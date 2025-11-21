Песков: Киев должен прямо сейчас выходить на мир

Tекст: Вера Басилая

Киевский режим должен прямо сейчас принимать решение о мирном урегулировании, заявил на брифинге пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает ТАСС.

По его словам, эффективные действия Вооруженных сил России показывают Владимиру Зеленскому и его режиму необходимость договариваться в настоящий момент, а не потом.

Песков добавил, что возможности для самостоятельных решений Киева уменьшаются с утратой территорий в результате наступления российских войск.

Представитель Кремля отметил, что Россия остается на платформе переговоров, состоявшихся между президентами Владимиром Путиным и Дональдом Трампом в Анкоридже. Он добавил, что российская сторона продолжает придерживаться этих принципов, несмотря на публикацию нового мирного плана США по Украине.

The Wall Street Journal сообщила, что план США из 28 пунктов требует значительных уступок от Киева.

Financial Times отметила, что сторонам на Украине обозначили сроки для ответа на мирный план.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подчеркнул, что Москве пока не сообщали о согласии Киева на переговоры по плану Трампа.