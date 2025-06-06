Tекст: Денис Тельманов

Исполняющая обязанности министра внутренних дел Нидерландов Юдит Аутермарк объявила, что внеочередные выборы в парламент страны состоятся 29 октября. По словам министра, провести голосование в более ранний срок не представлялось возможным, сообщает ТАСС.

Аутермарк пояснила: «Быстрее, чем 29 октября, провести выборы просто невозможно». Она отметила, что при выборе даты Совет по выборам учел «множество факторов», влияющих на организацию процесса.

Как писала газета ВЗГЛЯД, союзники Киева в Брюсселе не смогли сдержать натиск голландских евроскептиков, что может обернуться ударом для Урсулы фон дер Ляйен, Владимира Зеленского и Эммануэля Макрона.

В Нидерландах произошел распад правящей коалиции после выхода ультраправой Партии свободы Гирта Вилдерса из-за разногласий по вопросам миграции. Этот шаг привел к назначению досрочных парламентских выборов.