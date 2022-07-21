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Минюст США рассказал о найденном на изъятой яхте российского бизнесмена яйце Фаберже
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Замглавы Минюста США Лиза Монако заявила, что на изъятой американскими властями яхте одного из российских бизнесменов предположительно нашли яйцо Фаберже.
«Мы находим очень интересные вещи на яхтах... которые сейчас находятся в Сан-Диего. Мы нашли Фаберже или предположительно яйцо Фаберже на одной из них», – передает РИА «Новости» слова Монако на форуме по безопасности института Аспена.
Кому именно принадлежит яхта, она не сообщила, но добавила, что судно было задержано на Фиджи.
На предложение передать изъятые яхты украинским беженцам Монако рассмеялась.
Ранее Монако рассказала, что американский Минюст хочет «добраться» до активов российских предпринимателей, изъять их и направить Украине.
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Пелоси выдвинула Блинкену ультиматум по России
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Спикер Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси предупредила госсекретаря Энтони Блинкена, что Конгресс сам внесет Россию в список стран-спонсоров терроризма, если этого не сделает Госдеп, сообщили американские СМИ.
«Пелоси обратилась к... Блинкену с посланием: признайте Россию страной-спонсором терроризма, в противном случае это сделает Конгресс», – передает РИА «Новости» сообщение газеты Politico.
Отмечается, что предупреждение было сделано в ходе телефонного звонка, который состоялся на этой неделе. По информации издания, некоторые конгрессмены считают, что могут принять закон без участия госдепартамента.
«Очевидно, что принятие Конгрессом закона – это более сложный путь, чем решение секретаря, но это даст администрации политическое прикрытие, необходимое для усиления экономического давления на Путина и ужесточения риторики в его адрес», – приводит газета слова неназванного сотрудника Конгресса.
Напомним, официальный представитель МИД Мария Захарова назвала «мерой идиотического характера» инициативу США о признании России «страной-спонсором терроризма». Дипломат подчеркнула, что такие действия «отрикошетят» по Вашингтону. Блинкен заявил, что Вашингтон изучает возможность включения России в список стран-спонсоров терроризма. По его мнению, «нет сомнения в том, что русские терроризируют украинцев». Комитет Сената США одобрил разрешающий признать Россию спонсором терроризма законопроект.
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Захарова разоблачила фейк французского корреспондента о посещении Крыма
Спикер российского МИД Мария Захарова рассказала, как журналист французской газеты создал фейк об организованной для иностранных корреспондентов поездке на Черноморский флот в Крыму, чтобы якобы «продемонстрировать милитаристский настрой» России.
Пресс-тур был организован в 2015 году для иностранных журналистов, программа включала посещение детского лагеря «Артек», а также других объектов инфраструктуры. При этом французский журналист отдельно попросил показать ему Черноморский флот. «Это было его желание... Мы не планировали показывать Черноморский флот, потому что мы хотели показать именно гражданскую инфраструктуру, показать Крым с его возможностями, каким он был до 2014 года и как его восстанавливают. Мы хотели сделать фокус именно на этом, но раз был такой заказ от западных журналистов, пожалуйста», – передает радио Sputnik ее слова.
По словам Захаровой, позднее вышла статья про Черноморский флот под авторством журналиста Figaro.
«Причем он приехал только на ту часть, которая связана с Черноморским флотом, никакие другие пункты программы этот журналист французский не посещал. Выходит статья, где написано, что в очередной раз, чтобы продемонстрировать свой милитаристский настрой, поиграть мускулами, Россия и российские чиновники организовали для иностранных корреспондентов поездку на Черноморский флот», – рассказала Захарова.
Представитель МИД подчеркнула, что корреспондент попросту сам попросился, а потом выдал экскурсию за «игру мускулами».
«То есть самому попроситься, а потом выдать за наши «игры мускулами», что хотели продемонстрировать милитаризм, развитие его на территории Крыма. Естественно, ни строчки про то, что Черноморский флот исторически там дислоцирован... является неотъемлемой частью истории Крыма», – отметила Захарова.
Ранее спикер МИД обратила внимание на публикации греческих СМИ о российской спецоперации на Украине, отметив, что они «дисциплинированно следуют антироссийскому заказу заокеанских кураторов». Более того, Захарова рассказала о работе ведомства по разоблачению антироссийских фейков в специальном разделе на сайте МИД.
Россия начала специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал целью спецоперации «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима». По словам главы государства, спецоперация предотвратила реальную опасность, которая нависла над Россией.
Путин заявил о наступлении нового этапа в мировой истории
На новом этапе мировой истории только суверенные государства смогут обеспечить динамику роста, заявил президент России Владимир Путин на пленарном заседании форума Агентства стратегических инициатив «Сильные идеи для нового времени».
«Наступает новая эпоха, новый этап в мировой истории, и только подлинно суверенные государства могут обеспечить высокую динамику роста, стать примером для других в стандартах и качестве жизни, защите традиционных ценностей и высоких гуманистических идеалах – моделей развития, в которых человек становится не средством, а высшей целью», – цитирует Путина РИА «Новости».
Ранее Путин, комментируя ситуацию на продовольственных рынках в мире, заявил, что США напечатали деньги и скупают продовольствие, а развивающиеся страны оказались в наихудшем положении.
Глава ЦРУ счел Путина «слишком здоровым»
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Насколько может судить американская разведка, российский президент Владимир Путин «слишком здоров», заявил директор ЦРУ Уильям Бернс.
Бернс подчеркнул, что «это неформальная оценка разведки», передает РИА «Новости».
Бернс признался, что «большая часть седых волос» на его «голове появилась после переговоров с русскими и иранцами на протяжении многих лет», передает ТАСС.
Кроме того, Бернс считает, что отстранение на Украине от исполнения обязанностей главы СБУ Ивана Баканова не делает американскую разведку более уязвимой для российских специалистов. Он сказал, что ЦРУ «ведет себя очень осторожно» с СБУ, «как и со множеством других партнеров по всему миру, но в данном случае – особенно».
«Мы делимся значительным количеством разведданных с украинскими службами и украинским руководством, которые они эффективно используют», – сказал он.
Напомним, президент Украины Владимир Зеленский отстранил от занимаемых должностей генпрокурора Украины Ирину Венедиктову и главу СБУ Ивана Баканова, объяснив свое решение многочисленными фактами госизмены со стороны сотрудников указанных ведомств.
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США отчитались о количестве поставленных на Украину РСЗО HIMARS
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Киеву переданы 12 из более чем 20 обещанных систем залпового огня (РСЗО) HIMARS, сообщил на брифинге председатель Комитета начальников штабов (КНШ) вооруженных сил США генерал Марк Милли.
«По состоянию на сегодняшний день мы передали Украине 12 систем HIMARS. Это часть из более чем 20 [установок], которые США и наши союзники пообещали передать. Мы также обучили 200 украинцев применению HIMARS, и подготовка еще большего количества продолжается», – приводит его слова ТАСС.
Напомним, 1 июня власти США выделили Украине пакет военной помощи на сумму 700 млн долларов, который включает в себя четыре реактивные системы залпового огня HIMARS (High Mobility Artillery Rocket Systems). Для HIMARS создано более 20 типов боеприпасов, дальность стрельбы которыми в зависимости от типа может составлять от 30–80 (в режиме РСЗО) до 300 и более км (в качестве оперативно-тактического ракетного комплекса).
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Политолог оценил ультимативные перепалки Пелоси и Блинкена из-за России
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«Вопросы американской внешней политики в преддверии осенних выборов в Конгресс отойдут на второй план. Понимая это, Пелоси пытается принудить Госдеп к принятию непростого решения», – сказал газете ВЗГЛЯД американист Малек Дудаков. Ранее стало известно об ультиматуме спикера Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси в адрес госсекретаря Энтони Блинкена о признании России спонсором терроризма.
«В американской политике ультиматумы, конечно, может ставить кто угодно и кому угодно. Очевидно, что в Конгрессе есть свои ястребы, которые хотят, чтобы Россию признали спонсором терроризма уже сейчас. Такие люди есть как среди демократов, так и среди республиканцев», – рассказал собеседник.
«Но я не уверен, что американский парламент успеет принять такой закон в ближайшее время. Перед Конгрессом сейчас стоит достаточно много актуальных вопросов, например, утверждение новых бюджетов, в том числе военного. Это будет важной повесткой вплоть до конца сентября – начала октября, а там уже выборы в Конгресс. Поэтому вопросы международных отношений отойдут на второй план», – полагает политолог.
«Я бы рассматривал такие заявления как информационный шум и попытку надавить, принудить Госдеп к принятию решения. За этим, конечно, стоят украинские лоббисты, которые хотят, чтобы признание России страной-спонсором терроризма случилось как можно быстрее», – отметил Дудаков.
«Сложно предсказать, удастся ли им продавить этот вопрос. Лично я сомневаюсь, что Конгресс будет принимать такой закон в ближайшее время. Скорее всего, вопрос так или иначе будет решаться Госдепом», – добавил он.
«Американские политики осознают, что это будет очень радикальный шаг, и далеко не все в Белом доме этого хотели бы. Они понимают, что ситуация на Украине разворачивается не в пользу Киева, и рано или поздно нужно будет начинать переговоры с Россией. А если они признают нас спонсором терроризма, то о каких переговорах может идти речь?» – рассказал собеседник.
«Вместе с тем исключать такого сценария, конечно, тоже нельзя. Мы видим, как Запад раз за разом отодвигает свои красные линии до каких-то немыслимых границ и порой просто стирает их», – резюмировал Дудаков.
Ранее спикер Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси предупредила госсекретаря Энтони Блинкена, что Конгресс сам внесет Россию в список стран-спонсоров терроризма, если этого не сделает Госдеп, пишут американские СМИ. «Пелоси обратилась к Блинкену с посланием: признайте Россию страной-спонсором терроризма, в противном случае это сделает Конгресс», – передает РИА «Новости» сообщение газеты Politico.
Отмечается, что предупреждение было сделано в ходе телефонного звонка, который состоялся на этой неделе. По информации издания, некоторые конгрессмены считают, что могут принять закон без участия Госдепартамента.
«Очевидно, что принятие Конгрессом закона – это более сложный путь, чем решение секретаря, но это даст администрации политическое прикрытие, необходимое для усиления экономического давления на Путина и ужесточения риторики в его адрес», – приводит газета слова неназванного сотрудника Конгресса.
Ранее газета ВЗГЛЯД писала о возможных последствиях признания России государством, спонсирующим терроризм. В конце июня президент Франции Эммануэль Макрон не поддержал призыв президента Украины Владимира Зеленского объявить Россию таковым.
«Что касается вопроса квалификации в качестве спонсора терроризма, хочу быть правильно понятым. Франция не разделяет подобной методологии, потому что мы всегда стремимся руководствоваться юридическим подходом», – сказал Макрон.
При этом, по словам Зеленского, соответствующая идея «одобрена комитетом Сената США, а юридическое решение может быть принято Государственным департаментом». «Такое решение очевидно необходимо, и его должен поддержать весь демократический мир. Я сказал об этом участникам саммита «Большой семерки», который состоялся в Германии», – написал тогда Зеленский в своем Telegram-канале.
Кроме того, в начале лета Блинкен сообщал, что американские эксперты изучают вопрос, соответствует ли Россия критериям для внесения ее в этот список. Сейчас к данной категории государств причислены только Иран, КНДР, Куба и Сирия. Вашингтонская администрация именует их «изгоями». При этом Госдеп ведет этот список с 1979 года. В него могут быть внесены государства, которые, по мнению Вашингтона, «неоднократно оказывали поддержку актам международного терроризма».
Программный директор Международного дискуссионного клуба «Валдай», доцент кафедры политической теории МГИМО Иван Тимофеев в беседе с газетой ВЗГЛЯД отмечал, что внесение России в такой список принесет, прежде всего, репутационные потери, а также еще больше усложнит работу российского бизнеса за рубежом. «Рвение Киева понятно, он хочет причинить как можно больше проблем Москве, поэтому пытается задействовать все возможные рычаги. Но у США есть свои интересы. Включить Россию в список стран-спонсоров терроризма будет сложно, потому что РФ трудно назвать таким государством. Против России уже и так введены огромные санкции», – указывает Тимофеев.
Эксперт напомнил, что Россия является важнейшим игроком в сфере борьбы с терроризмом и «эпизодически сотрудничает с Вашингтоном по этим вопросам», поэтому Госдеп, если решит включить Россию в этот список, «создаст США проблемы в сфере безопасности», «из-за чего последует негативный политический резонанс для самих американцев». В ответ, конечно, Россия может объявить США и Украину государствами-спонсорами терроризма, «но это ничего радикально не изменит».
Кроме того, как считают эксперты, сейчас объем санкций, введенных против России, и так превышает объем ограничений, который введен против стран-участниц «госдеповского списка». Поэтому если Вашингтон совершит такой шаг, то тем самым власти США политически обесценят санкции как инструмент внешней политики, а список так называемых стран, поддерживающих терроризм, окончательно превратится в посмешище, если в нем окажется государство из пятерки членов Совбеза ООН.
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова называла «мерой идиотического характера» инициативу США о признании РФ страной-спонсором терроризма. Дипломат предупреждала об ответных мерах. А посол России в США Анатолий Антонов заявлял, что попытка США присвоить себе право судить, кто есть «военный преступник», вызывает отторжение. По его словам, «страна, на совести которой сотни тысяч загубленных жизней по всему миру, разрушенные государства, десятки гуманитарных катастроф, создание очагов международного терроризма, по определению не может быть таковой».
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США пригрозили «наказать» Россию за решение новых регионов воссоединиться с ней
Если в результате спецоперации на Украине в состав России войдут новые регионы, США «не оставят это без наказания», заявил глава пресс-службы Госдепа Нед Прайс.
Прайс прокомментировал слова главы МИД России Сергея Лаврова о расширении географических задач спецоперации. Руководитель пресс-службы Госдепа заявил, что в высказываниях Лаврова «не содержалось ничего, что не было бы известно» американской стороне. Представитель Госдепа напомнил о заявлении координатора по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности США Джона Кирби «о планах России аннексировать дополнительную украинскую территорию», передает ТАСС.
«Мы ясно сигнализировали о том, что аннексия силой стала бы серьезным нарушением Устава ООН. Мы не позволили бы этому пройти беспрепятственно, не оставили бы это без наказания», – заявил Прайс. Он обещал, что США «продолжат стоять» плечом к плечу «с Украиной в поддержку ее суверенитета, в поддержку ее независимости, в поддержку ее территориальной целостности».
Напомним, Лавров заявил, что географические задачи специальной военной операции России на Украине изменились, в том числе из-за поставок Киеву HIMARS, теперь речь идет не только о ЛНР и ДНР.
Кирби заявил: «Из источников нашей разведки и из открытого доступа мы получаем явные свидетельства того, что Россия намерена попытаться аннексировать новые украинские территории. Россия действует по «сценарию аннексии» – очень похожему на тот, который мы видели в 2014 году. Россия уже назначает нелегитимных чиновников в районах Украины, которые находятся под ее контролем. И мы знаем, каковы будут их следующие шаги».
Следует отметить, что на днях российские власти фактически подтвердили сделанные ранее экспертами заявления о том, что самоопределяться будут и другие освобожденные территории Украины, не только ДНР и ЛНР. Кирби уверяет, что речь идет о «Херсонской и Запорожской областях», но Россия уже освободила и другие территории, в частности, почти треть Харьковской области и небольшой фрагмент Николаевской.
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США посоветовали Ирану не продавать России беспилотники
Возможная продажа Ираном беспилотников России – «это по-настоящему плохая идея», США «советовали бы Ирану этого не делать», заявил глава Пентагона Ллойд Остин.
Председатель комитета начальников штабов вооруженных сил США генерал Марк Милли добавил, что, по его мнению, такой шаг «не будет мудрым поступком», передает ТАСС.
Как заявил глава пресс-службы Госдепа США Нед Прайс, «было поразительно услышать то, что верховный лидер» Ирана Али Хаменеи на встрече с президентом России Владимиром Путиным, «по сути, совершенно недвусмысленно одобрил» российскую спецоперацию на Украине.
По его словам, «это особенно поразительно, потому что Иран все это время пытался сохранить видимость нейтральности», но «теперь ясно, что это было совершенно неискренне». Прайс утверждает, что Иран присоединился «к небольшой группе стран, которые создавали видимость нейтральности лишь для того, чтобы в итоге поддержать президента Путина» и спецоперацию.
Во вторник в Тегеране состоялись переговоры лидеров России, Ирана и Турции в астанинском формате. Кроме того, на двустороннем уровне президент России провел отдельные встречи с лидерами Турции и Ирана.
На прошлой неделе, буквально за несколько часов до объявления о визите президента России Владимира Путина в Тегеран, советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан заявил: Иран готовится передать России «несколько сотен» беспилотных летательных аппаратов, в том числе с ударными возможностями. Кремль опроверг обсуждение беспилотников на встрече Путина с иранским лидером. Иран выразил готовность к экспорту беспилотников в дружественные страны.
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Пентагон: США пока не хотят передавать Украине снаряды для HIMARS большой дальности
Соединенные Штаты пока не намерены поставлять Украине снаряды для реактивных систем залпового огня (РСЗО) HIMARS, имеющие дальность свыше 80 км, дал понять министр обороны США Ллойд Остин на пресс-конференции.
«Дальность [передаваемого Вашингтоном Киеву] снаряда HIMARS составляет 80 км. Так что это достаточно хорошая дальность», – заявил шеф Пентагона. Он отвечал на вопросы о том, намерены ли США поставлять Украине боеприпасы для РСЗО HIMARS большей дальности, нежели предоставляемые сейчас, передает ТАСС.
Остин добавил, что «мы считаем следующее: то, что у них (ВСУ) есть, то, с чем они работают, действительно дает им большой потенциал», имея в виду военные поставки Запада Киеву, в том числе РСЗО HIMARS. «Это (дальнейшие поставки американского оружия, военной техники и боеприпасов) будет зависеть от того, как они ведут данные боевые действия и в чем заключаются их потребности».
Напомним, 1 июня власти США выделили Украине пакет военной помощи на сумму 700 млн долларов, который включает в себя четыре реактивные системы залпового огня HIMARS (High Mobility Artillery Rocket Systems). Для HIMARS создано более 20 типов боеприпасов, дальность стрельбы которыми в зависимости от типа может составлять от 30–80 (в режиме РСЗО) до 300 и более км (в качестве оперативно-тактического ракетного комплекса).
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Стало известно, кто управляет американскими РСЗО HIMARS на Украине
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Американскими РСЗО HIMARS управляют расчеты кадровых военнослужащих НАТО, заявил неназванный представитель российских силовых структур.
«По сведениям, полученным от источников в ВСУ, на южном направлении работают как минимум две установки HIMARS, остальные 10 рассредоточены по дуге на севере, на участке активных боевых действий. Расчеты установок укомплектованы из военнослужащих НАТО, выведенных за штат», – цитирует собеседника РИА «Новости».
Охраняют комплексы сотрудники частных военных компаний, близких к Пентагону, те, с которыми американское военное ведомство заключает контракты, добавил он.
Наведение проводится с помощью американских военных спутников, после пусков установку быстро перемещают и не возвращают ее на прежние позиции.
«Каждый залп обязательно прикрывается несколькими залпами более примитивных систем, таких как «Ураган» или «Смерч», задача которых – насытить российское ПВО целями и истощить их боезапас к моменту пуска HIMARS», – указал источник.
Все передвижение и работа установок проводится ночью, во время комендантского часа.
Натовские военные не доверяют украинцам, как военным, так и гражданским. Украинские расчеты РСЗО, участвующие в совместном ударе, не знают о совместной работе с HIMARS, и не в курсе, что являются прикрытием натовских расчетов.
«В их распоряжение попадают только время пуска и координаты целей», – сказал он.
Между тем член главного совета военно-гражданской администрации (ВГА) Запорожской области Владимир Рогов сообщил, что ВСУ обстреливают освобожденные населенные пункты из HIMARS, когда российские ПВО перезаряжаются после отражения атак более старых РСЗО.
«Надо понимать, что террористы [президента Украины Владимира] Зеленского выработали хитрую схему: они запускают много целей, когда ПВО отрабатывают по этим целям, защищая мирные города, несутся еще. То есть, условно говоря, бьют сначала пакетом «Урагана», например, или другой РСЗО, более старой, а затем, когда ПВО отрабатывают наши и перезаряжаются, в это время происходит удар уже HIMARS, и на HIMARS уже не хватает должного количества ракет, не все перезаряжены и часть из них пролетают [в зону противовоздушной обороны]. То же самое с беспилотниками: целыми группами, целыми стаями их направляют, понятное дело, ПВО сбивают часть из них, но часть успевают долететь», – цитирует Рогова ТАСС.
Он добавил, что после последнего удара украинских беспилотников по территории Запорожской АЭС в Энергодаре четверо пострадавших остаются в тяжелом состоянии.
Напомним, в среду украинские войска выпустили 12 ракет из РСЗО HIMARS по Антоновскому мосту, часть из них была перехвачена ПВО.
Ранее глава Пентагона Ллойд Остин заявил, что США пока не намерены поставлять Украине снаряды для реактивных систем залпового огня (РСЗО) HIMARS, имеющие дальность свыше 80 км.
Напомним, 1 июня власти США выделили Украине пакет военной помощи на сумму 700 млн долларов, который включает в себя четыре реактивные системы залпового огня HIMARS (High Mobility Artillery Rocket Systems). Для HIMARS создано более 20 типов боеприпасов, дальность стрельбы которыми в зависимости от типа может составлять от 30–80 (в режиме РСЗО) до 300 и более км (в качестве оперативно-тактического ракетного комплекса).
Российские военные уже уничтожали комплексы HIMARS в районе населенного пункта Красноармейск ДНР высокоточным оружием наземного базирования.
Минюст США захотел передать российское имущество беженцам с Украины
Минюст США просит Конгресс передать изъятое в результате санкций против России имущество в пользу беженцев с Украины и разрешить бороться с лицами, уклоняющимися от антироссийских санкций, как с мафией, сообщила первый замминистра юстиции – генпрокурора США Лиза Монако.
Монако сообщила, что ее ведомство «просит у Конгресса разрешение на передачу» беженцам «средств, вырученных от этого незаконно приобретенного имущества», передает ТАСС.
Кроме того, минюст «просит Конгресс позволить использовать норму против рэкета» и «относиться к этим олигархам и тем, кто уклоняется от санкций, как к преступным организациям, которыми они являются» – подобно тому, как раньше боролись с мафией, чтобы иметь возможность преследовать «всю сеть», передает РИА «Новости».
Напомним, западные страны устроили настоящую охоту за частной собственностью российских бизнесменов. Кроме того, министр финансов России Антон Силуанов, страны Запада заморозили примерно половину, или около 300 млрд долларов, золотовалютных резервов России. Глава МИД Сергей Лавров назвал заморозку активов ЦБ на Западе воровством.
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Путин назвал идею «золотого миллиарда» неоколониальной и расистской
Идея тотального доминирования «золотого миллиарда» носит расистский и неоколониальный характер, делит народы на первый и второй сорт, заявил российский лидер Владимир Путин на форуме «Сильные идеи для нового времени».
«Модель тотального доминирования так называемого золотого миллиарда несправедлива. Почему этот «золотой миллиард» из всего населения планеты должен доминировать над всеми, навязывать свои правила поведения? Основанная на иллюзии исключительности, она (такая модель) делит народы на первый и второй сорт, а потому является расистской и неоколониальной по сути своей, а лежащая в ее основе глобалистская, якобы либеральная идеология все больше приобретает черты тоталитаризма, сдерживая творческий поиск, свободное историческое созидание», – передает ТАСС его слова.
Путин отметил, что существовавшее однополярное мироустройство было тормозом для глобального развития.
Также глава государства добавил, что западные страны заняли ведущие позиции не только благодаря собственным достижениям, но и «за счет грабежа других народов».
«Конечно, этот «золотой миллиард» неслучайно стал золотым. Добился очень многого. Но он не только занял такие свои позиции благодаря каким-то реализованным идеям, в значительной степени он занял свои позиции за счет грабежа других народов – и в Азии, и в Африке», – заявил Путин.
По его словам, Запад просто не может предложить миру модель будущего, и сейчас элиты «золотого миллиарда» панически боятся, что другие мировые центры могут представить свои варианты развития.
Ранее газета ВЗГЛЯД рассказала, как Россия ослабила позиции США на Ближнем Востоке.
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В делегации России в ОБСЕ заявили о работающих в Киеве сотрудниках ЦРУ
Сотрудники ЦРУ, отвечающие за разведку, обеспечение оружием и обучение ВСУ, по-прежнему работают в Киеве, следует из распространенного в среду текста выступления члена делегации России на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Юлии Ждановой.
«Администрация президента США Джо Байдена отрицает прямое участие Вашингтона в конфликте, однако в Киеве продолжают работать сотрудники ЦРУ, которые отвечают за разведку, обеспечение оружием и обучение украинских солдат», – указала она на 1018-м пленарном заседании форума ОБСЕ по сотрудничеству в области безопасности, передает ТАСС.
По словам Ждановой, сейчас по указке США вся Европа «воюет с Россией руками украинцев». Она заявила о появлении доказательств того, что инструкторы НАТО и наводчики руководят действиями ВСУ по геноциду мирного населения Донбасса, используя оружие Запада.
«Видимо, в Капитолии уж очень хотят пополнить коллекцию из порядка 200 военных операций, совершенных США за 240 лет своей истории как государства», – добавила она.
Ранее сообщалось, что российская делегация не будет признавать решения, принятые на сессии Парламентской ассамблеи ОБСЕ, которая проходит без участия России.
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Сенат США подготовил резолюцию о признании действий России на Украине «геноцидом»
Группа американских сенаторов хочет признать действия России на Украине «геноцидом» и представила соответствующую резолюцию, которая даже в случае принятия будет носить рекомендательный и символический характер.
Как говорится в документе, опубликованном на сайте комитета Сената по международным отношениям, авторами резолюции выступили семеро законодателей, она подана от имени главы комитета Джеймса Риша, передает РИА «Новости».
В документе сенаторы предлагают осудить действия России на Украине, признав их «геноцидом»; призвать к кооперации с НАТО и Евросоюзом для поддержки Украины; поддержать международное расследование.
Резолюция даже в случае принятия не станет руководством к действию для исполнительной власти и будет носить рекомендательный и символический характер.
Напомним, президент Франции Эммануэль Макрон не согласился со словами президента США Джо Байдена, утверждавшего, что происходящее на Украине кажется ему «геноцидом». Французский лидер призвал к «осторожности с терминами».
Также от этого термина отказалась кандидат в президенты Франции Марин Ле Пен, отметив, что геноцид имеет юридически очень четкое определение.
Вместе с тем ранее посол России в США Анатолий Антонов в интервью американскому изданию Newsweek заявил, что спецоперация стала результатом нежелания Киева прекратить геноцид русских.
Французский геополитик Бартелеми Курмон заявил, что Соединенные Штаты предпринимают попытки «демонизировать» Россию, чтобы затянуть конфликт на Украине и не дать его урегулировать.
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Лавров сказал, что мешает переговорам России и Украины
Украине не дадут вести переговоры с Россией, пока США не решат предоставить Киев самому себе, заявил министр иностранных дел Сергей Лавров в интервью главреду RT и медиагруппы «Россия сегодня» Маргарите Симоньян.
«У меня нет никаких сомнений, что украинцам не дадут вести переговоры, пока американцы не решат, что «достаточно мы уже наскандалили, посеяли хаоса, теперь можно их предоставить самим себе, мы посмотрим, как они будут выкручиваться», – приводит его слова РИА «Новости».
Ранее глава российского государства Владимир Путин заявлял, что весной Россия и Украина почти достигли соглашения в Стамбуле, но Украина отказалась выполнять договоренности.