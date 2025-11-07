Прокуратура утвердила обвинение блогерам Чекалиным

Tекст: Алексей Дегтярев

Обвинительное заключение по делу в отношении Валерии и Артема Чекалиных утверждено, также утверждено обвинительное заключение по делу в отношении Вишняка, заключившего досудебное соглашение о сотрудничестве, указали в ведомстве, передает ТАСС.

Все материалы уголовных дел будут направлены для рассмотрения по существу в суд, где и примут окончательное решение по вопросу ответственности обвиняемых.

Ранее сообщалось, что общая сумма налоговой задолженности Чекалиной выросла почти в шесть раз за две недели, по этой причине ее счета заблокировали в нескольких банках.

До этого обвиняемый Роман Вишняк заключил досудебное соглашение по делу о незаконном выводе более 251 млн рублей блогером Валерией Чекалиной и Артемом Чекалиным.

Сама Валерия Чекалина отказалась признать вину в деле о выводе 251 млн рублей из России.