Песков заявил об отсутствии контактов с США по мирному плану из 28 пунктов

Песков: Россия и США не обсуждали план по урегулированию на Украине из 28 пунктов

Tекст: Валерия Городецкая

Он уточнил, что Москва знает о существовании возможных модификаций и согласованных формулировок этого документа, однако все сведения поступали лишь из открытых источников и прессы, передает ТАСС.

«Нет, официально мы ничего не получали. Мы видим какие-то новации. Но официально мы ничего не получали. И предметного обсуждения этих пунктов не было», – сказал Песков в ответ на вопрос о том, участвовала ли Россия в обсуждении или подготовке инициатив Вашингтона.

СМИ писали, что США потребовали от Киева территориальные уступки и сокращение численности вооруженных сил.

Глава Евросовета Антониу Кошта заявил, что Евросоюз не получал официальных мирных инициатив от Соединенных Штатов по урегулированию ситуации на Украине.

По данным Politico, новый мирный план США по Украине вызвал тревогу у союзников.