Китаянку арестовали по делу о краже золота в музее Парижа

AFP: Китаянку арестовали в Париже по делу о краже в музее естественной истории

Tекст: Мария Иванова

Гражданка Китая была заключена под стражу в Париже по подозрению в краже золотых слитков из Национального музея естественной истории, передает AFP.

Обвинение ей предъявили 13 октября, а задержали женщину 30 сентября в Барселоне по европейскому ордеру на арест, говорится в заявлении прокурора Парижа Лор Беко, отмечает ТАСС.

По данным источников портала Actu17, преступники вынесли из музея шесть золотых слитков. Сумму ущерба эксперты оценивают примерно в 600 тыс. евро. Ранее радиостанция France Info сообщала о масштабной кибератаке на музей, из-за которой несколько недель были недоступны цифровые сервисы для исследований и работы с коллекциями.

Национальный музей естественной истории – часть крупного научно-исследовательского комплекса, куда также входят музеи, лаборатории, библиотеки и парки, включая Ботанический сад и Венсенский зоопарк.

Как писала газета ВЗГЛЯД, во Франции в Левре произошло «ограбление века» , повлекшее многомиллионные убытки.

Эксперт отметл, что украденные из Лувра драгоценности невозможно продать целиком, поэтому преступники, скорее всего, разберут их и реализуют драгоценные камни по частям за 50-70% стоимости.

Между тем Павел Дуров назвал это ограбление символом ухудшения положения Франции.