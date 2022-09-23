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Немецкие СМИ сообщили о яйцах Фаберже на якобы принадлежащей Усманову вилле в ФРГ
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На вилле в немецком Тегернзее, принадлежащей, предположительно, российскому предпринимателю Алишеру Усманову, правоохранители обнаружили редкие ювелирные изделия, которые могут оказаться яйцами Фаберже, подлинность украшений устанавливается, пишет журнал Spiegel со ссылкой на свои источники.
Издание ранее сообщило, что сотрудники Федерального ведомства по уголовным делам (BKA), а также налоговых органов обыскивают «несколько объектов недвижимости российского миллиардера» Усманова, которые расположены в Баварии, в связи с подозрениями в отмывании денег, передает РИА «Новости».
«Во время обыска у российского олигарха Алишера Усманова в среду следователи наткнулись на любопытную находку... следователи изъяли редкие ювелирные изделия из сейфа в одной из вилл миллиардера в Тегернзее. Это могут быть четыре так называемых яйца Фаберже», – сообщило издание, добавив, что подлинность украшений сейчас проверяется.
Уточняется также, что в ходе рейда в среду полиция получила доступ, в частности, к трем жилым домам в коммуне Роттах-Эгерн. Всего обыски прошли в 24 объектах.
Ранее замглавы Минюста США Лиза Монако заявила, что на изъятой американскими властями яхте одного из российских бизнесменов предположительно нашли яйцо Фаберже. Кому именно принадлежит яхта, она не сообщила, но добавила, что судно было задержано на Фиджи.
Стало известно количество прибывших в военкоматы в первые сутки частичной мобилизации
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Порядка 10 тыс. российских граждан сами пришли в военные комиссариаты за первые сутки мобилизации, заявил представитель Главного организационно-мобилизационного управления Генштаба ВС России контр-адмирал Владимир Цимлянский.
«За первые сутки проведения частичной мобилизации в военные комиссариаты прибыло около 10 тыс. граждан самостоятельно», – цитирует Цимлянского ТАСС.
Среди ваших знакомых есть люди, получившие повестки в рамках объявленной частичной мобилизации?
Он добавил, что число призываемых определяется штатной потребностью комплектуемых воинских частей. Одним из главных факторов является наличие боевого опыта.
В среду президент Владимир Путин объявил частичную мобилизацию в России. Призыву на военную службу подлежат только граждане, которые состоят в запасе, – прежде всего, те, кто проходил службу в рядах ВС, имеет определенные военно-учетные специальности и соответствующий опыт.
По словам министра обороны Сергея Шойгу, будут призваны в общей сложности 300 тыс. резервистов, что составляет чуть более 1% от общего мобилизационного ресурса нашей страны. Срочников отправлять в горячие точки не будут. Мобилизованные пройдут подготовку, переподготовку и только после этого приступят к выполнению задач.
Газета ВЗГЛЯД писала, какие задачи будут поставлены перед теми сотнями тысяч новых военнослужащих, которые будут отмобилизованы для проведения специальной военной операции на Украине, а также разбиралась, кто подлежит частичной мобилизации, а кто с высокой вероятностью не подпадает под это решение.
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Директора оборонного завода имени Свердлова арестовали в Москве
Савеловский суд Москвы избрал меру пресечения гендиректору ФКП «Завод им. Я.М. Свердлова» (Дзержинск, Нижегородская область) Юрию Шумскому по уголовному делу о коррупции, сообщили в пресс-службе суда.
Постановлением суда от 21 сентября в отношении Шумского, подозреваемого в преступлении, предусмотренном ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере), избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на два месяца, то есть до 19 ноября, передает «Интерфакс».
Постановление может быть обжаловано в Московском городском суде в течение трех суток со дня его вынесения.
«На момент рассмотрения ходатайства указано, что Шумский является генеральным директором завода им. Свердлова», – отметил представитель суда.
Он добавил, что с ходатайством об избрании меры пресечения обратился следователь управления по Северному административному округу Москвы СК по городу.
Кроме того, суд избрал меру пресечения в виде запрета определенных действий «в отношении Рыбина В.Е, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 6 ст 290 УК РФ».
«Подозреваемый Рыбин освобожден из-под стражи в зале суда. На момент рассмотрения ходатайства указано, что Рыбин не трудоустроен», – добавил сотрудник пресс-службы суда.
ФКП «Завод имени Я.М. Свердлова» является крупнейшим предприятием в боеприпасной отрасли, обладающим уникальными мощностями и технологиями как по выпуску основных видов взрывчатых веществ и смесевых составов на их основе, так и по снаряжению боеприпасов для всех родов войск МО РФ.
Напомним, 19 сентября обыски прошли на новосибирском механическом заводе «Искра», специализирующемся на производстве средств взрывания. Следственные действия проводились в отношении руководства предприятия.
Минобороны назвало не подлежащих частичной мобилизации лиц
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Стрелки, танкисты, артиллеристы, водители, механики-водители будут призываться в первую очередь в рамках частичной мобилизации, а также рядовые и сержанты – до 35 лет, младшие офицеры – до 50 лет, старшие – до 55 лет, заявил представитель Генерального штаба ВС России Владимир Цимлянский.
В рамках частичной мобилизации в соответствии с законом не будут призываться: забронированные граждане, к ним относятся работники предприятий оборонной промышленности; признанные временно не годными по состоянию здоровья; занятые постоянным уходом за членом семьи либо за инвалидами I группы; имеющие на иждивении четырех и более детей в возрасте до 16 лет; те, чьи матери кроме них имеют четырех и более детей в возрасте до восьми лет и воспитывают их без мужа.
«Одним из основных факторов является наличие у граждан, призываемых из запаса, боевого опыта. Необходимо понимать, что количество призываемых граждан определено штатной потребностью комплектуемых воинских частей. Приоритетными критериями комплектования в ходе частичной мобилизации являются военно-учетные специальности, а не воинские звания, призываться будут граждане, имеющие как офицерские звания, так и звания рядового и сержантского составов. Женщины по частичной мобилизации могут замещать должности медработников, но потребность в таких специалистах минимальна», – приводит Telegram-канал Минобороны ответы Цимлянского.
Среди ваших знакомых есть люди, получившие повестки в рамках объявленной частичной мобилизации?
Он добавил, что призванные по мобилизации граждане получат статус контрактников.
Также в Минобороны отметили, что у каждого региона свое задание по частичной мобилизации с учетом имеющегося мобилизационного резерва, квот нет. В Генштабе заявили, если военный пенсионер находится в отставке и снят с воинского учета, он не подлежит призыву по частичной мобилизации, а также не получат повестку те, кто постоянно проживает за границей и не состоят на воинском учете.
Кроме того, призванные по частичной мобилизации россияне смогут переводить начисленное на специальный счет довольствие родственникам, частично или полностью.
В среду президент Владимир Путин объявил частичную мобилизацию в России. Призыву на военную службу подлежат только граждане, которые состоят в запасе, – прежде всего, те, кто проходил службу в рядах ВС, имеет определенные военно-учетные специальности и соответствующий опыт.
По словам министра обороны Сергея Шойгу, будут призваны в общей сложности 300 тыс. резервистов, что составляет чуть более 1% от общего мобилизационного ресурса нашей страны. Срочников отправлять в горячие точки не будут. Мобилизованные пройдут подготовку, переподготовку и только после этого приступят к выполнению задач.
Газета ВЗГЛЯД писала, какие задачи будут поставлены перед теми сотнями тысяч новых военнослужащих, которые будут отмобилизованы для проведения специальной военной операции на Украине, а также разбиралась, кто подлежит частичной мобилизации, а кто с высокой вероятностью не подпадает под это решение.
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Власти ДНР призвали исключить повторное пленение «азовцев»
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«Тех, кто второй раз попадет в плен, нельзя вновь включать в обменный фонд, поскольку очевидно, что это мотивированные и идеологически заряженные бойцы. Да и в целом необходимо сделать так, чтобы у боевиков не было второго шанса оказаться в плену», – заявил газете ВЗГЛЯД депутат парламента ДНР Владислав Бердичевский. Ранее Минобороны заявило о возвращении 55 военнослужащих России, ДНР и ЛНР из плена в результате обмена.
«Обмены военнопленными всегда целесообразны. Сегодня мы вернули домой наших героев. И это важно, потому что они подвергались всяческим зверствам, их избивали и пытали», – рассказал депутат Народного совета ДНР Владислав Бердичевский.
«Но, возможно, стоит несколько иначе подходить к этому вопросу с точки зрения информационного сопровождения. Украина активно освещает такие обмены, представляя своих боевиков героями. Мы же делаем это довольно тихо, и россияне практически не знают в лицо настоящих героев», – отметил собеседник.
«К сожалению, уже есть несколько случаев, когда обменянные украинские боевики вновь возвращались на фронт. К тем, кто второй раз попадет в плен, должно быть другое отношение. Очевидно, что это мотивированные и идеологически заряженные бойцы. Возможно, будет лучше, если их повторно не будут включать в обменный фонд. Да и в целом нам необходимо сделать так, чтобы у боевиков не было второго шанса попасть в плен», – заключил Бердичевский.
Накануне в Россию в результате обмена с подконтрольных Киеву территорий возвращены 55 военнослужащих ВС РФ, ДНР и ЛНР, сообщили в Минобороны. «В результате сложного переговорного процесса по обмену сегодня ночью с подконтрольной киевскому режиму территории Украины возвращены 55 военнослужащих Вооруженных сил РФ, Донецкой и Луганской республик, которым в плену грозила смертельная опасность», – говорится в Telegram-канале оборонного ведомства.
В Минобороны указали, что сейчас военные доставлены на территорию России и находятся в медицинских учреждениях. «Всем освобожденным военнослужащим предоставлена возможность связаться с родственниками. Им оказывается необходимая психологическая и медицинская помощь», – сказано в сообщении.
Ранее заместитель министра информации ДНР Даниил Безсонов заявил, что в результате обмена пленными между Россией и Украиной «наших вернули много». В свою очередь агентство Reuters со ссылкой на чиновника из Саудовской Аравии сообщало, что при посредничестве наследного принца Мухаммеда бен Сальмана Россия передала десять иностранцев, взятых в плен во время боевых действий: пять граждан Великобритании, двух американцев, марокканца, шведа и хорвата, пишет РБК.
Британский законодатель Роберт Дженрик сказал, что среди освобожденных был Эйден Эслин, приговоренный к смертной казни в ДНР. Смертная казнь также грозила марокканцу Брагиму Саадуну и гражданину Великобритании Шону Пиннеру, а смертный приговор – шведу Матиасу Густавссону. Его освобождение подтвердила министр иностранных дел Швеции Энн Линде. СМИ также назвали имена других освобожденных из плена иностранцев – это хорват Векослав Пребиг и британцы Джон Гардинг, Эндрю Хилл и Дилан Хиль, пишет Forbes со ссылкой на Al-Arabia.
Позже глава ДНР Денис Пушилин сообщил, что в результате обмена также освобожден украинский оппозиционный политик Виктор Медведчук.
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Минобороны рассказало о поражении живой силы и техники ВСУ в Харьковской области
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В населенном пункте Моначиновка Харьковской области ВКС России нанесено поражение живой силе и военной технике подразделений 93-й механизированной бригады ВСУ. Уничтожено до ста боевиков и до 20 единиц военной техники, в том числе одна установка системы залпового огня HIMARS, сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
«В результате огневого поражения подразделений 14-й механизированной бригады, предпринявших неудачную попытку форсирования реки Оскол в районе населенного пункта Двуречное Харьковской области, противник потерял до 30 человек убитыми и шесть боевых машин пехоты.
Высокоточным оружием ВКС России поражены пункты временной дислокации подразделений 65-ой мотопехотной бригады, 19-го конвойного батальона и наемников «Иностранного легиона» в районе города Запорожья. Потери ВСУ составили до 150 боевиков и 19 единиц военной техники», – сообщается в Telegram-канале Минобороны России.
«Высокоточными ракетами воздушного базирования поражен временный пункт дислокации 17-й танковой бригады и склад боеприпасов 80-й десантно-штурмовой бригады ВСУ в районе населенного пункта Северск Донецкой народной республики (ДНР). В результате ударов уничтожено более 90 украинских военнослужащих, 15 единиц военной техники и свыше тысячи боеприпасов к минометам.
Нанесение массированных огневых ударов по позициям 60-й пехотной бригады в районах населенных пунктов Нововознесенское и Миролюбовка Херсонской области привело к полной потере боеспособности 96-го батальона данного соединения. Остатки личного состава покинули район боевых действий», – отметил Конашенков.
«Ударами оперативно-тактической и армейской авиации, ракетных войск и артиллерии поражены: командный пункт батальона 1-й танковой бригады ВСУ в районе населенного пункта Веселое Донецкой народной республики, три артиллерийских взвода американских гаубиц М777 в районах Великая Костромка Днепропетровской области, Днепровское и Явкино Николаевской области и взвод реактивных систем залпового огня HIMARS в районе населенного пункта Березнеговатое Николаевской области.
Кроме того, поражена живая сила и военная техника подразделений 14-й механизированной бригады ВСУ в районе населенного пункта Гусинка Харьковской области, 46-й аэромобильной бригады ВСУ и Белогорка Херсонской области, а также 72 артиллерийских подразделения, живая сила и военная техника ВСУ в 138 районах.
Уничтожено четыре склада боеприпасов и вооружения ВСУ в районе населенных пунктов Моначиновка Харьковской области, Полтавка и Ольговское Запорожской области», – отчитались в Минобороны.
«Средствами противовоздушной обороны за сутки сбиты 17 беспилотных летательных аппаратов в районах населенных пунктов Березовое, Урожайное, Степное, Валерьяновка ДНР, Терновые Поды Николаевской области, Максима Горького, Чаривное, Степное и Новая Каховка Херсонской области.
Кроме того, в воздухе уничтожено 37 снарядов реактивной системы залпового огня, в том числе 27 реактивных снарядов системы залпового огня «HIMARS» в районах населенных пунктов Сватово Луганской нродной республики, Каховской ГЭС и города Херсона и 10 снарядов «Ольха» в районах населенных пунктов Макеевка, Волноваха ДНР, Червоный Маяк Херсонской области и города Херсона.
В районе Чернобаевки Херсонской области сбиты в воздухе семь американских противорадиолокационных ракет HARM.
Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено: 295 самолетов, 155 вертолетов, 2035 беспилотных летательных аппаратов, 375 зенитных ракетных комплексов, 5073 танка и других боевых бронированных машин, 842 боевые машины реактивных систем залпового огня, 3406 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 5786 единиц специальной военной автомобильной техники», – перечислили в Минобороны.
«Киевский режим продолжает провокации с целью создания угрозы техногенной катастрофы на Запорожской атомной электростанции», – сообщил Конашенков.
В течение суток по городу Энергодару и территории, прилегающей к Запорожской АЭС, украинской артиллерией выпущено 13 артиллерийских снарядов. Обстрел велся с позиций в районе населенного пункта Марганец Днепропетровской области. Ответным огнем российской артиллерии подразделения ВСУ подавлены.
Радиационная обстановка на Запорожской АЭС в норме», – подытожили в оборонном ведомстве.
Накануне в Минобороны сообщили о тяжелых потерях 28-й бригады ВСУ в Херсонской области.
Глава Еврокомиссии фон дер Ляйен призвала «наказать» Россию за мобилизацию
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Объявление России о частичной мобилизации и намерение провести референдумы в Донбассе «требуют» введения новых санкций, заявила председатель Европейской комиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен в интервью американской телекомпании CNN в кулуарах Генеральной ассамблеи ООН в Нью-Йорке.
Фон дер Ляйен заявила, что указ российского президента о частичной мобилизации является «новой эскалацией» на Украине, что, по ее мнению, «должно повлечь за собой штрафные меры против России», пишет Deutsche Welle* (внесено в список СМИ-иноагентов).
По ее словам, Россия собирается провести «псевдореферендумы на суверенной земле Украины», что, по ее мнению, «демонстрирует слабость» российских властей.
«Так что я полагаю, что это снова требует санкций с нашей стороны», – подчеркнула глава Еврокомиссии, не уточнив, какие именно штрафные меры ЕС она имеет в виду.
Отвечая на вопрос CNN, насколько действенными она считает уже существующие санкции, Урсула фон дер Ляйен отметила, что российская промышленность якобы «пришла в упадок», а Москва «испытывает значительные трудности в военном секторе», в частности, из-за проблем с поставками полупроводников.
«Все эти признаки говорят о том, что санкции по-настоящему кусаются», – подчеркнула фон дер Ляйен, слова которой приводит ТАСС.
Европейцы не поддадутся на «шантаж ядерным оружием», сказала глава Еврокомиссии, поддержав просьбу Украины продолжать поставки западных вооружений. В последние несколько месяцев украинцы «медленно, но верно получили то, что им требовалось, доказав свою способность успешно обороняться, поэтому следует прислушаться к ним», уверена Урсула фон дер Ляйен.
В среду на пресс-конференции верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель заявил, что страны Евросоюза как можно скорее введут новые санкции против России из-за планируемого проведения референдумов в Донбассе, Запорожской и Херсонской областях.
Донецкая и Луганская народные республики, а также Запорожская и Херсонская области с 23 по 27 сентября проведут референдумы о присоединении к России. Опрошенные газетой ВЗГЛЯД эксперты пришли к выводу, что в условиях нарастающей агрессии НАТО на Украине проведение референдумов на освобожденных территориях – это единственный способ обеспечить их безопасность должным образом.
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Предсказан уход из России полсотни банков
С российского рынка в ближайшие полтора года уйдут полсотни банков, в их число входят порядка 20–30 иностранных кредитных организаций, сообщил глава рейтингового агентства АКРА Михаил Сухов.
«Основные экономические факторы, которые влияют на сокращение количества банков, пока еще в полной мере не развернулись: это уход нерезидентов, консолидация сектора. До конца года при восстановлении надзорной практики с рынка уйдет около десятка банков, до конца следующего года – еще 30–40 игроков», – предположил он в интервью «Известиям».
Сухов признался, что «прогнозировать такие истории сложно». «Но я считаю, что по объективным соображениям разного рода в ближайшие полтора года с рынка уйдут полсотни банков. Число кредитных организаций в стране может приблизиться к 300», – прогнозирует эксперт.
«Для сокращения количества банков в ближайшие годы все более заметное значение будет иметь консолидация в государственном секторе и выход с рынка иностранных организаций. Но в этом году заметного значения данные факторы иметь не будут в силу инертности корпоративных решений», – сказал он.
«Кроме того, сейчас на рынке действует около 60 кредитных организаций, контролируемых иностранным капиталом. Я ожидаю, что до конца 2023 года до половины из них, 20–30 игроков, покинут рынок. Скорее всего, они будут проходить процедуру добровольной ликвидации», – отметил Сухов.
Глава рейтингового агентства также сообщил, что к концу года АКРА ожидает валютный курс примерно 70 рублей за доллар, процентные ставки розничных депозитов – около 6–6,5% годовых.
Напомним, первым глобальным банком, который сообщил о сворачивании бизнеса в России после начала военной операции на Украине, стал Goldman Sachs. Позднее об уходе из России объявили американский JP Morgan Chase, немецкие Deutsche Bank и Commerzbank и другие кредитные организации.
Пушилин объяснил «громкие имена» среди переданных Киеву пленных
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Киев при обмене пленными не интересуют ни обычные украинские военные, ни даже рядовые члены националистического полка «Азов» (запрещен в России), сообщил глава ДНР Денис Пушилин.
«Почему со стороны противника только такие громкие имена? Да все просто – киевский режим очень профессионален в пиаре», – сказал Пушилин. Он пояснил, что Киев «не интересуют рядовые военнослужащие украинской армии». Более того, «киевский режим не интересуют даже рядовые «азовцы». Как сообщил Пушилин, украинскую сторону «интересовали только имена, их интересовал личный самопиар, не более того».
Он подчеркнул, что при обмене пленными с Киевом Россия и республики Донбасса руководствуются тем, чтобы вернуть из украинского плена всех военнослужащих, «невзирая на их звания, невзирая на их погоны», передает ТАСС.
Напомним, Минобороны России подтвердило, что «в результате сложного переговорного процесса по обмену, с подконтрольной киевскому режиму территории Украины возвращены» 55 военных России, ДНР и ЛНР, которым «в плену грозила смертельная опасность».
Как утверждают западные СМИ, российские и донецко-луганские военнослужащие были обменены при посредничестве турецкой стороны на примерно 200 украинских военнопленных, в том числе на пятерых командиров отряда «Азов» (запрещен в России), которые должны остаться в Турции. Кроме того, российская сторона, а также руководство ДНР и ЛНР отпустили 10 граждан третьих стран, воевавших в рядах ВСУ и попавших в плен.
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Военный комиссар Якутии назвал сумму денежного довольствия мобилизованных
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Россияне, призванные в ряды Вооруженных сил в рамках частичной мобилизации, будут получать 205 тыс. рублей в месяц и больше, рассказал военный комиссар Якутии Александр Авдонин.
«Все граждане, которые призываются по мобилизации, приравниваются к военнослужащим по контракту, получают денежное довольствие в таком же размере – от 205 тыс. рублей в зависимости от должности и воинского звания», – передает РИА «Новости» слова Авдонина на брифинге оперативного штаба республики.
По его словам, в первую очередь по частичной мобилизации призываются молодые люди, отслужившие в армии не больше трех лет назад и имеющие навыки военной службы.
В то же время, судя по комментарию главы Крыма Сергея Аксенова, регионы могут доплачивать сверх базовой суммы своим мобилизованным жителям в качестве меры дополнительной поддержки. При этом он призвал не устраивать «соревнование регионов», кто доплатит больше: возможности у всех разные, сумма должна быть одинаковой на федеральном уровне.
Ранее президент России Владимир Путин объявил частичную мобилизацию. Она начнется 21 сентября. «НАТО ведет разведку по всему югу России. Граждане могут быть уверены в обеспечении независимости и территориальной целостности страны. Россия использует для своей защиты все имеющиеся средства», – сказал Путин.
В то же время министр обороны России Сергей Шойгу сообщил, кого коснется частичная мобилизация. «Мобилизовывать будут тех, кто отслужил и имеет нужную военно-учетную специальность. Все, кто служат по призыву, в зону СВО отправляться не будут. Ни о какой мобилизации студентов речи не идет, не подлежат отправке на спецоперацию и срочники. В ходе частичной мобилизации будут призваны в общей сложности 300 тыс. резервистов», – отметил министр.
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ФСБ предотвратила теракт украинских спецслужб на нефтегазовом объекте
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ФСБ России предотвратила попытку теракта украинских спецслужб на объекте нефтегазового комплекса, поставляющем энергоносители в Турцию и Европу, сообщили в ЦОС ФСБ.
«Федеральной службой безопасности Российской Федерации в результате проведения комплекса оперативно-разыскных мероприятий предотвращена попытка совершения украинскими спецслужбами диверсионно-террористического акта на объекте нефтегазового комплекса, осуществляющего поставки энергоносителей в Турцию и Европу», – передает РИА «Новости» сообщение ведомства.
Уточняется, что были изъяты два самодельных взрывных устройства и задержан мужчина 1978 года рождения, завербованный на Украине сотрудниками СБУ. У него были обнаружены средства связи, содержащие переписку и переговоры с куратором, инструкции по сборке взрывного устройства, координаты места совершения подрыва. Кроме того, были задержаны четыре пособника украинских спецслужб, граждане России, обеспечившие подготовку диверсии.
Ранее ФСБ предотвратила теракты против властей Херсонской области и правительства Крыма.
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Кулеба заявил о желании НАТО присоединиться к Украине
Североатлантический альянс желает «присоединиться к Украине», заявил украинский министр иностранных дел Дмитрий Кулеба на заседании Совбеза ООН.
Кулебу в ходе заседания спросили о членстве в НАТО. «Я думаю, что это НАТО сейчас хочет присоединиться к Украине», – цитирует министра ТАСС.
В конце августа украинский вице-премьер Ольга Стефанишина заявила, что Украина может получить возможность вступить в НАТО еще до завершения российской спецоперации.
Чижов: Запасы оружия в Европе для поставок Украине истощены
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Запасы оружия в странах Европейского союза близки к истощению, дефицит средств для наращивания производства налицо, и это может привести к изменению характера военных действий на Украине, заявил завершающий свою миссию постоянный представитель России при ЕС Владимир Чижов.
«Рано или поздно деньги кончатся, а [запасы] оружия, которое способно стрелять, тоже уже близки к истощению. Американцы тоже своего оружия сбросили на Украину довольно много, и им надо пополнять свои собственные арсеналы, поэтому это может привести к определенным изменениям в характере военных действий на Украине», – передает ТАСС слова Чижова.
Ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен призвала поставить Украине необходимое вооружение, в том числе танки. Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба назвал загадкой отсутствие в поставках Киеву от Берлина танков. Зеленский предположил, что Германия не желает поставлять Украине вооружения из-за барьеров, связанных с нацистским прошлым.
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Минобороны заявило об освобождении из плена 55 военнослужащих России, ДНР и ЛНР
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В Россию в результате обмена с подконтрольных Киеву территорий возвращены 55 военнослужащих ВС РФ, ДНР и ЛНР, сообщили в Минобороны.
«В результате сложного переговорного процесса по обмену сегодня ночью с подконтрольной киевскому режиму территории Украины возвращены 55 военнослужащих Вооруженных сил РФ, Донецкой и Луганской республик, которым в плену грозила смертельная опасность», – говорится в Telegram-канале оборонного ведомства.
В МО указали, что сейчас военные доставлены на территорию России и находятся в медицинских учреждениях Минобороны. «Всем освобожденным военнослужащим предоставлена возможность связаться с родственниками. Им оказывается необходимая психологическая и медицинская помощь», – сказано в сообщении.
Ранее заместитель министра информации ДНР Даниил Безсонов заявил, что в результате обмена пленными между Россией и Украиной «наших вернули много».
Reuters со ссылкой на чиновника из Саудовской Аравии сообщало, что при посредничестве наследного принца Мухаммеда бен Сальмана Россия передала десять иностранцев, взятых в плен во время боевых действий: пять граждан Великобритании, двух американцев, марокканца, шведа и хорвата.
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что обмен произошел при посредничестве Анкары.
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Медведчук освобожден из украинского плена
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Украинский оппозиционный политик Виктор Медведчук освобожден из плена, сообщил глава Донецкой народной республики Денис Пушилин.
«Из плена был освобожден Виктор Медведчук», – сказал он, отметив особый вклад Медведчука в состоявшиеся ранее обмены. «Я вам скажу, что только на моих глазах в рамках Минского процесса, вне его, при участии Виктора Медведчука было освобождено более тысячи наших ребят, которые просто не выжили бы с учетом, в которых они содержались. Это по сути застенки гестапо», – подчеркнул он.
Пушилин, комментируя обмен пленными с Киевом, заявил, что подписал указ, «исходя из того, что жизни наших ребят главнее всего», передает РИА «Новости».
Он уточнил, что в результате обмена пленными освобождены пять человек из Донбасса, а также 50 российских военнослужащих.
По словам Пушилина, обмен происходит в сложных обстоятельствах. «На каких-то этапах украинский режим практически срывал полностью обмен», – сказал он.
В Кремле отказались комментировать подробности обмена пленными с Украиной, в том числе о том, был ли в их числе политик Виктор Медведчук. «Я не могу комментировать информацию об этом обмене. Вы знаете, что была информация по линии нашего Министерства обороны о наших ребятах, которые вернулись на Родину, которые спасены. Если будет дополнительная информация, она последует», – передает ТАСС слова пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова.
В ответ на уточняющий вопрос о том, не комментирует ли Кремль информацию конкретно о Медведчуке или обо всех пленных, Песков указал: «В целом [не могу комментировать]». «Нет, у меня нет полномочий это комментировать», – добавил он.
Напомним, более 50 военнослужащих Вооруженных сил России, Донецкой и Луганской народных республик, которым в плену грозила смертельная опасность, доставлены в Россию в результате обмена пленными с Украиной. В Минобороны сообщали, что они сейчас находятся в медицинских учреждениях ведомства, всем им предоставлена возможность связаться с родственниками. Министерство обороны опубликовало кадры прибытия российских военнослужащих в Россию после обмена.
27 февраля адвокат Медведчука Лариса Чередниченко сообщила, что политик покинул свой дом в Киеве, где отбывал домашний арест, из-за угрозы жизни со стороны националистических формирований, но остается в украинской столице. 18 марта суд на Украине заочно арестовал Медведчука, объявив его в розыск. 12 апреля президент Украины Владимир Зеленский сообщил о задержании Медведчука. 2 июня Государственное бюро расследований Украины заявило, что завершило расследование в отношении Медведчука по обвинению в государственной измене и нарушении законов ведения войны и передало дело в суд. По версии следствия, он якобы причастен к поставкам угля из неподконтрольных Киеву районов Донбасса в 2014–2015 годах. Обвинения в свой адрес политик отвергал.
Шеслер: Освобожденным «азовцам» нельзя дать второго шанса на плен
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«На сегодняшний день жизнь освобожденных «азовцев» представляет ценность для украинской власти. Вполне возможно, что их вновь отправят на фронт. Но в таком случае наши военные не должны им дать второго шанса на попадание в плен», – заявила газете ВЗГЛЯД правозащитница Лариса Шеслер. Ранее Минобороны заявило об освобождении из плена 55 военнослужащих России, ДНР и ЛНР.
«Обмен пленными – вещь обоснованная и крайне важная. Понятно, что наших военных нужно вытаскивать из украинского плена, где их истязали и пытали», – уверена руководитель Союза политэмигрантов и политзаключенных Украины, экс-депутат Николаевского облсовета Лариса Шеслер.
В тоже время она указала на то, как используется факт обмена пленными в информационных целях. «Вызывает недоумение тот факт, что украинская сторона подает это как свою победу и встречает «азовцев» как героев. А мы или молчим, или получаем сухие цифры. Необходимость обмена наших солдат не исключает того, что этот вопрос должен быть в поле зрения общества», – полагает собеседница.
Шеслер подчеркнула, что российских военных, побывавших в плену, надо встречать «как героев, которые пережили очень сложную ситуацию и остались в ней настоящими русскими людьми». Такое отношение нашло бы соответствующий отклик «у всех граждан России и особенно у тех, кто сражается сегодня в Донбассе».
Оценивая отношение украинского режима к вернувшимся из плена военным, Шеслер отметила, что они нужны руководству страны и армии с точки зрения пиара. «Кроме того, я уверена, что на сегодняшний день их жизнь представляет ценность для украинской власти. Вполне возможно, что их вновь отправят на фронт. Но в таком случае наши военные не должны им дать второго шанса на попадание в плен», – полагает собеседница.
Накануне в Россию в результате обмена с подконтрольных Киеву территорий возвращены 55 военнослужащих ВС РФ, ДНР и ЛНР, сообщили в Минобороны. «В результате сложного переговорного процесса по обмену сегодня ночью с подконтрольной киевскому режиму территории Украины возвращены 55 военнослужащих Вооруженных сил РФ, Донецкой и Луганской республик, которым в плену грозила смертельная опасность», – говорится в Telegram-канале оборонного ведомства.
В Минобороны указали, что сейчас военные доставлены на территорию России и находятся в медицинских учреждениях. «Всем освобожденным военнослужащим предоставлена возможность связаться с родственниками. Им оказывается необходимая психологическая и медицинская помощь», – сказано в сообщении.
Ранее заместитель министра информации ДНР Даниил Безсонов заявил, что в результате обмена пленными между Россией и Украиной «наших вернули много». В свою очередь агентство Reuters со ссылкой на чиновника из Саудовской Аравии сообщало, что при посредничестве наследного принца Мухаммеда бен Сальмана Россия передала десять иностранцев, взятых в плен во время боевых действий: пять граждан Великобритании, двух американцев, марокканца, шведа и хорвата – пишет РБК.
Британский законодатель Роберт Дженрик сказал, что среди освобожденных был Эйден Эслин, приговоренный к смертной казни в ДНР. Смертная казнь также грозила марокканцу Брагиму Саадуну и гражданину Великобритании Шону Пиннеру, а смертный приговор – шведу Матиасу Густавссону. Его освобождение подтвердила министр иностранных дел Швеции Энн Линде. СМИ также назвали имена других освобожденных из плена иностранцев – это хорват Векослав Пребиг и британцы Джон Гардинг, Эндрю Хилл и Дилан Хиль, пишет Forbes со ссылкой на Al-Arabia.
Позже глава ДНР Денис Пушилин сообщил, что в результате обмена также освобожден украинский оппозиционный политик Виктор Медведчук.
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