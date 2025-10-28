Стало известно о расколе ультраправых сил перед выборами в Нидерландах

Bloomberg: Партия свободы потеряла поддержку накануне выборов в Нидерландах

Tекст: Вера Басилая

На политической сцене Нидерландов формируется новый расклад сил: партия JA21 под руководством Ингрид Коэнради привлекает на свою сторону часть избирателей крайне правых, что ослабляет позиции Гертa Вилдерса перед выборами, сообщает Bloomberg.

Коэнради, до недавнего времени малоизвестная фигура, сумела перехватить инициативу, превратив небольшую партию JA21 в заметную консервативную силу – её поддерживают те, кто устал от жесткой риторики Вилдерса.

«В последние годы люди голосовали за Гертa Вилдерса из поддержки или протеста. Но сейчас многие разочаровываются и уходят», – заявила Коэнради в интервью изданию, подчеркнув разочарование прежними подходами. Согласно опросам, стратегия JA21 приносит плоды: партия может претендовать на роль «короля» при формировании коалиции после выборов.

JA21 пропагандирует жесткую миграционную политику, но избегает крайних мер, свойственных Вилдерсу, и готова сотрудничать с разными силами в парламенте.

Партия выступает за расширение ограничений на ношение бурки, ужесточение правил для сирийских беженцев и усиление контроля за границами с Германией и Бельгией. При этом по экономическим вопросам JA21 занимает более либеральную позицию по сравнению с Партией свободы.

Падение рейтинга Партии свободы ниже 17% свидетельствует о росте конкуренции справа, в то время как JA21 поднимается до 8%, а Христианские демократы почти втрое увеличили свою поддержку за два года. Крупнейшие партии уже отказались от коалиций с Вилдерсом, что делает переговоры более сложными для него. В случае успеха JA21 способна стать ключевым игроком новых правых союзов, даже без участия Вилдерса.

Стремительный взлет Коэнради сопровождается поддержкой внутри и за пределами партии. Критики отмечают: ранее, работая министром от Партии свободы, она проявила решимость противостоять Вилдерсу, а затем ушла из правительства и примкнула к JA21 – что резко увеличило популярность партии.

Ранее правящая коалиция в Нидерландах распалась из-за выхода Партии свободы во главе с Гертом Вилдерсом на фоне разногласий по вопросам миграции.

Вилдерс заявил о выходе своей партии из состава коалиции в социальных сетях, что автоматически приведет к досрочным выборам вместо плановых в 2027 году.

Исполняющая обязанности министра внутренних дел Нидерландов Юдит Аутермарк объявила о проведении внеочередных выборов в парламент страны 29 октября.