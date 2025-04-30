В России представили автономные комплексы для борьбы с дронами

Tекст: Алексей Дегтярев

Это автоматизированные системы опознавания, наведения и управления БПЛА, предназначенные для самостоятельного перехвата и уничтожения дронов, передает ТАСС со ссылкой на сообщение секретариата.

Комплексы не требуют участия оператора, что повышает оперативность их применения и снижает риск человеческих ошибок.

Системы презентованы участникам стратегической сессии, прошедшей в военном инновационном технополисе «Эра». В рамках выставки также представили обновленные дрон-детекторы, способные перехватывать видеоканалы и каналы управления беспилотников, а также фиксировать и анализировать радиочастоты, используемые противником. Это, по словам организаторов, позволяет повысить эффективность средств радиоэлектронной борьбы.

Ранее президент Владимир Путин отмечал, что дроны-камикадзе, управляемые от первого лица операторами, показали себя как наиболее серьезный фактор успеха в боевых действиях.