В Лионе задержали банду, похитившую 300 кг золота из лаборатории

В результате вооруженного нападения на лабораторию Пуркери в Лионе злоумышленникам удалось похитить более 300 кг золота и других драгметаллов, однако полиция изъяла всю добычу при задержании шести подозреваемых.
Грабители, напавшие на лабораторию Пуркери в Лионе, вынесли свыше 300 кг драгоценных металлов, преимущественно золота, общая стоимость которых оценивается в 28 млн евро, передает ТАСС со ссылкой на AFP и прокуратуру Лиона.
Все похищенное полиция обнаружила при обыске в квартире одного из участников преступной группы спустя четыре дня после ограбления.
По этому делу задержаны шесть человек – пятеро мужчин и одна женщина в возрасте от 30 до 40 лет. Им предъявлены обвинения в создании организованной преступной группировки и грабеже с применением насилия. Все мужчины уже имели судимости по разным статьям, женщина же до этого судима не была.
Ограбление произошло 30 октября: вооруженная группа проникла в лабораторию по очистке драгоценных металлов, взорвав окно здания. В результате нападения пострадали пять сотрудников лаборатории. Преступники унесли несколько сумок с добычей и скрылись на автомобиле с проблесковым маячком, но вскоре полиция задержала их, вернув все похищенное.
Как писала газета ВЗГЛЯД, через несколько часов после кражи драгоценностей из Лувра в музее «Дом просвещения Дени Дидро» в Лангре пропала коллекция золотых и серебряных монет XVIII–XIX веков.
Кроме того во Франции в Национальном музее естественной истории в Париже гражданку Китая задержали по обвинению в похищении шести золотых слитков на сумму 600 тыс. евро.
Во Франции наблюдается резкий рост числа ограблений музеев и церквей, причем преступники часто похищают драгоценности из золота и украшения, сообщила разведслужба уголовного розыска французской полиции.