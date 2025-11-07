Американцы годами были уверены, что паритет по количеству ракет и зарядов – это и есть паритет по военной мощи. Внезапно оказалось, что это не так, и одна новейшая русская ракета может стоить намного больше, чем сотня, тысяча обычных.2 комментария
Прокуратура утвердила обвинение блогерам Чекалиным
Обвинительное заключение по делу блогера Валерии Чекалиной (Лерчек) и Артема Чекалина, а также Романа Вишняка утверждено прокуратурой столицы, материалы направят в суд для рассмотрения по существу.
Обвинительное заключение по делу в отношении Валерии и Артема Чекалиных утверждено, также утверждено обвинительное заключение по делу в отношении Вишняка, заключившего досудебное соглашение о сотрудничестве, указали в ведомстве, передает ТАСС.
Все материалы уголовных дел будут направлены для рассмотрения по существу в суд, где и примут окончательное решение по вопросу ответственности обвиняемых.
Ранее сообщалось, что общая сумма налоговой задолженности Чекалиной выросла почти в шесть раз за две недели, по этой причине ее счета заблокировали в нескольких банках.
До этого обвиняемый Роман Вишняк заключил досудебное соглашение по делу о незаконном выводе более 251 млн рублей блогером Валерией Чекалиной и Артемом Чекалиным.
Сама Валерия Чекалина отказалась признать вину в деле о выводе 251 млн рублей из России.