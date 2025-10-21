С начала нулевых годов обсуждалась идея развивать Курилы совместно с Японией. Считалось, что это станет первым шагом к официальному примирению. С 1945 года наши страны никак не могут заключить договор о мире. Но теперь Россия будет развивать Курилы самостоятельно0 комментариев
AFP: Китаянку арестовали в Париже по делу о краже в музее естественной истории
Гражданка Китая оказалась под стражей по обвинению в хищении шести золотых слитков из Национального музея естественной истории в Париже, ущерб составил 600 тыс. евро.
Гражданка Китая была заключена под стражу в Париже по подозрению в краже золотых слитков из Национального музея естественной истории, передает AFP.
Обвинение ей предъявили 13 октября, а задержали женщину 30 сентября в Барселоне по европейскому ордеру на арест, говорится в заявлении прокурора Парижа Лор Беко, отмечает ТАСС.
По данным источников портала Actu17, преступники вынесли из музея шесть золотых слитков. Сумму ущерба эксперты оценивают примерно в 600 тыс. евро. Ранее радиостанция France Info сообщала о масштабной кибератаке на музей, из-за которой несколько недель были недоступны цифровые сервисы для исследований и работы с коллекциями.
Национальный музей естественной истории – часть крупного научно-исследовательского комплекса, куда также входят музеи, лаборатории, библиотеки и парки, включая Ботанический сад и Венсенский зоопарк.
Как писала газета ВЗГЛЯД, во Франции в Левре произошло «ограбление века» , повлекшее многомиллионные убытки.
Эксперт отметл, что украденные из Лувра драгоценности невозможно продать целиком, поэтому преступники, скорее всего, разберут их и реализуют драгоценные камни по частям за 50-70% стоимости.
Между тем Павел Дуров назвал это ограбление символом ухудшения положения Франции.