Путин заявил о смене позиции Киева по контактам с Россией
Путин сообщил о просьбах Киева о прямых контактах с Россией
Президент России Владимир Путин отметил смену риторики Киева относительно возможности прямого взаимодействия с Москвой, подчеркнув недавние просьбы об установлении контактов.
Об изменении отношения Киева к контактам с Россией Владимир Путин заявил во время пленарной сессии Восточного экономического форума, передает ТАСС.
Президент подчеркнул, что ранее руководство Украины полностью исключало возможность ведения прямого диалога с Москвой.
Путин отметил: «Совсем недавно руководство киевского режима, мягко говоря, нелестно о нас отзывалось и исключало всякие возможности прямых контактов. Сейчас мы видим: они об этих контактах просят, во всяком случае их предлагают».
Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин заявил, что попытки договориться по важнейшим вопросам с Владимиром Зеленским сейчас будут безуспешными.
Путин выразил готовность обеспечить безопасность Владимиру Зеленскому и делегации Киева при визите на переговоры в Москву.
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков подтвердил, что российский президент приглашал Владимира Зеленского в Москву для переговоров.