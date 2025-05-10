Лула да Силва заявил о планах обсудить урегулирование Украины с КНР и Францией

Tекст: Александра Юдина

Президент Бразилии после завершения визита в Россию намерен отправиться в Пекин, где обсудит с председателем КНР Си Цзиньпином пути мирного урегулирования на Украине, передает ТАСС.

Позднее бразильский лидер планирует провести переговоры с представителями Франции по той же теме.

Он отметил, что Бразилия будет продолжать диалог с теми странами, которые реально нацелены на достижение мира на Украине.

Кроме этого, президент сообщил, что обсуждение ситуации на Украине запланировано и на саммите БРИКС, который пройдет 6–7 июля в Рио-де-Жанейро.

Лула да Силва подчеркнул, что этот вопрос станет одной из ключевых тем встречи лидеров объединения.

Ранее Лула да Силва обратил внимание на рост военной активности в Европе и Азии, подчеркнув опасность повторения трагических событий XX века.