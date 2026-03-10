  • Новость часаНа поразившей школу в Иране ракеты обнаружена американская маркировка
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Война с Ираном ставит целые страны на грань выживания
    Путин назвал условия энергетического сотрудничества с Европой
    Сийярто рассказал о панике на Украине из-за конфискованных миллионов
    Певцов назвал варварством иностранные псевдонимы артистов в России
    Путин сообщил Трампу об успехах российских войск в зоне СВО
    Трамп назвал войну с Ираном «практически завершенной»
    Иран выдвинул условие доступа в Ормузский пролив
    США сняли нефтяные санкции с некоторых стран
    Мировые цены на нефть снизились
    Мнения
    Сергей Худиев Сергей Худиев Все религии учат одному и тому же?

    Пожарная команда, в которую входят православный, мусульманин, иудей, баптист и атеист, может прекрасно справляться со своими обязанностями, а все ее члены – быть замечательными специалистами. Чтобы вместе тушить пожар, не обязательно вместе молиться.

    0 комментариев
    Борис Акимов Борис Акимов Великий пост и квантовая реальность

    Что такое личная великопостная аскеза в нашу эпоху и как ее можно превратить в увлекательный челлендж, улучшающий нашу общую жизнь? Как ни странно, на этот непростой вопрос помогает ответить физика.

    10 комментариев
    Юрий Мавашев Юрий Мавашев Турция пытается стать центром Евразии

    Началась активная фаза борьбы за то, кто и на каких условиях свяжет Европу и Азию. Преуспеть в ней могут решительные, энергетически богатые или обладающие солидным транзитным потенциалом игроки.

    5 комментариев
    10 марта 2026, 09:31 • Новости дня

    Unherd: Нападение на Иран резко повысило спрос на нефть России

    Tекст: Ольга Иванова

    После атаки США и Израиля на Иран Россия вновь наращивает поставки нефти, предлагая сырье теперь уже с наценкой, пишет британский портал Unherd.

    Операция Соединённых Штатов и Израиля в Иране значительно изменила расстановку сил на мировом нефтяном рынке, передает РИА «Новости» со ссылкой на публикацию британского портала Unherd.

    В материале отмечается, что высокие цены на нефть вынудили США отменить нефтяные санкции в отношении России, что позволило Москве вернуть позиции одного из ключевых игроков в мировой торговле энергоресурсами.

    Издание подчеркивает, что президент России Владимир Путин возобновил поставки нефти в Индию, причем теперь сырье продается не со скидкой, а с надбавкой. В материале приводится прямая речь: «Русские снова в деле». По мнению автора, российская нефть сейчас стала самой востребованной на фоне возникшего дефицита из-за событий на Ближнем Востоке.

    Также в публикации говорится, что урегулирование конфликта на Украине теперь может пойти по новым сценариям, учитывая усиление позиций России и изменение в поставках энергоресурсов. Автор задается вопросом: «Разве Россия не должна была обанкротиться?» При этом он указывает на быстрое ухудшение ситуации на Западе, включая кризис в логистических цепочках и трудности с военными закупками.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, администрация президента США рассматривает возможность ослабления нефтяных санкций против России. Мировые цены на нефть снизились примерно на 4,5% на фоне обсуждений роста поставок и геополитических событий.

    9 марта 2026, 17:49 • Новости дня
    Британия поменяла планы по поводу использования своего авианосца на Ближнем Востоке
    Британия поменяла планы по поводу использования своего авианосца на Ближнем Востоке
    @ RODRIGO MARIN/EPA/ТАСС

    Tекст: Ольга Иванова

    Британский авианосец Prince of Wales не примет участие в операциях на Ближнем Востоке и будет задействован в миссиях НАТО на Крайнем Севере, сообщил журналист газеты Times Стивен Суинфорд со ссылкой на источники.

    Британский авианосец HMS Prince of Wales не будет направлен на Ближний Восток, несмотря на обострение ситуации вокруг Ирана, передает РИА «Новости» со ссылкой на публикацию в газете Times. Журналист Times Стивен Суинфорд сообщил: «HMS Prince of Wales не будет направлен на Ближний Восток… По данным источников, корабль не будет переброшен для усиления военного присутствия Великобритании в регионе».

    По информации источников издания, вместо этого авианосец продолжит выполнение задач в рамках НАТО. В частности, речь идет о миссиях на Крайнем Севере, где Британия принимает активное участие в операциях альянса.

    Как ранее сообщалось, президент США Дональд Трамп заявил, что авианосцы Британии, которые страна собиралась отправить на Ближний Восток, по его мнению, больше не требуются, передает ТАСС. По словам президента, Вашингтон не нуждается в союзниках, которые присоединяются к военным действиям уже после того, как США одержали победу.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Британия перевела авианосец HMS Prince of Wales на повышенную боевую готовность из-за обострения ситуации на Ближнем Востоке.

    До этого власти королевства планировали перебросить авианосную группу во главе с кораблем HMS Prince of Wales в Северную Атлантику. СМИ указывали на неспособность Британии самостоятельно развернуть этот авианосец из-за нехватки кораблей сопровождения.


    Комментарии (15)
    9 марта 2026, 19:01 • Новости дня
    Рубио озвучил цели операции против Ирана
    Рубио озвучил цели операции против Ирана
    @ Andrew Thomas/CNP/Global Look Press

    Tекст: Ольга Иванова

    Американский госсекретарь Марко Рубио объявил, что ключевая цель миссии США – полное уничтожение иранских ракет и их инфраструктуры.

    Целью миссии Соединённых Штатов в Иране является уничтожение способности Тегерана запускать ракеты, передает «Известия». Об этом 9 марта заявил американский госсекретарь Марко Рубио во время церемонии поднятия флага в честь Дня освобождения заложников и незаконно задержанных в США.

    «Задача – уничтожить способность этого режима запускать ракеты: уничтожить сами ракеты и их пусковые установки, разрушить заводы, где эти ракеты производятся, и уничтожить их военно-морские силы», – заявил Рубио. Он подчеркнул, что операция проводится с «подавляющей силой и высокой точностью».

    Рубио также назвал иранское правительство террористическим режимом и напомнил, что 27 февраля Иран стал первой страной, которую США официально определили как «государство – спонсор неправомерных задержаний». По его словам, Тегеран использует захват американцев как инструмент давления, и этот цикл должен быть прекращен, поскольку американцев рассматривают как товар для обмена или дальнейшего использования.

    Отметим, что в новых заявлениях Рубио не были озвучены прежние цели Вашингтона по лишению Ирана возможности создать ядерное оружие.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Дональд Трамп намерен продолжать военную операцию в Иране до достижения ряда целей. Трамп делает упор на уничтожение ракетных сил и военно-морских сил Ирана.

    Глава Пентагона Пит Хегсет заявил о готовности США идти настолько далеко, насколько этого потребуют интересы США.

    Комментарии (16)
    8 марта 2026, 12:56 • Видео
    Война с Ираном – это надолго

    Идет к тому, что нападение США и Израиля на Иран затянется на месяцы. В Вашингтоне такого не ожидали, но теперь готовятся к длительному противостоянию, поскольку не могут уйти ни с чем.

    Комментарии (0)
    10 марта 2026, 02:04 • Новости дня
    Иран выдвинул условие доступа в Ормузский пролив
    Иран выдвинул условие доступа в Ормузский пролив
    @ Iranian Army Office/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Катерина Туманова

    Иранский Корпус стражей исламской революции (КСИР) заявил о готовности предоставить странам право прохода через Ормузский пролив в обмен на высылку американских и израильских послов.

    «Любая арабская или европейская страна, которая вышлет израильских и американских послов со своей территории, с завтрашнего дня получит полную свободу и право проходить через Ормузский пролив», – приводит РИА «Новости» заявление пресс-службы КСИР со ссылкой на иранскую гостелерадиокомпанию.

    Такая мера, по мнению КСИР, должна усилить давление на США и Израиль в регионе.

    Пролив считается стратегически важным для мировой торговли нефтью, через него проходит значительная часть мировых поставок сырья. Официальные лица Ирана ранее неоднократно заявляли о возможности введения ограничений на проход для иностранных судов в ответ на действия западных государств.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, блокада Ормузского пролива, по мнению экспертов, может вынудить США и Израиль капитулировать. Президент России Владимир Путин сообщил о риске полной остановки добычи нефти, поставляемой через Ормузский пролив в ближайший месяц.

    Комментарии (6)
    9 марта 2026, 19:25 • Новости дня
    Путин предупредил о новой ценовой реальности на рынке нефти и газа
    Путин предупредил о новой ценовой реальности на рынке нефти и газа
    @ Гавриил Григоров/ТАСС

    Tекст: Ольга Иванова

    Президент России Владимир Путин отметил, что на фоне дестабилизации ситуации на Ближнем Востоке мировые цены на нефть за неделю выросли на 30%, а изменение баланса спроса и предложения углеводородов приведёт к новой устойчивой ценовой реальности.

    В условиях конфликта на Ближнем Востоке наблюдаются проблемы на маршрутах транспортировки углеводородов. В этой связи глобальная логистика топливно-энергетического комплекса будет меняться в пользу более выгодных и перспективных рынков, заявил Владимир Путин на совещании по ситуации на мировом рынке нефти и газа.

    «При этом нужно понимать, что нынешние высокие цены на сырьевые товары носят, безусловно, временный характер. Мы с вами это понимаем, это очевидная вещь, мы должны из этого исходить, поэтому я и попросил вас собраться и посоветоваться с вами о том, как мы должны координировать наши усилия в ближайшее время», – обратился президент к участникам совещания.

    Путин подчеркнул, что изменение баланса спроса и предложения углеводородов неизбежно приведёт к «новой устойчивой ценовой реальности». «Российским энергетическим компаниям важно использовать текущий момент, в том числе для того, чтобы дополнительную экспортную выручку направить на снижение своей долговой нагрузки, задолженности перед отечественными банками», – сказал глава государства.

    Путин отметил, что на мировых рынках нефти цены растут. Только за последнюю неделю они выросли более чем на 30%, а утром 9 марта баррель превышал 119 долларов, позже опускаясь до 106-107 долларов, однако общий тренд сохраняется на повышение. Аналогичная ситуация наблюдается и на глобальном газовом рынке. Поставки СПГ с Ближнего Востока упали, что вылилось в рост цен на газ.

    Президент заверил, что Россия продолжит экспорт нефти и газа в те страны, которые считаются надежными контрагентами. «Имею в виду не только наших партнёров в Азиатско-Тихоокеанском регионе, но и в государствах в Восточной Европе, таких как Словакия и Венгрия. <...> Мы увеличиваем поставки нашим надёжным партнёрам, причём сразу в нескольких регионах мира», – уточнил Путин.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Путин провел совещание в Кремле, посвященное ситуации на мировых рынках нефти и газа.

    Комментарии (6)
    9 марта 2026, 16:59 • Новости дня
    Иран нанес удары по базам США и Израиля на Ближнем Востоке
    Иран нанес удары по базам США и Израиля на Ближнем Востоке
    @ Mamoun Wazwaz/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Ольга Иванова

    В ответ на недавние атаки Иран осуществил ракетные удары по военным объектам США и Израиля, применив ракеты «Гадр», «Хорремшахр» и «Хейбар-Шекан».

    Иран нанес ракетные удары по пяти «стратегическим» базам США на Ближнем Востоке, а также по базам Израиля в районах Тель-Авива и Хайфы, передает РИА «Новости» со ссылкой на заявление Корпуса стражей исламской революции (КСИР). В сообщении отмечается, что удары были нанесены с использованием ракет «Гадр», «Хорремшахр» и «Хейбар-Шекан». Особое внимание было уделено району 5-го флота ВМС США.

    Представители КСИР подчеркнули, что удары были мощными и целенаправленными, и подтвердили поражение военных объектов США и Израиля. В заявлении КСИР говорится: «Герои воздушно-космических сил КСИР, запустив ракеты »Гадр«, »Хорремшахр« и »Хейбар-Шекан«, нанесли мощные удары по пяти стратегическим базам США в регионе, в особенности по району 5-го флота ВМС США, а также по военным базам сионистского режима в районе Тель-Авива и Хайфы».

    Ранее сообщалось, что израильские военные приступили к выполнению ограниченной целенаправленной наземной операции против «Хезболлы» в Ливане.

    Накануне Израиль нанес авиаудар по югу Ливана, погибли мирные жители. До этого израильская авиация била по южным районам страны и пригородам Бейрута.


    Комментарии (4)
    10 марта 2026, 00:25 • Новости дня
    Трамп назвал войну с Ираном «практически завершенной»

    Tекст: Катерина Туманова

    Американский президент Дональд Трамп в телефонном интервью CBS News в понедельник заявил, что война США с Ираном «практически завершена», отметив, что мысли об этом пока только «в его голове и ни чьей больше».

    «Я думаю, что война практически завершена. [У Ирана] нет флота, нет связи, у них нет военно-воздушных сил. Их ракеты разлетелись на куски. Их беспилотники уничтожаются повсюду, включая производство беспилотников»», – сказал президент США CBS News из своего гольф-клуба во Флориде.

    Американские военные заявили, что за первую неделю операции они нанесли удары по более чем 3 тыс. иранских целей.

    «Если вы посмотрите, у них ничего не осталось. В военном смысле ничего не осталось», – сказал Трамп.

    Он также отметил, что США «могли бы многое сделать» с Ормузским проливом, и пригрозил Ирану, если тот будет препятствовать движению танкеров. «Они уже использовали все имеющиеся средства, и им лучше не пытаться хитрить, иначе это будет конец этой страны. <...> Если они сделают что-нибудь плохое, это будет конец Ирана, и вы больше никогда не услышите это название», – сказал Трамп.

    По словам главы Белого дома, пролив сейчас открыт, и суда заходят в него, но пока он все еще «думает о том, чтобы захватить его».

    «Мы значительно опережаем график. <...> Война практически завершена», сказал в понедельник Трамп, а Министерство обороны опубликовало в соцсети X сообщение: «Мы только начали сражаться» и «никакой пощады».

    На вопрос о том, считает ли Трамп, что война может скоро закончиться, президент ответил: «Завершение войны – это только в моих мыслях, ни в чьих других».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Ранее Трамп обнародовал возможный график войны с Ираном, предположив, что боевые действия могут продолжаться в течение четырех недель или закончиться раньше. Politico выяснила, что Пентагон планирует вести войну с Ираном до сентября. В США создали петицию с требованием призвать сына Трампа на войну с Ираном.


    Комментарии (20)
    9 марта 2026, 16:33 • Новости дня
    Левая партия призвала провести референдум о выходе Испании из НАТО
    Левая партия призвала провести референдум о выходе Испании из НАТО
    @ Zuma/ТАСС

    Tекст: Ольга Иванова

    Испанская левая партия предложила вынести вопрос о дальнейшем пребывании страны в НАТО на всенародное голосование, акцентируя внимание на эскалации международных конфликтов.

    Испанская партия Podemos призвала провести референдум о выходе Испании из НАТО, передает РИА «Новости». Представитель партии Пабло Фернандес заявил на пресс-конференции: «В Podemos мы продолжаем требовать от правительства Испании закрытия американских военных баз на территории нашей страны, выхода из НАТО или, по крайней мере, проведения референдума о выходе из альянса, чтобы испанские граждане могли сами принять решение».

    Партия считает, что вопрос членства в военном блоке должен решаться всенародно, особенно на фоне роста международной напряженности. По мнению Фернандеса, Испания должна строго придерживаться антивоенной политики и не ограничиваться только заявлениями.

    Кроме того, Фернандес негативно высказался о действиях США и Израиля на Ближнем Востоке, отметив, что они представляют угрозу мировой безопасности. Он также обвинил испанские правые партии в поддержке политики Вашингтона и Тель-Авива.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, премьер-министр Испании Педро Санчес отказался поддержать военные действия США и Израиля против Ирана.

    Власти Испании решили поддержать американские войска после жесткого предупреждения о возможном разрыве экономических связей между странами.

    Министр иностранных дел Испании Хосе Мануэль Альбарес объяснил позицию страны по конфликту на Ближнем Востоке и на фоне угроз со стороны США разорвать торговые отношения.

    Комментарии (0)
    9 марта 2026, 18:23 • Новости дня
    Россотрудничество назвало удар Израиля по Русскому дому агрессией
    Россотрудничество назвало удар Израиля по Русскому дому агрессией
    @ vk.com/rsgovru

    Tекст: Ольга Иванова

    В результате удара Израиля по Русскому дому в ливанской Набатии здание было разрушено, несмотря на отсутствие в нем военной деятельности, говорится в заявлении Россотрудничества.

    Израиль нанес авиаудар по Русскому дому в ливанском городе Набатия, передает РИА «Новости». В заявлении Россотрудничества подчеркивается, что это было «ничем не спровоцированная агрессия», поскольку в Доме русской культуры не отмечалась никакая военная деятельность. «Удар был ничем не спровоцирован. Расцениваем его разрушение как ничем не спровоцированную агрессию», – говорится в документе.

    Россотрудничество уточнило, что их официальное представительство находится в Бейруте и продолжает работу с учетом текущей ситуации. Ведомство реализует гуманитарные проекты, направленные на помощь пострадавшим.

    В частности, ведется поддержка переселенных лиц: организованы гуманитарные акции и сборы помощи. Сейчас свыше 800 тыс. человек перебрались с юга Ливана в северные районы, где школы, стадионы и муниципальные центры переоборудованы в пункты временного размещения, отмечают в Россотрудничестве.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, здание Русского дома культуры в городе Набатия на юге Ливана было уничтожено в результате авиаударов израильских ВВС.

    Комментарии (9)
    9 марта 2026, 15:48 • Новости дня
    Турция призвала Иран избежать эскалации после перехвата ракеты

    Tекст: Ольга Иванова

    После ликвидации ракеты в небе Турции власти страны потребовали от Ирана не допускать дальнейшего роста напряженности в регионе.

    Турция призвала Иран избегать дальнейшей эскалации напряженности после того, как баллистическая ракета, выпущенная с территории Ирана, была успешно перехвачена над городом Газиантеп, сообщает РИА «Новости». О происшествии официально сообщил глава управления по коммуникациям администрации президента Турции Бурханеттин Дуран.

    Дуран отметил, что ракету удалось своевременно уничтожить силами воздушной и ракетной обороны НАТО в районе Шахинбей. В результате инцидента никто не погиб и не был ранен, подчеркнули турецкие власти.

    По словам представителя администрации, все профильные ведомства, включая министерство национальной обороны Турции, действуют в полной координации. Он заверил, что уровень защиты воздушного пространства и безопасности границ Турции остается максимально высоким.

    Дуран заявил: «Крайне важно, чтобы напряженность в регионе не усиливалась и конфликты не распространялись на более обширную территорию. Мы еще раз решительно призываем все стороны, прежде всего Иран, воздерживаться от действий, которые ставят под угрозу региональную безопасность и могут подвергнуть опасности гражданское население».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Минобороны Турции заявило, что средства противовоздушной обороны НАТО перехватили объект, который вошел в турецкое воздушное пространство. Обломки объекта упали на пустырь и не причинили вреда людям.

    Комментарии (0)
    9 марта 2026, 18:26 • Новости дня
    КСИР Ирана подтвердил новую волну ударов по Израилю

    Tекст: Ольга Иванова

    Корпус стражей исламской революции нанес удары по целям в северной и центральной части Израиля с применением ракет.

    Корпус стражей исламской революции подтвердил новую волну ударов по целям в Израиле, сообщает РИА «Новости». В официальном заявлении КСИР говорится: «Была проведена 32-я волна операции «Правдивое обещание – 4» против целей на севере и в центральной части оккупированных территорий (так в Иране называют Израиль – ред.) с использованием разрушительных ракет «Гадр» и «Хорремшахр».

    Операция прошла под кодовым названием «Слушаю и повинуюсь, Хаменеи», что, по информации иранских СМИ, связано с избранием 9 марта Моджтабы Хаменеи новым верховным лидером Ирана. КСИР не уточнил, какие именно объекты были поражены, однако подчеркнул, что удары направлены против военных целей на территории Израиля.

    Это уже 32-я волна подобной операции, которую Иран проводит в рамках своей ответной стратегии на развитие ситуации на Ближнем Востоке. Ранее КСИР неоднократно заявлял о готовности продолжать удары, если поступят соответствующие распоряжения руководства страны.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в центральной части Израиля объявили воздушную тревогу из-за запуска ракет с территории Ирана. Корпус стражей исламской революции (КСИР) подтвердил проведение 30-й волны ударов по объектам США и Израиля.

    Ранее сообщалось, что в ответ на недавние атаки Иран осуществил ракетные удары по военным объектам США и Израиля, применив ракеты «Гадр», «Хорремшахр» и «Хейбар-Шекан».

    Комментарии (2)
    10 марта 2026, 03:12 • Новости дня
    Трамп снял нефтяные санкции с некоторых стран
    Трамп снял нефтяные санкции с некоторых стран
    @ Samuel Corum/POOL/EPA/TASS

    Tекст: Катерина Туманова

    Американский лидер Дональд Трамп объявил об отмене санкций против нефтяного сектора некоторых стран, не вдаваясь в подробности, но уточнив, что после этой отмены, возможно, США не станут восстанавливать рестрикции.

    В Белом доме опасаются, что резкий рост цен на нефть после более чем недели ударов США и Израиля по Ирану нанесет ущерб американскому бизнесу и потребителям в преддверии промежуточных выборов в ноябре, передает Reuters.

    Источники агентства сообщали, что Трамп рассматривает возможность ослабления нефтяных санкций в отношении России и высвобождения экстренных запасов сырой нефти в рамках пакета мер, направленных на сдерживание резкого роста мировых цен на нефть на фоне конфликта с Ираном.

    В понедельник в штате Флорида американский президент заявил журналистам, что его администрация снимает санкции с некоторых стран в рамках усилий по стабилизации нефтяного рынка.

    «У нас действуют санкции против некоторых стран. Мы собираемся снять эти санкции до тех пор, пока ситуация в проливе не стабилизируется», – сказал он.

    Мировые цены на нефть в понедельник превышали 119 долларов за баррель впервые с июня 2022 года, но позже скорректировались. К 14:41 мск майские фьючерсы на нефть Brent поднимались на 12,64%, до 104,41 доллара за баррель.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, WSJ узнала об опасениях в ЕС вынужденно изменить отношение к России из-за нефти. Президент России Владимир Путин назвал ключевое отличие российских поставщиков углеводородов и предупредил о новой ценовой реальности на рынке нефти и газа.

    Комментарии (0)
    9 марта 2026, 21:47 • Новости дня
    КСИР отказался запускать ракеты с боевой частью менее тонны

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Иран больше не будет запускать ракеты с боевой частью менее тонны, заявил командующий воздушно-космическими силами Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Маджид Мусави.

    Иран больше не будет запускать ракеты с боевой частью менее тонны, передает РИА «Новости» со ссылкой на заявление командующего воздушно-космическими силами КСИР Маджида Мусави. По его словам, «ракеты с боевой частью менее одной тонны больше запускать не будут». Генерал добавил, что теперь продолжительность ракетных залпов и их мощность увеличатся, а масштабы атак станут еще шире.

    Ранее, 28 февраля, США и Израиль начали наносить удары по различным объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану. Сообщается о разрушениях и жертвах среди мирного населения. В ответ Иран начал атаковать израильские территории и военные объекты США на Ближнем Востоке.

    Вашингтон и Тель-Авив объяснили свои действия необходимостью превентивного удара, утверждая, что от Тегерана исходила угроза из-за его ядерной программы. Теперь власти этих стран уже открыто говорят о своей заинтересованности в смене власти в Иране.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ВВС Ирана нанесли удары по базам США в Персидском заливе и Ираке. Иранский дрон-камикадзе ударил по американской базе в Эрбиле. Иран нанес ракетный удар по базе ВМС США в Бахрейне.

    Комментарии (8)
    10 марта 2026, 08:08 • Новости дня
    Мировые цены на нефть снизились на 4,5%

    Мировые цены на нефть снизились на 4,5% на фоне возможного роста поставок

    Мировые цены на нефть снизились на 4,5%
    @ Егор Алеев/ТАСС

    Tекст: Мария Иванова

    Мировые цены на нефть снизились примерно на 4,5% во вторник: рынки оценивают возможность роста поставок сырья на фоне ряда геополитических факторов.

    Цена майских фьючерсов на марку Brent по состоянию на 7.59 снижалась на 4,54% относительно закрытия – до 94,47 доллара за баррель, а апрельский фьючерс на нефть марки WTI – на 4,69%, до 90,33 доллара за баррель, передает РИА «Новости».

    Эксперты оценивают геополитические новости. Накануне президент США заявил CBS News, что война против Ирана почти завершена, добавив, что США якобы на несколько недель опережают график операций против исламской республики.

    Эти заявления прозвучали на фоне резкого скачка котировок: в понедельник цена Brent и WTI впервые с июня 2022 года превысила 119 долларов за баррель, показав рост на 29-31%. К вечеру динамика замедлилась до 7%, тем не менее котировки удержались выше отметки в 100 долларов, что в 1,5 раза превышает уровни конца февраля.

    Напомним также, что министр финансов США Скотт Бессент в прошлую пятницу сообщил о предоставлении Индии временного разрешения на покупку нефти из России. «Обсуждения ослабления санкций против российской нефти, комментарии, намекающие на возможность деэскалации конфликта США с Ираном, и возможность использования странами G7 стратегических нефтяных запасов дают один и тот же посыл – нефть продолжит поступать на рынок», – цитирует Reuters старшего рыночного аналитика Phillip Nova Приянку Сачдеву.

    Комментарии (2)
    9 марта 2026, 16:42 • Новости дня
    MWM: Европа начала готовиться принять поток раненых из Ирана

    MWM: Европа готовилась принять поток раненых из Ирана

    Tекст: Ольга Иванова

    В крупнейшем американском госпитале в Европе экстренно усиливают готовность из-за большого числа раненых, поступающих после конфликта на Ближнем Востоке, пишет Military Watch Magazine.

    Региональный медицинский центр Ландштуля, крупнейший американский госпиталь в Европе, готовится к приему большого числа раненых из-за обострения конфликта в Иране, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на публикацию Military Watch Magazine. По данным издания, медцентр экстренно обратился с просьбой о сдаче крови, что указывает на масштабность подготовки к возможной чрезвычайной ситуации.

    В публикации отмечается, что в госпитале уже приостановили работу родильного отделения, чтобы сосредоточиться на оказании помощи раненым, поступающим с Ближнего Востока. Призывы о сдаче крови и изменения в работе центра стали прямой реакцией на события, разворачивающиеся вокруг конфликта с Ираном.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Центральное командование ВС США сообщило о гибели седьмого американского военного, участвовавшего в иранской кампании. Ранения он получил во время первых атак на Иран.

    Власти Ирана сообщили о гибели более 100 моряков в результате потопления фрегата IRIS Dena у берегов Шри-Ланки после удара американской подводной лодки. Глава Белого дома решил лично встретить тела погибших в Иране американских военных. Полицейский из Нью-Йорка скончался во время военной операции против Ирана.

    Комментарии (3)
    10 марта 2026, 04:40 • Новости дня
    Композитор Зацепин в день столетия раскрыл секрет долголетия
    Композитор Зацепин в день столетия раскрыл секрет долголетия
    @ Roman Naumov/URA.RU/Global Look Press

    Tекст: Катерина Туманова

    Композитор Александр Зацепин в день столетия рассказал, как важна активность для сохранения молодости, подчеркнув роль утренней зарядки и работы.

    Композитор Александр Зацепин 10 марта отмечает столетний юбилей. В день праздника он рассказал, что для сохранения молодости необходимо всегда чем-то заниматься, передает РИА «Новости».

    «Чтобы сохранить молодость, надо обязательно чем-нибудь заниматься – надо делать по утрам зарядку и работать, чтобы мозги шевелились в нужную сторону», – сказал он.

    Композитор признался, что никогда не мечтал дожить до ста лет, а столь почтенный возраст считает стечением обстоятельств или судьбой.

    «Мне самому не верится», – заметил юбиляр.

    Александр Зацепин родился 10 марта 1926 года в Новосибирске, окончил Алма-Атинскую консерваторию по классу композиции у Евгения Брусиловского в 1965 году. За творческую жизнь создал более 300 произведений, его музыка звучит более чем в 100 фильмах, многие из которых стали классикой отечественного кино.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Японии назвали главную угрозу здоровому долголетию. Кандидат медицинских наук Михаил Болков назвал образ жизни главным фактором долголетия. В Минздраве подсчитали количество россиян старше 100 лет.

    Комментарии (2)
    Главное
    Путин предупредил о новой ценовой реальности на рынке нефти и газа
    В зоне СВО развернули российскую спутниковую связь
    Трамп допустил «недружественное поглощение» Кубы
    WSJ: Советники призывали Трампа завершить войну с Ираном
    Стало известно об обиде Стармера на Трампа
    Южная Корея указала на возможность США забрать системы ПРО против воли Сеула
    Композитор Зацепин в день столетия раскрыл секрет долголетия

    Война с Ираном ставит целые страны на грань выживания

    Через несколько дней после начала агрессии США и Израиля после Ирана мир начинает сталкиваться с глобальным энергетическим кризисом. Похоже, мы стоим на пороге глобальной перестройки всего мирового рынка углеводородов. Как именно она будет выглядеть – и какова в такой ситуации роль и России, и потребителей нашей нефти? Подробности

    Перейти в раздел

    Рейтинг недружественных правительств. Агрессия идет с севера

    Газета ВЗГЛЯД выпустила «Рейтинг недружественных правительств» за февраль 2026 года. Литва впервые возглавила топ-10 лидеров антироссийской политики, в то же время Британия и Германия сдали позиции. О чем говорят эти изменения и как они влияют на баланс сил в Европе? Подробности

    Перейти в раздел

    Украина попыталась превратить Средиземное море в Ормузский пролив

    В Средиземном море с побережья Ливии совершена атака безэкипажным катером на российский газовоз «Арктик Метагаз». Несмотря на анонимность нападения, эксперты называют его организаторов – по их мнению, это дело рук Киева и его британских кураторов. Какие цели преследовал противник и чем обернется очередной акт украинского энергетического терроризма с учетом ситуации в Персидском заливе? Подробности

    Перейти в раздел

    Новый аятолла Ирана сразу разозлил Израиль и США

    Тегеран нанес «щелчок по носу» американцам и израильтянам – именно так, по словам экспертов, стоит воспринимать избрание новым верховным лидером Ирана сына убитого рахбара Хаменеи. Почему же был выбран именно он – и что будут делать в ответ Израиль и США? Подробности

    Перейти в раздел

    В теракте против ДПС проявилось коварство Киева

    В ночь на 24 февраля, в четвертую годовщину начала спецоперации, на площади Савеловского вокзала прогремел взрыв: неизвестный устроил самоподрыв возле машины ДПС. В результате погиб один из полицейских, а также сам злоумышленник. Это уже второй за последние несколько месяцев случай подрыва полицейского патруля в Москве. Кто стоит за этими преступлениями? Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Война с Ираном – это надолго

      Идет к тому, что нападение США и Израиля на Иран затянется на месяцы. В Вашингтоне такого не ожидали, но теперь готовятся к длительному противостоянию, поскольку не могут уйти ни с чем.

    • Чем Россия помогает Ирану по версии ЦРУ

      «Россия передает Ирану данные для наведения ударов по американским силам на Ближнем Востоке. Об этом сообщили три чиновника, знакомые с разведданными. Это первый признак того, что еще один крупный противник США участвует в войне», – заявляет издание The Washington Post, которое считают «сливным бачком» ЦРУ. Как это понимать?

    • Зеленский угрожает армией премьеру Венгрии

      Владимир Зеленский пообещал, что сообщит ВСУ телефонный номер премьера Венгрии Виктора Орбана. «Пусть они ему позвонят и будут общаться с ним на своем языке», – предложил он. В ответ Орбан заявил, что шантаж Зеленскому не поможет, а вот Венгрия «добьется своего силой».

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

    Перейти в раздел

    • Что подарить на 8 Марта 2026, если не успели купить заранее: идеи подарков жене, маме и начальнице

      Ежегодно 8 марта отмечается Международный женский день – один из самых трепетных весенних праздников, когда каждая женщина ждет внимания, заботы и маленького чуда. Но даже в сам праздник для многих остается актуальным извечный вопрос: что подарить, чтобы действительно порадовать, а не пополнить коллекцию «пылесборников» на антресолях? Чтобы подарок вызвал искреннюю улыбку и запомнился надолго, важно учитывать характер, возраст и увлечения женщины. Публикуем гид по подаркам для жены, мамы и начальницы – от универсальных решений до оригинальных идей 2026 года.

    • Открытки с 8 Марта 2026: красивые картинки, советские открытки СССР, шаблоны и идеи своими руками

      Ежегодно 8 марта отмечается Международный женский день – праздник, когда особенно важно сказать теплые слова близким женщинам. Красивая открытка может передать внимание и заботу, которые иногда трудно выразить словами. Газета ВЗГЛЯД подготовила для читателей подборку открыток к 8 Марта: их можно бесплатно скачать и отправить маме, бабушке, жене, коллеге или подруге. В коллекции – ностальгические ретро-открытки СССР и современные картинки с весенними цветами.

    • Проволочник на участке: как избавиться от вредителя в 2026 году – народные средства, ловушки и сидераты

      Проволочник – один из самых опасных вредителей картофеля и корнеплодов. Его личинки живут в почве до пяти лет и незаметно портят клубни, прогрызая в них узкие ходы. Часто огородники обнаруживают проблему только во время уборки урожая. Разбираемся, как понять, что на участке появился проволочник, и какие народные средства, ловушки и сидераты действительно помогают сократить его численность в 2026 году.&#8195;

    Перейти в раздел

    • Зеленский блокирует поставки российской нефти в Венгрию

      Вот уже несколько недель на Украине остается перекрытым нефтепровод «Дружба», доставляющий топливо из России в Венгрию. Конфликт Будапешта и Киева принял масштаб общеевропейского, и Зеленский угрожает блокировать нефтепровод до тех пор, пока не получил разрешение Венгрии на выделение европейского кредита киевскому режиму.

    • Израиль атакует Иран под опекой США

      Израиль активно уничтожает цели на территории Ирана, от политических лидеров и крупнейших военачальников до военных объектов. Однако все это было бы невозможно без политической, разведывательной, военной и экономической помощи Соединенных Штатов.

    • Атомную бомбу Зеленскому готов подарить Запад

      Великобритания и Франция намерены снабдить Украину комплектующими и технологиями для самостоятельного изготовления ядерного оружия, сообщает российская Служба внешней разведки (СВР). Так Запад рассчитывает добиться перелома в боевых действиях в пользу Украины. Главная цель таких поставок – создать видимость того, что Украина смогла сделать бомбу самостоятельно.

    Перейти в раздел

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Инфографика
  • Справки
  • Карикатуры
  • Спецпроекты
    •
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации