К тезисам о «великом и могучем» мы настолько привыкли, что перестали их воспринимать всерьез. Но попробуем разобраться. Есть ли у нас что-то особенное, что давало бы нам право гордиться своим языком?4 комментария
В Нидерландах объявили дату досрочных парламентских выборов
В Нидерландах определили дату досрочных парламентских выборов, которая была согласована после обсуждения множества организационных факторов.
Исполняющая обязанности министра внутренних дел Нидерландов Юдит Аутермарк объявила, что внеочередные выборы в парламент страны состоятся 29 октября. По словам министра, провести голосование в более ранний срок не представлялось возможным, сообщает ТАСС.
Аутермарк пояснила: «Быстрее, чем 29 октября, провести выборы просто невозможно». Она отметила, что при выборе даты Совет по выборам учел «множество факторов», влияющих на организацию процесса.
Как писала газета ВЗГЛЯД, союзники Киева в Брюсселе не смогли сдержать натиск голландских евроскептиков, что может обернуться ударом для Урсулы фон дер Ляйен, Владимира Зеленского и Эммануэля Макрона.
В Нидерландах произошел распад правящей коалиции после выхода ультраправой Партии свободы Гирта Вилдерса из-за разногласий по вопросам миграции. Этот шаг привел к назначению досрочных парламентских выборов.