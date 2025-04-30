Изменения в современном мире заставляют задуматься о том, что имперский порядок не такой уж морально устаревший. А империи могут вернуться в мировую политику не только в виде мрачных теней прошлого.9 комментариев
В России представили автономные комплексы для борьбы с дронами
Автоматизированные комплексы для перехвата и уничтожения вражеских беспилотников, не требующие участия оператора, продемонстрировали в технополисе «Эра», сообщили в секретариате первого вице-премьера Дениса Мантурова.
Это автоматизированные системы опознавания, наведения и управления БПЛА, предназначенные для самостоятельного перехвата и уничтожения дронов, передает ТАСС со ссылкой на сообщение секретариата.
Комплексы не требуют участия оператора, что повышает оперативность их применения и снижает риск человеческих ошибок.
Системы презентованы участникам стратегической сессии, прошедшей в военном инновационном технополисе «Эра». В рамках выставки также представили обновленные дрон-детекторы, способные перехватывать видеоканалы и каналы управления беспилотников, а также фиксировать и анализировать радиочастоты, используемые противником. Это, по словам организаторов, позволяет повысить эффективность средств радиоэлектронной борьбы.
Ранее президент Владимир Путин отмечал, что дроны-камикадзе, управляемые от первого лица операторами, показали себя как наиболее серьезный фактор успеха в боевых действиях.