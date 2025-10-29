Стало известно о росте музейных ограблений по всей Франции

России и Монголии друг от друга никуда не деться. А значит, остается только дружить. В свое время на Западе изобрели черную легенду о монголах, а потом ее распространили на русских, объявив нас «наследниками Чингисхана». И на эту легенду нашим народам также предстоит дать совместный ответ.0 комментариев
Во Франции зафиксирован резкий рост числа ограблений музеев и церквей, при этом преступники особенно часто похищают ценности из золота и драгоценные украшения, сообщила разведслужба уголовного розыска французской полиции (SIRASCO).
Во Франции в последнее время наблюдается заметный рост числа ограблений культурных учреждений, сообщает ТАСС со ссылкой на SIRASCO.
В заявлении подчеркивается: «Французские музеи, церкви и частные лица все чаще подвергаются нападениям», этот вывод приводит радиостанция RTL.
Полиция отмечает, что угроза грабежей распространяется как на музеи Парижа, так и на регионы. Наибольший интерес преступников вызывают изделия из золота. Так, в сентябре неизвестные вывезли из Музея естественной истории в столице шесть золотых самородков общей стоимостью 600 тыс. евро, а из Национального музея Адриана Дюбуше в Лиможе – китайский фарфор на сумму 6,5 млн евро.
Одним из самых громких эпизодов стало проникновение группы злоумышленников в Лувр 19 октября: четверо грабителей использовали автомобильный подъемник, чтобы попасть внутрь. Они вскрыли витрины в Галерее Аполлона и унесли девять ювелирных украшений, однако корону императрицы Евгении, инкрустированную 1354 бриллиантами, выронили, спасаясь бегством.
По информации прокурора Парижа Лор Беко, стоимость похищенных драгоценностей составила 88 млн евро. Уже 25 октября полиция задержала двух подозреваемых, следствие по делу продолжается.
Как писала газета ВЗГЛЯД, охранник Лувра помог грабителям совершить кражу.
Неизвестные ограбили музей Дени Дидро во Франции вскоре после ограбления Лувра.
Кроме того гражданка Китая оказалась под стражей по обвинению в хищении шести золотых слитков из Национального музея естественной истории в Париже, при этом ущерб составил 600 тыс. евро.