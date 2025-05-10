Как получаются одновременно две реальности? Наша, благополучная, и та? Как так может быть, что кто-то постоянно помогает, а у других нет войны. Одни живут под прицелом дронов, а другие ездят на отдых за границу. И это все в один момент в одной стране.0 комментариев
Лула да Силва заявил о планах обсудить урегулирование Украины с КНР и Францией
Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва после визита в Москву объявил о переговорах в Пекине и Париже по поиску мирного решения конфликта на Украине.
Президент Бразилии после завершения визита в Россию намерен отправиться в Пекин, где обсудит с председателем КНР Си Цзиньпином пути мирного урегулирования на Украине, передает ТАСС.
Позднее бразильский лидер планирует провести переговоры с представителями Франции по той же теме.
Он отметил, что Бразилия будет продолжать диалог с теми странами, которые реально нацелены на достижение мира на Украине.
Кроме этого, президент сообщил, что обсуждение ситуации на Украине запланировано и на саммите БРИКС, который пройдет 6–7 июля в Рио-де-Жанейро.
Лула да Силва подчеркнул, что этот вопрос станет одной из ключевых тем встречи лидеров объединения.
Ранее Лула да Силва обратил внимание на рост военной активности в Европе и Азии, подчеркнув опасность повторения трагических событий XX века.