,3 млн тонн удобрений, что составило более четверти всех российских поставок в Евросоюз, это рекордный показатель за все время.

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    14 марта 2025, 10:39 • Новости дня
    Названы последствия истечения лицензии США на расчеты за российскую нефть

    Bloomberg: Истечение лицензии на расчеты через подсанкционные банки затормозит доходы России

    Названы последствия истечения лицензии США на расчеты за российскую нефть
    @ Егор Алеев/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Истечение лицензии на расчеты за российскую нефть через подсанкционные банки может замедлить поступление нефтегазовых доходов в Россию, пишет Bloomberg.

    Бывший сотрудник Госдепартамента США Эдвард Фишман подчеркнул, что это может значительно затормозить поступление нефтегазовых доходов в Россию, пишет Bloomberg. Он пояснил: «Если вы иностранный нефтеперерабатывающий завод или нефтетрейдер, вам будет сложно оплатить российскую нефть и газ в долларах или других западных валютах».

    Последствия истечения лицензии остаются неясными, так как многие покупатели российских энергоносителей могли уже приспособиться к новым условиям, пишет агентство. Они могли выполнить ограничения санкций или найти альтернативные способы оплаты, чтобы обойти западные санкции, полагают эксперты.

    Бывший чиновник казначейства и партнер компании Oliver Wyman Дэниел Таннебаум отметил, что ужесточение условий, безусловно, происходит, но остается неясным, насколько оно повлияет на количество твердых долларов или стоимость фактической торговли нефтью. Он добавил, что объем операций, прошедших через этот канал, также не поддается определению.

    Ранее стало известно, что США завершили действие лицензии, позволявшей иностранным компаниям проводить расчеты за российскую нефть через подсанкционные банки.

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    14 марта 2025, 01:23 • Новости дня
    США намерены поставить Украине бомбы GLSDB

    США намерены поставить Украине бомбы GLSDB дальнего действия

    США намерены поставить Украине бомбы GLSDB
    @ Saab/YouTube

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Вашингтон планирует продолжить поставки киевскому режиму бомб дальнего действия, также известных как наземные бомбы малого диаметра (GLSDB), сообщили источники Reuters.

    Запасы GLSDB пополнились в Европе, последний раз эти бомбы использовались несколько месяцев назад, сообщили источники Reuters, передает РИА «Новости».

    Эти боеприпасы поступят на фоне сообщений, что запасы ATACMS, обладающих схожей дальностью, исчерпаны на Украине.

    В мае 2024 года сообщалось, что эффективность GLSDB значительно снизилась из-за российских средств радиоэлектронной борьбы (РЭБ).

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    13 марта 2025, 20:19 • Новости дня
    Хинштейн пообщался с нашедшейся замглавреда газеты «Суджанские новости» Демьяненко

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Временно исполняющий обязанности главы Курской области Александр Хинштейн увиделся с замглавреда газеты «Суджанские новости» Инной Демьяненко, которая числилась пропавшей.

    «Инна рассказала, что не хотела уезжать, не верила, что так все серьезно. А когда поняла, что опасно, было уже поздно – ВСУ не отпускали», – рассказал в своем Telegram-канале Хинштейн.

    Семь месяцев судьба Демьяненко была неизвестна.

    Замглавреда рассказала, что ей хотелось читать, но не было света, свечей и фонарей.

    О пропаже Демьяненко стало известно 13 августа, она не выходила на связь с 5 августа. Заместитель главреда является членом Союза журналистов России.

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