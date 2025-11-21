Песков заявил о принуждении Зеленского к миру наступлением ВС России

Tекст: Елизавета Шишкова

Эффективное наступление российских Вооруженных сил является способом принуждения руководства Украины и Владимира Зеленского к мирному урегулированию ситуации, передает ТАСС.

Песков напомнил, что наступательные действия ВС России максимально сокращают пространство для свободы принятия решений со стороны Киева.

Он подчеркнул, что главное решение Киеву нужно принимать немедленно, а не в будущем, иначе продолжение боевых действий становится для украинской стороны «бессмысленным и опасным». Песков отметил: «Это именно принуждение Зеленского и его режима к мирному решению вопроса».

В ходе брифинга представитель Кремля отдельно указал, что каждый день утраты территорий в ходе наступления российских вооруженных сил делает для Киева вариант отказа от мирного урегулирования все более рискованным.

Напомним, город Купянск в Харьковской области перешел под контроль российских войск, окруженные украинские формирования в районе реки Оскол продолжают уничтожать.

Российские войска уничтожили до 3 тыс. украинских солдат и почти 900 единиц техники во время попыток ВСУ вырваться из Купянска.

Президент России Владимир Путин посетил один из командных пунктов группировки «Запад».