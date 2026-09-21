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    Мнения
    Андрей Колесник Андрей Колесник Военное образование становится признаком элиты

    Реформа военного образования – это инвестиция не только в обороноспособность, но и в кадровый потенциал страны в целом. Россия должна выигрывать войны, как делала это всегда – и всегда офицеры были элитой не только Вооруженных сил, но и всего российского общества.

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    Геворг Мирзаян Геворг Мирзаян Когда европейцы поймут, что не вывозят войну

    В сложившейся ситуации по урегулированию на Украине у Трампа есть два варианта действий. Первый – попытаться продавить Украину, используя все имеющиеся рычаги. Второй – не давить, не убеждать и не угрожать, а просто отойти в сторону. Дать всем время.

    3 комментария
    Федор Лукьянов Федор Лукьянов Нервозный немец – опасный немец

    Дихотомия консерваторы – социалисты была несущей политической конструкцией всей Западной Европы после Второй мировой войны и придавала устойчивость системе, потрясенной событиями первой половины ХХ века. В Германии упорядоченность схемы соблюдалась особенно жестко.

    3 комментария
    21 сентября 2026, 11:33 • Новости дня

    ВМС Тайваня приготовились получить первую подлодку собственного производства

    Tекст: Мария Иванова

    ВМС Тайваня в октябре могут получить первую подводную лодку собственного производства «Хайкунь», сообщил председатель Ассоциации безопасности и развития острова Цзи Дунъюнь.

    Подлодка была замечена 21 сентября во время 21-го ходового и 15-го погружного испытания. Цзи Дунъюнь отметил, что все тестовые мероприятия находятся на завершающей стадии, передает РИА «Новости» со ссылкой на газету Taipei Times.

    Морские испытания «Хайкунь» начались 17 июня 2025 года после завершения тестов на суше. Изначально передача субмарины военно-морским силам планировалась на ноябрь 2025 года, но сроки были сдвинуты из-за задержек на этапе испытаний.

    Подводная лодка «Хайкунь» была спущена на воду 28 сентября 2023 года. Ее длина составляет около 70 метров, ширина – восемь метров, высота – 18 метров, а водоизмещение – 2500–3000 тонн. Субмарина вооружена шестью торпедными аппаратами, управляемыми торпедами Mk-48 и противокорабельными ракетами UGM-84 «Гарпун».

    Официальный представитель МИД КНР Мао Нин ранее заявляла, что власти Тайваня тратят деньги жителей на ветер, подчеркнув неизбежность воссоединения острова с материковым Китаем.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в марте глава МИД КНР Ван И заявил о невозможности отделения Тайваня от материкового Китая.

    19 сентября 2026, 12:29 • Новости дня
    Украинская армия бросила в бой элитных штурмовиков 3-й бригады

    ВСУ ввели в бой самых подготовленных штурмовиков 3-й бригады

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Украинское командование направило в зону ответственности российской группировки «Запад» наиболее подготовленные штурмовые подразделения для демонстрации боеспособности перед западными союзниками, сообщили в Минобороны.

    Командование украинской армии бросило в бой наиболее подготовленные силы 3-й отдельной штурмовой бригады, чтобы продемонстрировать западным кураторам способность сопротивляться подразделениям группировки «Запад», сообщает Минобороны.

    «Для демонстрации этого командование ВСУ ввело в бой наиболее подготовленные подразделения и националистические формирования из состава 3-й отдельной штурмовой бригады ВСУ», – заявили в российском военном ведомстве.

    В министерстве подчеркнули, что на фоне высоких темпов продвижения российской армии киевские власти пытаются убедить Запад в своей боеспособности. Однако малые штурмовые группы несут значительные потери и не имеют успеха, а российские военные успешно пресекают все вылазки противника.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, боевики 3-й штурмовой бригады бросили мобилизованных солдат в опасной зоне ради собственного спасения.

    Ранее украинское командование планировало задействовать это подразделение для удержания линии фронта в Авдеевке. Однако под натиском российских войск штурмовики бежали с поля боя.

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    18 сентября 2026, 22:04 • Новости дня
    Путин поручил завершить создание спутниковой группировки для управления войсками

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Президент России Владимир Путин поставил задачу завершить создание спутниковой группировки для управления войсками и вооружениями в режиме реального времени.

    Путин поставил задачу в полном объеме закончить создание орбитальной группировки космических аппаратов, передает ТАСС. «Необходимо в полном объеме завершить формирование орбитальной группировки космических аппаратов. Это повысит возможности всех видов космической разведки, навигации, спутниковой связи и широкополосного доступа в интернет для управления войсками и вооружениями в режиме реального времени», – заявил глава государства в ходе заседания военно-промышленной комиссии.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом году Россия запланировала создание сети из более чем ста спутников для координации беспилотной авиации.

    Весной Путин назвал большим событием запуск новой низкоорбитальной широкополосной группировки связи. А в июле Россия совершила успешный запуск второй группы космических аппаратов системы «Рассвет».

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    20 сентября 2026, 12:20 • Видео
    Трампа опять все предали

    Люди в Верховном суде и Федеральной резервной системе США, сделавшие карьеру благодаря президенту Дональду Трампу, пошли против него. Белый дом теряет контроль над федеральными чиновниками. Что будет?

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    19 сентября 2026, 15:21 • Новости дня
    В Германии солдат с русскими корнями признали угрозой безопасности

    Военным бундесвера с русскими корнями начали отказывать в переводе в Литву

    В Германии солдат с русскими корнями признали угрозой безопасности
    @ Oliver Langel/imago-images/Global Look Press

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Немецким солдатам русского и белорусского происхождения отказывают в зачислении в расквартированную на литовской территории бригаду из-за подозрений в создании угрозы безопасности, пишет местная пресса.

    Вооруженные силы ФРГ ограничивают перемещение некоторых бойцов. Причиной стали проваленные ими проверки военной разведки, пишет РИА «Новости» со ссылкой на газету Bild.

    «Некоторым солдатам с русским или белорусским происхождением отказывают в переводе в литовскую бригаду. Солдаты проваливают проверку безопасности военной разведки. Речь идет о серьезной угрозе», – говорится в публикации.

    Отстраненные от перевода военные могут продолжать службу в бундесвере. Им также не запрещено совершать поездки в Россию и Белоруссию.

    Осенью в новое подразделение в Литве планируют перевести около тысячи человек. А в целом до конца 2027 года Германия собирается разместить в прибалтийской республике тяжелую бригаду численностью до 6 тыс. военнослужащих.

    Президент Литвы Гитанас Науседа подтверждал подготовку соответствующей инфраструктуры. Однако часть местного населения выступает против инициативы из-за исторических параллелей с фашистской оккупацией.

    До этого министерство обороны Германии решило принудительно направлять военнослужащих в литовскую бригаду.

    Ранее сообщалось, что Вооруженные силы страны столкнулись с нехваткой 2 тыс. добровольцев для укомплектования подразделения. Как писала газета ВЗГЛЯД, Берлин форсирует переброску 5 тыс. солдат и техники к границам Белоруссии.

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    19 сентября 2026, 10:20 • Новости дня
    Российские войска нарастили темпы наступления в зоне СВО

    ВС России начали бои в центральных кварталах Орехова Запорожской области

    Российские войска нарастили темпы наступления в зоне СВО
    @ Максим Богодвид/РИА Новости

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Вооруженные силы России усилили интенсивность атак по всей линии боевого соприкосновения и прорвались к центру города Орехов в Запорожской области, сообщили в Минобороны.

    Подразделения армии России увеличивают скорость продвижения на всех участках проведения специальной военной операции. В Министерстве обороны отметили успехи военнослужащих.

    «Российские войска продолжают выполнение задач специальной военной операции, наращивая темпы наступления на всех направлениях», – говорится в официальном сообщении ведомства.

    Также стало известно о значительном продвижении сил на запорожском направлении. Представители министерства уточнили, что в данный момент активные боестолкновения идут в центральных кварталах города Орехов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российские войска начали освобождение города Орехов.

    Несколькими днями ранее Вооруженные силы России прорвали оборону украинских боевиков на данном участке фронта. До этого президент Владимир Путин заявил о наращивании темпов наступления армии на всех направлениях.

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    18 сентября 2026, 18:18 • Новости дня
    Эксперт: Комплексы Typhon в Японии нацелены на Дальний Восток России и Китай
    Эксперт: Комплексы Typhon в Японии нацелены на Дальний Восток России и Китай
    @ public domain

    Tекст: Евгений Поздняков

    Размещение американских комплексов Typhon в Японии создает дополнительную угрозу для российского Дальнего Востока, Китая и КНДР и расшатывает устойчивость в регионе, заявил газете ВЗГЛЯД военный эксперт Юрий Кнутов. Ранее Россия направила Японии ноту протеста в связи с размещением комплексов наземного базирования на острове Кюсю.

    «Появление комплексов Typhon на японской территории стало прямым следствием выхода американцев из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД): пока соглашение соблюдалось, универсальные установки подобного класса могли размещаться только на кораблях, а их наземные варианты были прямо запрещены», – сказал военный эксперт Юрий Кнутов.

    «Отказавшись от договора, Вашингтон развязал себе руки для создания наземных ракетных систем. Комплекс Typhon использует модифицированную версию корабельной пусковой установки Mk-41. Каждая пусковая установка способна нести четыре ракеты Tomahawk, дальность которых составляет около 1600 км», – пояснил он.

    «Такой радиус позволяет держать под прицелом наиболее развитые регионы российского Дальнего Востока, КНДР и северные провинции Китая. Под ударом оказываются наши экономически значимые территории, поэтому Москва имеет полное право расценивать это развертывание как прямую угрозу своим рубежам», – подчеркнул собеседник.

    «В схожем положении оказалась и КНР, которая не заинтересована в появлении такого оружия у своих границ. Северная Корея тоже остается в зоне риска, однако меньший размер республики позволяет добиться ей более плотного прикрытия воздушного пространства. Поэтому главными адресатами этой угрозы остаются именно Москва и Пекин», – добавил эксперт.

    «Эти решения стали своеобразной уступкой Вашингтона японскому правительству, которое взяло курс на ремилитаризацию и наращивает антироссийскую и антикитайскую риторику. Однако, поддерживая начинания младшего партнера, Белый дом действует безответственно, поскольку он таким образом расшатывает устойчивость всего региона», – отметил собеседник.

    «Реагировать на происходящее необходимо в срочном порядке. Главная задача в этом контексте связана с укреплением противовоздушной обороны Дальнего Востока. Серьезные перспективы в противодействии Typhon открывает перспективная разработка «Искандер-1000», а дополнительную устойчивость смогут обеспечить комплексы ПВО С-400 и С-350 «Витязь», – уверен спикер.

    «Поскольку Токио действует с оглядкой на Вашингтон, то основные усилия по донесению нашей позиции стоит направить непосредственно в сторону США, поскольку ключевые решения принимаются именно там. Возможно, выверенная и громогласная позиция России, КНР и КНДР могла бы повлиять на Белый дом», – заключил Кнутов.

    Ранее Россия направила Японии ноту протеста в связи с размещением на острове Кюсю американских комплексов наземного базирования Typhon. Как сообщила официальный представитель МИД Мария Захарова, документ был передан Токио еще 3 сентября. В нем отмечается, что Страна восходящего солнца пошла на данный шаг, несмотря на неоднократные демарши Москвы.

    «Японской стороне адресовано требование прекратить подобную практику и вывести комплексы со своей территории. Одновременно акцентирована необходимость признания японским руководством в полном объеме итогов Второй мировой войны, в том числе их территориальных аспектов, касающихся южных Курильских островов, и отказа от курса на ремилитаризацию», – подчеркнула дипломат.

    Кроме того, 16 сентября замминистра иностранных дел Андрей Руденко в ходе встречи с Акирой Муто, послом Японии в России, призвал его отнестись к ноте «самым серьезным образом». Примечательно, что аналогичный документ Токио передал и Пекин, который также выразил озабоченность проводимой страной политикой.

    Напомним, еще в мае посольство Японии сообщало, что США намерены развернуть комплексы Typhon на авиабазе морских сил самообороны Каноя в рамках учений Valiant Shield 26 (проходили с 22 июня по 1 июля) и Orient Shield 26 (проходят с 8 по 24 сентября), сообщало ТАСС. Тогда в диппредставительстве отмечали, что мероприятие будет носить временный характер.

    Схожая ситуация наблюдалась и осенью 2025 года. Тогда Штаты в рамках сентябрьских учений Resolute Dragon также разместили Typhon на авиабазе Ивакуни. Тем не менее вывезли их лишь в ноябре – то есть через два месяца после окончания тренировок, писала Kyoto Shimbun. При этом в последнее время курс Токио на ремилитаризацию лишь усиливается.

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    20 сентября 2026, 22:43 • Новости дня
    Минобороны пообещало усилить удары по военным объектам в Киеве

    Tекст: Катерина Туманова

    Минобороны заявило о намерении усилить удары по военным целям в Киеве после атак ВСУ по российской гражданской инфраструктуре.

    «В ответ на действия Киева Вооруженные силы России намерены продолжить и усилить удары высокоточным оружием по военным объектам украинской столицы», – сообщили в Max-канале оборонного ведомства.

    В Минобороны заявили, что в целях срыва демократического волеизъявления граждан Российской Федерации на выборах в Государственную Думу Федерального собрания киевский режим в течение 19 и 20 сентября текущего года предпринял попытку массированной атаки по территории России с применением БПЛА и крылатых ракет «Фламинго».

    Там уточнили, что российские средства противовоздушной обороны, включая зенитные ракетные войска и авиацию, успешно отразили атаку. За сутки над регионами страны был уничтожен 1951 ударный дрон и восемь крылатых ракет. Еще одна ракета отклонилась от курса и упала в безлюдной местности. Все ракеты, направленные на гражданские объекты московского региона, были сбиты на подлете.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Россия поразила сухогруз в порту Одессы и склад боеприпасов. Российские беспилотники поразили сухогруз и танкер с военными грузами в порту Одессы. В ночь на субботу российская армия ударила по логистическим центрам украинской армии.

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    19 сентября 2026, 12:11 • Новости дня
    Российские беспилотники сожгли корабли с военными грузами для ВСУ в порту Одессы

    В порту Одессы дроны ВС России поразили сухогруз и танкер с грузами для ВСУ

    Российские беспилотники сожгли корабли с военными грузами для ВСУ в порту Одессы
    @ Алексей Коновалов/ТАСС

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Вооруженные силы России нанесли точный удар по транспортным судам, которые доставляли вооружение и боеприпасы для украинских войск на территорию одесского морского узла.

    Операторы ударных беспилотников ВС России успешно атаковали транспортные суда, перевозившие снабжение для украинской армии. Главными целями в порту Одессы стали сухогруз и танкер, прибывшие на разгрузку, сообщает Минобороны.

    Уничтоженные корабли задействовали для морской доставки военных грузов. В результате точечной работы аппаратов типа «Герань» транспортные средства сгорели вместе с находившимся на борту вооружением.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне российские беспилотники поразили три транспортных судна под Одессой. Днем ранее дроны «Герань-4 Сикер» отработали по трем сухогрузам в порту Черноморск.

    А в ночь на субботу Вооруженные силы России нанесли новые удары по логистическим центрам украинской армии.

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    18 сентября 2026, 18:03 • Новости дня
    Путин заявил о бесперебойном снабжении войск современным оружием
    Путин заявил о бесперебойном снабжении войск современным оружием
    @ Сергей Бобылев/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин заявил, что оборонно-промышленный комплекс полностью удовлетворяет потребности Вооруженных сил и силовых ведомств, увеличив выпуск боеприпасов более чем в 22 раза.

    Предприятия оборонно-промышленного комплекса и смежных отраслей полностью обеспечивают потребности армии и силовых ведомств, отметил Путин, передает РИА «Новости». Выступая на церемонии вручения государственных наград, глава государства подчеркнул значимость бесперебойной работы ОПК.

    «Сегодня работники ОПК и их коллеги из смежных отраслей бесперебойно снабжают войска, участвующие в специальной военной операции, наиболее востребованными образцами военной продукции, которые помогают нашим воинам эффективно решать стоящие перед ними боевые задачи», – сказал президент.

    По словам Путина, с начала спецоперации оборонные заводы серьезно увеличили объемы производства. Выпуск и поставки средств поражения и боеприпасов, в том числе высокоточных ракет и снарядов, выросли более чем в 22 раза.

    В августе заместитель министра обороны Александр Санчик сообщил о пятикратном росте поставок вооружения с начала спецоперации.

    В конце прошлого года президент России Владимир Путин объявил об увеличении выпуска боеприпасов более чем в 22 раза.

    Глава государства также отметил регулярное получение армией современных ракетных комплексов и беспилотников.

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    20 сентября 2026, 08:20 • Новости дня
    ВС России поразили производство систем управления для ракет и дата-центр в Киеве

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Российские военные поразили в Киеве завод по производству систем управления ракетами и дата-центр, обеспечивавший передачу разведданных, сообщило Минобороны.

    Вооруженные силы России нанесли групповые удары высокоточным оружием и беспилотниками по объектам в Киеве, сообщило Минобороны в Max. Целями стали предприятия военной инфраструктуры и связи.

    В результате атаки поражено предприятие радиоэлектронной промышленности «Радионикс». Завод занимается производством систем управления для украинских ракет «Фламинго», «Нептун», FP-7 и FP-9.

    Кроме того, удар пришелся по дата-центру «Би-мобаил». Этот объект обеспечивал хранение и передачу разведывательных данных, а также работу сетевого оборудования в интересах украинской армии.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российские военные поразили обслуживающий нужды украинской армии дата-центр «Би-мобайл» в Киеве.

    Военный эксперт Юрий Кнутов объяснил роль подобных объектов в обработке разведывательной информации.

    В июле армия России атаковала производящий системы управления для ракет завод «Радионикс».

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    18 сентября 2026, 14:58 • Новости дня
    ВМС Индонезии: Джакарта получила первый авианосец из Италии

    Индонезия получила от Италии старый авианосец «Джузеппе Гарибальди»

    ВМС Индонезии: Джакарта получила первый авианосец из Италии
    @ dodmedia.osd.mil

    Tекст: Мария Иванова

    Начальник штаба ВМС Индонезии Мухаммад Али сообщил о прибытии из Италии первого индонезийского авианосца «Джузеппе Гарибальди» для участия в невоенных операциях.

    Авианосец прибыл в Джакарту с базы в Италии. До передачи индонезийским военным корабль находился в итальянской эксплуатации 41 год, передает ТАСС со ссылкой на агентство «Антара».

    Начальник штаба ВМС Индонезии Мухаммад Али пояснил, что переданный корабль остается пригодным для службы. Военное руководство ожидает использования авианосца в индонезийском флоте еще 15–20 лет.

    Судно должно пройти процесс модернизации для адаптации технологий к доктрине индонезийских ВМС. Джакарта планирует задействовать корабль в рамках борьбы с пожарами для перевозки авиации и специального оборудования.

    Для приема авианосца индонезийские военные организовали базу в провинции Лампунг и обучили 310 будущих членов экипажа.

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    18 сентября 2026, 18:00 • Новости дня
    Путин заявил о кратном росте производства беспилотников за время спецоперации

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин сообщил о кратном увеличении производства беспилотных летательных аппаратов в стране за время проведения специальной военной операции.

    Путин сообщил о кратном увеличении выпуска БПЛА в стране, передает РИА «Новости». По словам главы государства, по отдельным позициям рост составил десятки раз.

    «Бесперебойно поступают в войска беспилотные летательные аппараты. Их производство, в зависимости от класса, также увеличилось в разы, а по некоторым классам – в десятки раз», – сказал Путин во время церемонии вручения государственных наград.

    Летом текущего года глава государства рассказал об активном выпуске современных беспилотных аппаратов с искусственным интеллектом.

    Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев отметил оперативное создание отечественной промышленностью мощной линейки боевых дронов.

    В прошлом году Владимир Путин поручил максимально быстро развернуть в стране отдельный род войск беспилотных систем.

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    20 сентября 2026, 08:43 • Новости дня
    Российские дроны уничтожили склады беспилотников и военный сухогруз ВСУ

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Российские войска совершили ночную атаку беспилотниками на военную инфраструктуру и логистические объекты украинской армии.

    Вооруженные силы России нанесли удары беспилотными аппаратами по военным объектам на Украине, сообщает Минобороны РФ. Целями стали логистические центры, склады, порты и суда, работающие на украинскую армию.

    В Киевской области был поражен склад компании FIRE POINT в Боярке. На этом объекте хранились комплектующие и стартовые ускорители для беспилотников большой дальности.

    В Одесской области удары пришлись по порту Одессы, где пострадало судно типа сухогруз, доставившее военные грузы. Кроме того, был атакован логистический центр «Новая почта» севернее Одессы, который использовался для хранения и распределения военных поставок.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне российские войска нанесли ночные удары беспилотниками по логистическим центрам и портам Украины.

    Неделей ранее Вооруженные силы России поразили логистический терминал «Новой почты» в Одесской области.

    В тот же день российская армия атаковала предприятия по сборке дронов.

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    20 сентября 2026, 10:04 • Новости дня
    Силы ПВО перехватили и уничтожили 1110 украинских дронов над регионами России

    Tекст: Елизавета Шишкова

    За минувшую ночь над множеством российских регионов и Черным морем были успешно перехвачены 1110 вражеских дронов самолетного типа, сообщило Минобороны.

    Дежурные подразделения противовоздушной обороны отразили масштабную атаку украинских беспилотных летательных аппаратов, передает Минобороны в Max.

    Всего военные ликвидировали 1110 дронов самолетного типа. Цели были поражены над территориями Белгородской, Брянской, Курской, Рязанской, Тульской, Калужской и Владимирской областей.

    Кроме того, аппараты сбили в небе над Нижегородской, Тамбовской, Воронежской, Липецкой, Смоленской, Орловской, Ростовской, Волгоградской, Саратовской и Самарской областями. Перехваты также зафиксированы над Краснодарским краем, Московским регионом, Крымом и акваторией Черного моря.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, неделей ранее отечественные системы противовоздушной обороны перехватили 389 вражеских беспилотников за одну ночь.

    В начале сентября дежурные средства ПВО нейтрализовали над российской территорией 306 украинских летательных аппаратов.

    В конце августа военные сбили 494 дрона над 15 регионами страны.

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    18 сентября 2026, 19:45 • Новости дня
    Путин поблагодарил российских оружейников за регулярные поездки на передовую

    Tекст: Денис Тельманов

    Президент России Владимир Путин выразил благодарность специалистам оборонных предприятий за модернизацию вооружений и изучение работы техники непосредственно в боевых условиях.

    Глава государства подчеркнул важность постоянного совершенствования отечественной техники, передает РИА «Новости». Специалисты оборонно-промышленного комплекса трудятся сверхурочно и в несколько смен для оперативного решения нестандартных задач, отметил он.

    «Хочу поблагодарить российских оружейников за инициативу и новаторство, за серьезный, напряженный, а подчас просто героический труд, без всякого преувеличения», – сказал Путин.

    Российский лидер добавил, что разработчики регулярно посещают передовую. Это позволяет им на практике изучать применение выпускаемой продукции и эффективно улучшать ее боевые характеристики.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России высоко оценил огромный вклад работников оборонно-промышленного комплекса в безопасность страны.

    Накануне Кремль анонсировал церемонию вручения государственных наград заслуженным оружейникам.

    Летом глава государства рассказал о масштабных боевых испытаниях новой техники.

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    20 сентября 2026, 13:21 • Новости дня
    Системы ПВО сбили почти 2 тыс. дронов и восемь ракет «Фламинго»

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Отечественные зенитчики успешно отразили массированную атаку, перехватив 1951 вражеский беспилотник, а также крылатые ракеты «Фламинго» и американские снаряды HIMARS.

    Войска противовоздушной обороны перехватили крупную партию вражеских воздушных целей, сообщило Минобороны в Max.

    В ходе боевой работы расчеты уничтожили восемь управляемых авиационных бомб и четыре реактивных снаряда американской системы залпового огня HIMARS.

    Кроме того, военные ликвидировали восемь крылатых ракет большой дальности «Фламинго». Наибольший урон нанесен парку дронов противника. Защитники неба сбили 1951 беспилотный летательный аппарат самолетного типа.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российские беспилотники уничтожили склады для комплектующих ракет «Фламинго» под Киевом.

    Днем ранее армия России поразила предприятие по производству химических веществ для этих боеприпасов.

    В середине августа отечественные средства противовоздушной обороны сбили рекордные 1328 вражеских дронов за сутки.

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    Как странам БРИКС лишить доллар уникального статуса

    Министр финансов США признал, что Россия и Китай сокращают долларовые резервы – но при этом заявляет о росте расчетов в американской валюте. Как объясняется такой парадокс – и что могут сделать и Китай, и Россия, и другие страны БРИКС, чтобы лишить доллар его уникального положения в мировой финансовой системе? Подробности

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    Победу на выборах в Госдуму одержала вся Россия

    Прошедшие выборы в Госдуму принесли сразу несколько побед. «Единая Россия», по предварительным данным, получила более половины голосов, еще четыре партии сохранили представительство в парламенте. Но главным результатом стала рекордная явка в 56,6% – несмотря на внешнее давление, россияне пришли на выборы и показали, что им небезразлично будущее страны. Подробности

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    Внешние попытки сорвать выборы сплотили россиян

    Киев задействовал дроны, кибератаки и прямые удары по избирательной инфраструктуре, рассчитывая повлиять на настроения граждан и снизить явку на выборах в России. Однако этот план сработал в обратную сторону: к середине заключительного дня голосования на участки пришли более 50% избирателей, что превысило итоговый показатель явки на выборах 2016 года. По мнению экспертов, внешнее давление лишь усилило консолидацию общества и стремление россиян выразить свою позицию. Подробности

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    Берлин выбрал жизнь под властью ГДР

    Выборы в региональные парламенты Германии продолжают завершаться сенсациями. На сей раз партия канцлера Фридриха Мерца потерпела в Мекленбурге – Передней Померании такое поражение, какого ей не наносил никто и никогда. А власть в столице она уступила не просто своим врагам, а тем, кто правил Берлином во времена ГДР. Подробности

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    Таиланду придется защитить образ «страны улыбок» ради россиян

    В Таиланде расследуют громкое убийство брата и сестры из России. Премьер-министр Анутхин Чанвиракун извинился лично и пообещал убийцам высшую меру. Полиция уже задержала двух местных жителей, которые признались, что хотели завладеть мотоциклом жертв. Россияне являются одним из ключевых источников туристических доходов Таиланда. Что эта трагедия говорит об обстановке в курортных провинциях страны и как она повлияет на поток туристов из России? Подробности

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    • Трампа опять все предали

      Люди в Верховном суде и Федеральной резервной системе США, сделавшие карьеру благодаря президенту Дональду Трампу, пошли против него. Белый дом теряет контроль над федеральными чиновниками. Что будет?

    • У Киева кончились деньги. Теперь по-настоящему

      В Верховной раде Украины сообщили о критичном недоборе налогов за прошедшее лето, в первую очередь НДС. При этом «дыру» в военном бюджете, которую Владимир Зеленский оценил в 27 млрд долларов, пока еще не закрыли. ЕС, как главный донор, интересуется: куда делись деньги? Действительно, а куда?

    • Ле Пен продлила войну на Украине на сто лет

      «Либо НАТО вступит в этот конфликт – и тогда начнется третья мировая война, либо мы станем свидетелями столетней войны», – заявила фаворит президентских выборов во Франции Марин Ле Пен. В данном случае она явно ошибается.

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    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

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    • Патент для ИП в 2026 году: стоимость, взносы и условия применения

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    • Электронная трудовая книжка в 2026 году: где посмотреть, как скачать выписку и проверить стаж

      Электронная трудовая книжка в 2026 году позволяет проверить сведения о приеме на работу, переводах, должностях и увольнениях без обращения к работодателю. Быстрее всего получить данные через Госуслуги: выписка по форме СТД-СФР приходит в личный кабинет в электронном виде и заверяется электронной подписью СФР. При этом бумажную трудовую книжку, если она велась до перехода на электронный формат, выбрасывать нельзя – в ней остаются сведения о работе до 2020 года. Рассказываем, где посмотреть электронную трудовую книжку, как скачать выписку, чем отличаются СТД-СФР и СТД-Р, как исправить ошибку и где проверить общий страховой стаж.

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    • Трамп нашел способ увеличить госдолг США

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      Вступивший в должность 20 июля глава правительства Великобритании Энди Бернем заявил, что поддержка Украины при нем не изменится и останется «непоколебимой». Аналогичные заявления делали и его предшественники.

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      Британская пресса считает, что у уходящего британского премьера останется возможность продолжить свою политическую карьеру. Кир Стармер называется в числе претендентов на пост будущего генсека НАТО: срок выбора нового главы альянса наступает в 2028 году.

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    • Рейтинг недружественных правительств

      Ежемесячный индекс газеты ВЗГЛЯД. Мы оцениваем реальный уровень враждебности почти 50 стран по отношению к России: от поставок оружия и санкций до дипломатических демаршей и информационных атак.

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

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