Полиция задержала подозреваемых при попытке проникновения во дворец Фонтенбло

Во Франции задержали двух человек, пытавшихся проникнуть во дворец Фонтенбло

Tекст: Мария Иванова

Два человека задержаны полицией при попытке проникновения в Китайский музей, находящийся в знаменитом дворце Фонтенбло под Парижем, сообщает ТАСС со ссылкой на телеканал CNews.

Источник в полиции отметил, что третий участник инцидента зафиксирован камерами наблюдения и находится в розыске.

Китайский музей во дворце Фонтенбло был построен в 1863 году по инициативе императрицы Евгении, супруги Наполеона III. Здесь хранятся ценные произведения искусства Востока, собранные для личной коллекции императрицы. Сам салон славится своим роскошным интерьером, придавая экспозиции особый колорит.

Ранее, в октябре, группа из четырех преступников проникла в Лувр, использовав автогидроподъемник, вскрыла витрины в Галерее Аполлона и похитила девять ювелирных украшений. В числе похищенного оказалась корона императрицы Евгении, украшенная 1354 бриллиантами, однако при бегстве преступники оставили ее на месте. По словам прокурора Парижа Лор Беко, ущерб от кражи составил около 88 млн евро.

В ноябре во Франции задержали банду, похитившую 300 кг золота из лаборатории в Лионе.

В стране наблюдается резкий рост числа ограблений музеев и церквей. Преступники особенно часто крадут ценности из золота и драгоценные украшения.