МВД Италии из-за диверсий усилило патрулирование на железных дорогах
МВД Италии усилило защиту железнодорожной сети страны после серии диверсий, затронувших преимущественно удалённые участки, сообщает газета Repubblica.
МВД Италии усилило безопасность на железнодорожной сети страны после серии диверсий, предположительно организованных анархистскими группами, передает РИА «Новости». Для борьбы с угрозой департамент общественной безопасности разработал специальный план, включающий расширенное патрулирование технических узлов и участков путей, особенно тех, которые не охвачены системой видеонаблюдения.
В статье отмечается, что главная сложность – огромная протяженность железных дорог, составляющая 16 тыс. км, и невозможность обеспечить их полноценный контроль. «Это поистине титаническая задача, учитывая практически полную невозможность обеспечения эффективного наблюдения на 16 тысячах километров итальянских железнодорожных путей», – говорится в публикации.
По информации издания, диверсии происходят, как правило, в сельской местности, вдали от станций и стратегических объектов, которые находятся под круглосуточным контролем правоохранителей. Злоумышленники вскрывают люки кабельных каналов, повреждают кабели и используют воспламеняющиеся жидкости, что позволяет предположить существование единой структуры, стоящей за всеми атаками.
Расследованием случаев занимаются антитеррористические подразделения, которые усилили мониторинг интернет-платформ, часто используемых анархистами для координации. Следователи анализируют пять инцидентов, произошедших за последние две недели, и ищут между ними возможные связи.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в районе Болоньи произошли серьезные перебои в железнодорожном сообщении из-за диверсионных актов.
Итальянские правоохранители проводят расследование по делу о терроризме. Следователи связывают эти инциденты с диверсионными действиями против Олимпиады.